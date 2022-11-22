Врачи Росгвардии эвакуировали ребёнка, пострадавшего при обстреле ВСУ

На кадрах эвакуация 10-летней девочки из города Алешки Херсонской области. Ребенок плачет от боли, ей страшно даже на минуту остаться без родителей.

На кадрах эвакуация 10-летней девочки из города Алешки Херсонской области. Ребенок плачет от боли, ей страшно даже на минуту остаться без родителей.

По словам родителей, она собиралась на прогулку, уже одела куртку, когда в их дом попал украинский снаряд. Мать и отец не пострадали, а ее завалило обломками дома.

- Отыскать в завале удалось не сразу, - рассказал отец. - Думали не найдем. Десять минут искали. Донесли до больницы, а там нет света. Российские солдаты на машине отвезли к врачам. Они согласились помочь, вчера четыре часа шла операция.

В Росгвардии сообщили, что у пострадавшей девочке диагностировали минно-взрывные и оскольчатые травмы. После неотложной помощи для последующего лечения было принято решение эвакуировать девочку вместе с родителями в Симферополь.

«Перевозку осуществляли летчики, а медицинское сопровождение – врачи Росгвардии. Ребенка передали бригаде скорой помощи Республиканской детской клинической больницы в аэропорту г. Симферополя. В настоящее время здоровью девочки ничего не угрожает», - отметили в Росгвардии.