Таймырская вахта

Михаил Першин часто разговаривает с родными по видеосвязи. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Самолет Москва – Норильск забит под завязку. В основном, вахтовики и отпускники. Последние возвращаются домой с югов расслабленные, загорелые, в обновках, легких кроссовках и непременно с детьми. Вахтовики, наоборот, слишком сосредоточены. Впереди арктическая зима и несколько недель тяжелой работы. Мой сосед 32-летний Михаил Першин добирается до Норильска 3 суток. Сначала поездом от пермской Чернушки до столицы, оттуда самолетом на вахту. У Михаила богатая вахтовая биография. Восемь лет кочует по России с одного объекта на другой.

– На Ямале тяжело было, – рассказывает он. – Забросили баржей на берег Карского моря. А там – ничего. Только жилые вагончики. Неделю еду себе на костре готовили! Потом уже столовую нам организовали, полегче стало.

Несколько месяцев вместе с другими работягами Першин строил на Ямале 100-метровый маяк.

Чернушка – маленький городок к югу от Перми. Население – 32 тысячи. Зарплаты небольшие. В Норильске на вахте Михаил работает стропальщиком. На родине за такой же труд получал бы раза в 3-4 меньше.

– Все хорошо, но от семьи уезжать приходится надолго, – сетует он. – Сыну 10 лет. Не успеваю воспитывать толком. А он иной раз послушный, а иной – нет. Жена справляется, конечно, но уже намекает – неплохо было бы работу ближе к дому поискать. Да где ее найдешь. А тут есть главное – это стабильность.

Вахтовик Максим Петров показывает свою кровать, которая сделана так, что можно отгородиться шторкой от соседей. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Першин долго рассказывает мне, что в работе вахтовика, в большинстве случаев, есть один значительный минус. Это работа по договору, что означает временное трудоустройство. Сдали строители объект и договор с ними расторгается. Все – больше не нужны. Для любого человека такие варианты не желательны. У многих – семья. С компанией «Норникель», на которую сейчас работает Михаил, совсем другая история. Трудовые отношения оформлены официально на 10 лет. И Першин точно знает, что его труд будет востребован. А это стабильный доход, понятный график работы и возможность планировать будущее.

– А живете вы где во время вахты? – спрашиваю.

– В общежитии в Норильске.

– Ну и как там?

– Да отлично! – улыбается Михаил. – Условия шикарные.

– Не иронизируете? – сомневаюсь я в словах собеседника. – Общага все-таки.

– Серьезно. Слушайте, вот вы же журналист, приезжайте и посмотрите, как мы живем.

– Договорились.

Но для начала попробуем понять…

ЗАЧЕМ НОРИЛЬСКУ ВАХТОВИКИ?

Если говорить в общем, то в последние времена столица Арктики рождается заново.

– Здесь при непосредственном участии компании «Норникель» реализуются два масштабных проекта – «Серная программа» и генеральная уборка территории от старых заброшенных объектов «Чистый Норильск», – перечислила при встрече заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева.

В корпусах вахтового городка оборудованы теплые курилки с вытяжками. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Серная программа, для тех, кто не в курсе, это крупнейшее экологическое мероприятие «Норникеля», не имеющее аналогов в мире. Оно необходимо для снижения выбросов диоксида серы. Чтобы добиться результатов необходимо модернизировать производственные мощности Надеждинского металлургического и Медного заводов в Норильске. Модернизировать – частично изменить конфигурацию самого производства и построить мощности по утилизации диоксида серы.

Реализовать такой проект малым числом рабочих невозможно. Стройка глобальная. Повторюсь, такого не было никогда. Для «Норникеля» подобное – настоящий вызов, с которым, кстати, компания успешно справляется.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Почти 3500 рабочих и специалистов круглосуточно трудятся на строительстве.

• Свыше 350 единиц спецтехники.

«Чистый Норильск» – амбициозный проект всего Таймыра. С апреля 2021 года в столице Арктики дан старт десятилетней масштабной программе компании «Норникель» по санитарной очистке и благоустройству промышленных территорий. Компания выделила на этот проект порядка 40 млрд руб.

