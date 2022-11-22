Ледокол «Якутия» только спустили на воду – впереди у него еще два года достройки. Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

- Оба ледокола были заложены в рамках большого серийного проекта и являются частью нашей масштабной работы по переоснащению и пополнению отечественного ледокольного флота, - заявил по видеосвязи Владимир Путин на торжественной церемонии.

Во вторник на Балтийском заводе в Петербурге на атомном ледоколе «Урал» подняли флаг России. Это финальная часть строительства корабля – с декабря он уже начнет обычную работу в наших северных морях.

А вот ледокол «Якутия» только спустили на воду – впереди у него еще два года достройки. Просто завершающие работы пройдут уже в плавучем виде.

- Спуск разрешаю! – дал команду президент для спуска «Якутии». Два рабочих за пару минут перерезали металлическую балку, державшую ледокол на берегу, и гигантский остов медленно съехал в море.

Путин спустил ледокол «Якутия» в море. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Строительство новых ледоколов продолжается. В 2026 году будет готова «Чукотка» - у корабля та же серия, что и у «Урала» с «Якутией».

- Кроме того, в 2027 году на судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке должно завершиться строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия» – это действительно сверхмощный ледокол, примеров в мире этому нет, - добавил президент.

Путин пояснил, что такие большие ледоколы нужны для развития Севморпути.

- Развитие этого важнейшего транспортного коридора позволит России полнее раскрыть свой экспортный потенциал, наладить эффективные логистические маршруты, в том числе в Юго-Восточную Азию, - пояснил глава страны.