Кампусы мирового уровня - для учебы, исследований и жизни

Архитектура зданий соответствует футуристическому духу разработок.

Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» до 2030 года в России построят как минимум 25 университетских кампусов мирового уровня, в которых разместятся более 150 тысяч студентов и сотрудников.

Уже отобраны и получили финансирование первые 8 проектов. Новые кампусы построят по индивидуальным проектам с учетом условий для качественной учебы и научной работы, а также для насыщенной студенческой жизни - спорта, общения, творчества. Что еще важно: кампусы будут доступны не только студентам и преподавателям, но и жителям города, станут центрами для инноваций, стартапов и культуры. В каждом студгородке будет технопарк - как место для встречи научных идей и бизнеса, акселерации проектов, поиска инвесторов. Все проекты включают программы развития территории, кампусы будут способствовать трансформации экономики регионов - ведь именно для нее университеты готовят специалистов.

В ДЕТАЛЯХ

8 первых кампусов мирового уровня в Москве, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске - это:

179,9 млрд рублей на строительство;

73,4 млрд из них выделены государством;

1,5 млн кв. м - общая площадь;

633 тыс. кв. м жилья для студентов;

476 тыс. кв. м учебных и научных корпусов;

100 тыс. кв. м спортзалов, площадок и бассейнов.

МОСКВА. СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОД НА ЯУЗЕ

Новый кампус мирового уровня Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана примет первых студентов 1 сентября 2023 года. Первыми будут сданы Технологический корпус, Комплекс на Яузе с общежитиями и образовательно-досуговым центром, Центром транспортно-технологических систем, Центром биомедицинских систем и технологий. В проекте - Центр инноваций для стартапов и социально значимых проектов, библиотечный комплекс, попасть в который смогут круглосуточно все желающие, мобильные учебные аудитории и лаборатории, медиацентр, арт-пространства, скверы и сеть пешеходных маршрутов. Стоимость кампуса порядка 34 млрд рублей.

- Строительство нового кампуса Бауманки позволит создать условия для трансформации образовательного процесса под задачи опережающего развития, создать лаборатории и центры мирового уровня для развития науки по приоритетным направлениям: цифровые технологии, квантовые вычисления, экология, новые материалы, биомедицинская техника, - отметил президент МГТУ имени Н. Э. Баумана Анатолий АЛЕКСАНДРОВ.

КАЛИНИНГРАД. СОЗДАНИЕ БУДУЩЕГО

В Калининграде новый кампус Балтийского федерального университета имени Канта откроется в 2025 году. Новые учебные и научные корпуса, соединенные крытыми переходами, возведут рядом с историческими зданиями. Также в проекте - три площади, которые будут носит имена Канта, Ломоносова и Коперника, фитнес-зона, улица с магазинами, банками, кафе. На строительство нового кампуса правительство выделило 16,6 млрд рублей.

- Неокампус мирового уровня в Калининграде станет территорией, открытой для города и всего мира. Здесь каждый должен почувствовать и использовать возможность создания и управления своим будущим. Неокампус объединит в себе все, что необходимо студентам для жизни, учебы, научного, творческого и спортивного развития, - так описал суть проекта ректор Балтийского федерального университета Александр ФЕДОРОВ.

ТОМСК. ДЛЯ ВСЕХ ВУЗОВ ГОРОДА

В Томске новый кампус объединит вузы и научные организации города. Построить его собираются к концу 2025 года. В студенческом городке появятся технопарк, инжиниринговые центры и технологические коворкинги, общежития и спортивные комплексы. Кампус с центральной частью города соединит канатная дорога. Это самый крупный инвестиционный проект в регионе за последнее десятилетие.

Глава Правительства РФ Михаил МИШУСТИН отметил, что инновационный кампус мирового уровня в Томске поможет сократить дистанцию между университетом и бизнесом.

- Это важная работа, чтобы стартапы росли в университетской среде, - подчеркнул премьер.