В вахтовом городке «Норникеля» 15 таких корпусов, они вмещают 3000 человек. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?

– Почти 2 млн кв. метров промышленной территории очищено от мусора.

– 650 000 тонн строительного мусора и 42 000 тонн металлолома вывезено.

– 171 ветхое здание демонтировано.

Всего же в ближайшие 10 лет планируется убрать около 500 заброшенных зданий и сооружений, 2 млн тонн отходов и 600 тысяч тонн металлолома.

САМЫЕ СЕВЕРНЫЕ В РОССИИ

Мой знакомый вахтовик Михаил Першин работает на программе «Чистый Норильск». Он входит в число тех 500 человек, которые были приглашены работать вахтой самой компанией «Норникель». Как бы парадоксально это ни звучало, но их задача сделать так, чтобы Норильск никогда не стал городом вахтовиков.

– Мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали опытные специалисты, способные обогатить наш город и помочь ему стать лучше, – объясняет мне замруководителя Заполярного филиала Анастасия Перфильева.

Главная по хозяйству - Ирина Ковригина, начальник отдела обеспечения деятельности «НН-Сервис». Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

На часах 16.00, а на улице – темно (полярная ночь) и морозно (минус 25). За окном виднеется белый от снега главный проспект Норильска, украшенный иллюминацией. Сияют вывески магазинов, фудкорта. Неподалеку краеведческий музей. Глядя на все это, ловлю себя на мысли, что Норильск не похож на арктический город. Передо мной обычный зимний пейзаж для многих российских городов. К реальности возвращают слова Анастасии Юрьевны.

– У нас здесь полная социальная инфраструктура – театр, кинотеатр, аквапарк, торговые центры, спорткомплекс, – перечисляет она. – Но все это с приставкой – самые северные в России.

Собственно, эта фраза и диктует условия местной жизни. Трехметровая нумерация домов, чтобы можно было ориентироваться при самой северной пурге, которую здесь называют «черной». Внушительные сугробы уже в начале ноября. И, конечно, особенности строительства. Нельзя так просто взять и построить дом на вечной мерзлоте. Тут и проектирование, и подведение коммуникаций, и сроки – совсем другие, нежели на «материке».

В вахтовом городке есть прекрасный тренажерный зал. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Отчасти поэтому программа «Чистый Норильск» рассчитана на 10 лет, но даже при таком раскладе темпы работ впечатляют.

– Люди, которые здесь живут давно, отмечают, что в городе стало чище, – говорит Анастасия Перфильева. – Не стало заброшенных домов и зданий, демонтируются трубопроводы, по городу приятно гулять. Недавно был заложен камень в строительство новой школы имени Долгих. Появился небольшой бетонный завод. Мы начинаем цикл строительства двух девятиэтажных домов, то есть, реновация города идет в соответствии с планом, каким бы сложным этот процесс сейчас ни оказался.

А сложности, помимо прочего, вот в чем. Мало закупить необходимую для работы технику. Нужно найти людей, которые смогут на ней работать. И в первую очередь, компания столкнулась с огромным дефицитом водителей экскаваторов, погрузчиков, грейдеров. Пришлось искать их по всей стране.

Так выглядит комната на четверых человек в вахтовом городке. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

– Мы открыли офисы подбора персонала в различных городах, – продолжает Анастасия Перфильева. – В Норильске, Уфе, Екатеринбурге, Орске. Рассказываем в этих регионах о том, что вообще существует такая компания, «Норникель», что мы добываем руду, но при этом реализуем и другие позитивные проекты и что, если вы готовы рискнуть поработать, желаете работать на новой технике и получить уникальный опыт, то вам точно к нам. Мы даем вам социальный пакет, а вы нам даете свои навыки и квалификацию. Так под различные задачи, которые нужно решить быстро, качественно и в срок, тогда мы привлекаем вахтовый квалифицированный персонал.

– Много желающих ехать работать в Арктику? – спрашиваю.

