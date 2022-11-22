Товарооборот между Китаем и Россией в 2022 году: смартфонов меньше, грузовиков - больше

Торговый оборот между нашими странами за десять месяцев 2022 года увеличился на 33% по сравнению с тем же периодом предыдущего года Фото: REUTERS

На фоне западных санкций рост торговли между Россией и Китаем выглядел неизбежным. Далеко не все товары Россия пока может производить самостоятельно, поэтому ограничения недружественных стран на поставки в нашу страну технологий и оборудования мы старались заместить поставками из Китая. В свою очередь, Россия перенаправила потоки своих энергоносителей с запада на восток. Как результат: торговый оборот между нашими странами за десять месяцев 2022 года увеличился на 33% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до $153,9 млрд,

По данным таможенного управления КНР, Россия резко увеличила импорт грузовых автомобилей (рос в 3,5 раза), автомобильных шин и покрышек (в 2,1 раза), экскаваторов (в 2 раза). Это неудивительно, потому что именно эти группы товаров Россия активно импортировала из стран Евросоюза, США и Японии. Например, грузовиков из этих стран в прошлом году Россия закупила на $1 млрд. Китай оперативно занял освободившуюся нишу. Но довольно неожиданным на этом оптимистичном в целом фоне выглядит падение поставок из Китая традиционных для товарооборота двух стран товаров – смартфонов и компьютерной техники. Снижение составило 15%.

- Падение экспорта в Россию смартфонов и компьютерной техники из Китая может быть связано с двумя факторами, - рассказала KP.RU директор центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Анастасия Лихачева. – Во-первых, это падение спроса на эти товары в России, поскольку люди в этом году стараются максимально экономить. (Большинство торговых площадок, действительно, фиксировали рекордное уменьшение продаж электроники начиная со второго квартала 2022 года, а после объявления частичной мобилизации продажи смартфонов упали, по разных оценкам, еще на 10-30%, - Ред.) Кроме того, сейчас меняются логистика и многие маршруты доставки компьютерной техники и смартфонов в Россию. Идет рост экспорта через Казахстан, Киргизию и другие страны. Так же не исключено, что электронику активно ввозят в нашу страну по схемам серого импорта без оформления соответствующих документов.

- А могли на китайских производителей повлиять опасения вторичных западных санкций за торговлю с нашей страной?

- Думаю, такая проблема тоже есть, но если бы на ситуацию серьезно влиял этот фактор, то падение экспорта из Китая в Россию было бы намного больше, либо он совсем бы прекратился. Так что главные причины – это снижение спроса и изменение цепочек поставок. Ну а общий рост товарооборота выглядит вполне логично.