Начало стройки символичное: в основание кампуса заложат кирпич, напечатанный на 3D-принтере из наночастиц.

БИЗНЕС ПО-СТУДЕНЧЕСКИ

Миллион на стартап

«Платформа университетского технологического предпринимательства» - федеральный проект для студентов, готовых создать собственный бизнес. К 2030 году в России должны появиться 30 тысяч новых университетских стартапов и 150 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест.

Основные инструменты «Платформы университетского технологического предпринимательства»:

1. Конкурс «Студенческий стартап». В нем могут участвовать проекты на начальной стадии реализации, имеющие потенциал коммерциализации. Победители получат грант размером 1 млн рублей. В 2022-м на миллион могут рассчитывать 1000 человек, до 2024 года выдадут 4500 грантов.

2. Предпринимательские «Точки кипения» (в 2022 году их создано 60).

3. Акселерационные программы поддержки студенческих инициатив.

4. Университетские стартап-студии (в этом году появилось 15 студий, к 2030 году будет 50).

5. Тренинги предпринимательских компетенций (7 университетов заслужили право их проводить, 30 тысяч студентов пройдут бесплатные тренинги и получат навыки для запуска технологических стартапов до конца года. Найти подходящий бесплатный тренинг и зарегистрироваться можно на портале study-techtraining.mipt.ru).

6. Программа возмещения части инвестиций, направленных на реализацию университетских стартапов.

И еще одно новшество: теперь студенты могут уйти в академический отпуск на 2 года для работы над стартапами.

- Возможность взять академический отпуск позволит студентам реализовать свои проекты без ущерба для учебного процесса, - отметил замглавы Минобрнауки России Андрей ОМЕЛЬЧУК.

ШКОЛЫ ДЛЯ БУДУЩИХ ГЕНИЕВ

В России развивается сеть специализированных учебно-научных центров при университетах

Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в России создается сеть специализированных учебно-научных центров (СУНЦ). Их учениками могут стать талантливые старшеклассники, проявившие способности в математике, физике, химии, IT и других дисциплинах, добившиеся успехов в научно-исследовательской работе, творчестве и спорте.

Победить в «гонке героев» - мечта многих ученых. Фото: kamgu.ru

Центры работают при ведущих университетах страны, поступать в них могут подростки из разных регионов. Цель создания специализированных учебно-научных центров – обеспечить доступность высокоуровневого обучения талантливых школьников, независимо от того, где живет их семья, в столице, областном центре или маленьком городке, и какой у родителей доход: все бесплатно. Центры станут первой ступенью подготовки высококвалифицированных кадров для инновационного развития России и платформой для будущих молодых исследователей, которых очень ждут в отечественной науке.

Учебный процесс в СУНЦах строится по вузовской модели: лекции, семинары, спецкурсы и факультативы по выбору, исследования и эксперименты. Это позволяет подросткам глубоко изучать предметы и готовиться к поступлению в университет.

В специализированных центрах при университетах учатся будущие звезды науки. И эти слова подтверждает советский опыт. Еще в 1963 году в СССР были созданы четыре специализированных школы-интерната физико-математического профиля при университетах - будущие СУНЦы.

Выпускники СУНЦ МГУ (Школы имени академика А. Н. Колмогорова) стали академиками РАН и директорами научных институтов.

В сентябре 2022 года открыт новый кампус СУНЦ имени А. Н. Колмогорова, сейчас там учатся школьники из 60 регионов России.

- Чтобы соответствовать образовательным стандартам сегодняшнего и завтрашнего дней и превосходить их, Московский университет инициировал проект создания нового кампуса. Это четыре здания, оснащенные по последнему слову техники. СУНЦ МГУ подтвердил свои лидирующие позиции в рейтинге лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, - подчеркнул ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ.

Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета (Физико-математическая школа им. М. А. Лаврентьева), также появившийся в 1960-х, сейчас обучает 500 школьников со всей страны - «фымышат», как их здесь называют (от аббревиатуры ФМШ, физико-математическая школах). В центре три профиля: физико-математический, химико-биологический и инженерные классы.