– Есть такая тенденция, что люди с опаской едут на Крайний Север. Но есть у нас уже несколько случаев примеров, когда люди приезжают вахтой на месяц и просятся остаться уже в постоянном штате, перевозят семью. И тут мы всегда идем навстречу, предлагая трудоустройство и для второй половинки нашего работника. В Норильске работы хватает.

Душевые общие на этаж, всегда чистые и комфортные. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

ОБЩЕЖИТИЕ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

40-летний Максим Петров из Лесосибирска – сосед Першина по комнате в общежитии на Комсомольской 26. Он тоже стропальщик. Работают оба на одном объекте – едином складском хозяйстве. Разгружают прибывший с «материка» груз, перегружают по машинам, которые везут добро на различные объекты.

По вахтам мотается с 2007 года. Говорит, что нынешняя вахта превосходит многие по условиям труда и проживания. А ведь ему есть с чем сравнить. На прошлой вахте вшестером жили в тесных балках, в душ и туалет, расположенных в таких же вагончиках, ходили по улице.

Что такое современное общежитие «Норникеля», где одномоментно живут сразу 400 вахтовиков? Это пять прекрасно отремонтированных этажей с комнатами на 4-6 человек, душевыми, санузлами, комнатами отдыха с большими телевизорами, прачечными, сушилками и кухнями под модным названием «кофе-пойнт» (в переводе с английского – место для кофе). Есть даже зона коворкинга, где можно поработать в тишине за небольшими столиками. Ну прямо общежитие высокой культуры проживания!

В каждом корпусе прачечные со стиральными машинами и сушилками. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В комнатах у каждого вахтовика – личное пространство. Кровати двухъярусные, но сделаны как отдельные боксы. У каждого плотная шторка, чтобы можно было отгородиться от соседей. Внутри свое освещение. Матрасы – ортопедические, постельное белье – недешевое, качественное.

Еду вахтовики в общежитии готовят себе сами. Покупают продукты на суточные, которые им платит компания. Готовить удобно. Есть несколько плит, посуды достаточно для каждого. Максим, например, на завтрак делает себе кашу, отваривает яйцо, плюс бутерброды. С собой на обед берет котлету с макаронами или картошкой. На ужин готовит суп.

Дома его ждут жена и трое детей. Двойняшки-девятиклассники и 6-летний дошкольник.

– Почему мы на вахту едем? – спрашивает меня Максим и сам же отвечает, – чтобы заработать и дать возможность жить своим детям.

В магазине «Подсолнух» всегда богатый ассортимент. Об этом заботится его директор Оксана Турлыгина. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Вахта Михаила и Максима длится два месяца, потом столько же дома и обратно – в Норильск.

– Тяжело, наверное, жить так долго без семьи? – интересуюсь у Михаила.

– Бывает. Но когда тоска накатывает или сильно устал на работе, звоню домой. Поговоришь с родными и становится намного легче. Понимаешь, что дома любят и ждут. А это главное.

КОГДА ГОСТИ В ПРИОРИТЕТЕ

Вахтовый городок близ пригорода Норильска Кайеркана – гордость компании «Норникель». Сюда часто приезжают из других организаций перенимать этот уникальный опыт. Сейчас объясню, почему. 15 внушительных корпусов для проживания 3000 человек были построены всего за два года. Это не просто блочные модули, это комфортабельные апартаменты, где даже курилки находятся внутри и оборудованы мощными вытяжками. И не надо мужикам-работягам выбегать курить на мороз.

Вадим Крючков - комендант корпусов компании-подрядчика «Стэп». Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Главная по хозяйству – Ирина Ковригина. Сама она живет в Норильске, работает начальником отдела обеспечения деятельности «НН-Сервис», организации, обслуживающей вахтовый городок.

Всех проживающих здесь Ирина зовет гостями. На мой взгляд, это ключевое слово в ее отношении к людям.

Ирина показывает мне городок, проводит экскурсию.

– Хозяйство мое – это уборка территории от снега, мусора, клининг, расселение, своевременное предоставление информации о проживающих, создание комфорта, – перечисляет для меня хозяйка. – В каждом корпусе живет по 200 человек, в двух корпусах по 50 с лишним, там обычно высококвалифицированные сотрудники размещаются – инженеры, руководители и т.д.

Кассир столовой Светлана Кадзокова работает вахтой 1,5 года. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Управление и обеспечение городка полностью на «Норникеле». Но живут здесь рабочие подрядных организаций – «Велесстрой», «Стэп» и «Метпромстрой». Все работают на Серной программе.

– Ну допустим, – скажет кто-то из читателей, желающий поработать в Арктике. – А зарплаты там какие? И про условия проживания подробнее расскажите.

Зарплаты – достойные. Никто из моих собеседников-вахтовиков не жаловался. Наоборот, каждый сказал, что зарабатывает хорошо.

Что касается условий, то пожалуйста.

Городок охраняется. Охрана такая, что заяц без пропуска не проскочит. Территория просторная, чистая. Сколько ходила, ни одной завалявшейся бумажки не увидела. Снег убирается тщательно и вовремя. При входе в любой корпус сразу ощущаешь, как тепло внутри. И опять же чисто. Придя с работы, вахтовик обязан снять грязную верхнюю одежду и обувь в специальной комнате. Потом можно проходить в свои апартаменты, где большинство живет по 4 человека. Но при этом никакой тесноты нет. Места хватает каждому. Корпусы двухэтажные, на этажах есть душевые, санузлы. Везде чисто и аккуратно. Про курилки я уже говорила. Обязательно – прачечные, сушилки и кофе-пойнты. Правда, здесь они больше для отдыха и общения. Питаются местные вахтовики в столовой. Мы туда еще заглянем.

Заведующая производством столовой Авшан Гамидова. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

За порядком бдит служба Ирины Ковригиной. Администраторы приходят на помощь сразу, если у кого-то что-то сломалось (кран потек, лампочка перегорела).

– Самое приятное в моей работе, – говорит Ирина. – Когда понимаешь, что ты нужна. Когда создаешь уют для гостей и они это ценят. Может быть, гости понимают, что они для нас всегда в приоритете.

Чтобы вы понимали, насколько все продумано, то знайте, что в вахтовом городке есть прекрасно оборудованный тренажерный зал, магазин, где продается все необходимо и вкусняшки (да-да, суровые мужики вахтовики очень любят кондитерку), холодильники, телевизоры. В отдельном корпусе просторная столовая.

400 СЫРНИКОВ, 300 ОТБИВНЫХ

Главная по питанию или заведующая производством в столовой Авшан Гамидова живет в Норильске, но ее подчиненные – вахтовики из разных уголков России. Впрочем, сама Авшан 15 лет назад приехала сюда из Азербайджана, ее молоденькую выпускницу вуза привез на севера муж. Поначалу было непросто привыкать к местному климату, но постепенно все наладилось. У Авшан двое детей подростков, а по весне ждут рождения третьего ребенка.

Задача столовой накормить три раза в день тысячу человек. Меню разнообразное: несколько салатов, мясо, рыба, курица, печень, выпечка, фрукты. Вахтовики питаются здесь по специальным карточкам, которые выдает «Норникель». Обед, в среднем, обходится в 300-350 рублей.

– Каждый день в меню есть капуста и молочка, – рассказывает Авшан. – Люди работают на производстве, им эти ингредиенты необходимы. Капуста, например, выводит шлаки из организма. Мы ее и в салатах подаем, и тушеную.

Повар 4 разряда Оксана Рыбникова из Благовещенска Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Вахтовики к поварам относятся доброжелательно. Столовая – как кухня в их собственных домах. Особых запросов у людей нет, но иногда кто-то выпустит пар на столовский персонал от усталости. На завтра приходит извиняться – не прав, мол, был, простите. К таким выпадам в столовой относятся с понимаем. Слишком уж тяжелая работа у мужчин.

Повар 4 разряда Оксана Рыбникова из Благовещенска. Уже 4 месяца работает здесь, на Новый год собирается домой, потом обратно.