Кроме СУНЦ с историей - в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, подобные центры для одаренных детей открыты в Якутске при Северо-Восточном университете имени М. К. Аммосова, в Балахне при Национальном исследовательском Нижегородском госуниверситете им. Н. И. Лобачевского, в Ростове-на-Дону при Южном федеральном университете, IT-лицей при Казанском федеральном университете (ему уже десять лет).

В некоторых СУНЦ, кроме точных и естественных профилей, есть гуманитарные и творческие. В специализированном центре Южного федерального округа в Ростове-на-Дону, например, - архитектура и искусство. А в СУНЦ Северо-Восточного федерального университета - лингвистический. Всем гениям нужна поддержка!

КОНКУРСЫ

«Наука. Территория героев»

Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в России проходят научно-популярные конкурсы, которые помогают заинтересовать школьников и студентов наукой. Один из таких конкурсов – «Наука. Территория героев», входящий в состав инициативы «Наука побеждать» плана Десятилетия науки и технологий.

- В этом году проходит уже третий сезон конкурса для школьников и студентов «Наука. Территория героев». Конкурс состоит из трех этапов по трем направлениям: «Научное волонтерство», «Научный интерес» и «Научные устремления». К концу второго этапа в конкурсе зарегистрировалось более 14 тысяч участников. Финалисты, показавшие лучшие результаты, смогут поучаствовать в Конгрессе молодых ученых, который состоится в декабре 2022 года в Сочи, а победители выиграют поездку в научно-образовательные центры мирового уровня, - отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София МАЛЯВИНА.

В игровой форме участники конкурса - а это школьники 5-11-х классов и студенты - знакомятся с профессией ученого, видят ее реальную значимость и оценивают свои карьерные перспективы в науке. Во время тематических недель, посвященных космосу, финансовой грамотности, математике, IT-технологиям, программированию, самолетостроению, молодые люди состязаются друг с другом в онлайн-квестах и отвечают на вопросы партнеров конкурса – «Тинькофф инвестиции» и Объединенной авиастроительной корпорации. Суперфинал запланирован на декабрь 2022 года.

«Наука. Территория героев» – это еще и информационно-образовательная геймифицированная платформа в социальной сети VK, благодаря которой можно узнать о современной отечественной науке и новых открытиях российских ученых.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Герои.наука.рф - на сайте можно найти подробную информацию о конкурсе и проекте.

Перенимать опыт и делиться им - основа успешного развития науки. Фото: kamgu.ru

«Знаешь? Научи!»

Научно-популярный конкурс «Знаешь? Научи!» стартовал 1 октября на просветительской платформе Homo Science, которая реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом».

Задача участников, учеников 1-11-х классов, - снять короткое 3-минутное видео с простым, понятным и интересным рассказом о науке. Научные дисциплины могут быть любые. Заявки принимаются до 11 января по адресу https://homo-science.ru/contests/special.

Конкурс «Знаешь? Научи!» проводится при поддержке национального проекта «Наука и университеты» и Министерства просвещения Российской Федерации и входит состав инициативы «Инфраструктура для популяризации науки, создание контента» Десятилетия науки и технологий.

Генеральный партнер конкурса - компания VK.

В группе Наука.РФ этой социальной сети можно посмотреть вдохновляющие видео, подготовленные совместно со стратегическим партнером конкурса - Российским обществом «Знание». В них молодые ученые рассказывают о перспективных научных исследованиях, а ведущие телеканала «Наука» показывают, как создавать увлекательный научно-популярный контент.

Учителя - наставники участников конкурса смогут найти много новых возможностей для профессионального развития и почерпнуть уникальные навыки по использованию цифровых технологий в образовании благодаря партнеру конкурса – образовательной платформе «Сферум». Профессионалы в образовании подготовят для учителей-наставников вебинары и мастер-классы по преодолению сложностей в педагогической практике