– Коллектив здесь очень хороший, условия работы – замечательные, – говорит она. – Плиты и все кухонное оборудование современное. Редко, где такое встретишь. Организация труда четкая – каждый на своем месте и знает, что делать. Правда, поначалу меня шокировали количества порций. Первым заданием было – сделать 400 сырников. Я раньше по 70-80 максимум лепила, а тут 400! Но потом привыкла. Теперь 200-300 отбивных приготовить – уже несложно.

Чего точно нет ни в столовой, ни в магазине, ни во всем вахтовом городе – это алкоголь. У вахтовиков – сухой закон. И если нарушить его хотя бы раз – чемодан, аэропорт, дом.

– Церемониться с нарушителями никто не будет, – говорит мне Вадим Крючков. Он комендант вахтового города от компании-подрядчика «Стэп». Офицер запаса, за плечами – 21 год службы на тыловом обеспечении. В Норильск приехал из Астрахани, дома жена и сын студент.

Благодаря таким как Вадим в городке поддерживается порядок и дисциплина.

– Ко мне бегут со всеми вопросам – нужна подушка, постельное белье, поселите вместе или раздельно, – перечисляет он. – Редко, но бывают стычки. Приходится быстро улаживать конфликты. Люди все разные. И общение с ними – самый приятный и самый тяжелый момент.

Про городок Вадим говорит, что это быт высокого уровня. Это, действительно, второй дом для вахтовика.

– Да, пространство ограничено, общий санузел и душевая, но все сделано так, что это не напрягает, – объясняет комендант. – Здесь всегда чисто и аккуратно. В корпусах очень тепло, нет ощущения, что за окном жуткий мороз. Помимо прочего, есть где провести выходной. Он у вахтовика один на неделе. В ближайшем Кайеркане каток, бассейн, кинотеатр, пиццерия. В Норильске – музей, аквапарк, торговые центры.

И НАПОСЛЕДОК

Я спросила кассира столовой Светлану Кадзокову, она работает здесь вахтой 1,5 года: «Если бы не было мобильной связи и общаться с родными можно было только в письмах, о чем бы она писала домой в Ессентуки?»

– О том, как здесь все интересно, – ответила она. – Погода, например. Где еще можно ощутить такой мороз и увидеть сильную пургу? Люди. Каждый на вес золота. Абы кто здесь не выдержит. Норильск. Он маленький, суровый, но по какой-то причине притягательный. Его любишь несмотря ни на что. А еще я написала бы о том, что я благодарна судьбе за возможность работать здесь, в Арктике.

P.S.:

Каждого из своих собеседников я спросила о качествах, которыми должны обладать вахтовики Норильска. Список получился внушительный, но это и есть главная характеристика человека, готового выполнять тяжелую работу в условиях Крайнего Севера:

• Стрессоустойчивость

• Терпение

• Доброжелательность

• Внимательность к людям

• Дружелюбие

• Обходительность

• Умение убрать свое большое «я» на задний план.

• Умение доверять

• Выносливость

• Самообладание

• Умение правильно реагировать

• Целеустремленность

Качество

• Быть готовым всегда прийти на помощь

• Забыть о вредных привычках

• Спокойствие

ВОПРОС РЕБРОМ

Какие требования «Норникель» предъявляет к вахтовикам?

Об этом я спросила заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасию Перфильеву.

Заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по персоналу и социальной политике Анастасия Перфильева. Фото: пресс-служба «Норникеля».

– Самое главное требование – это, конечно, желание работника работать в условиях Крайнего Севера, – ответила Анастасия Юрьевна. – Мы привлекаем вахтовиков с производственным опытом. Чтобы нам не пришлось тратить время на их переобучение, и они могли приступить к работе сразу после приезда и знакомства с коллективом, техникой и т.д.

Второе – здоровье. Работа в жестком климате невозможна для людей с хроническими заболеваниями.

Третье. Наличие требуемой квалификации. Если это водитель погрузчика, то у него должно быть свидетельство на профессию не ниже пятого разряда.

Четвертое. Желание учиться. Если сотрудник на вахте хочет расти в рамках группы компании, мы создадим ему для этого все условия. У нас есть академия «Норникель», где можно пройти курсы повышения квалификации.