День рождения СПбГУП: 95-летний университет будущего

- Комфорт - буржуйский, образование - в лучших традициях советского! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 18 ноября в Таврическом дворце состоялось очередное историческое событие: Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов отпраздновал 95-летие. Вуз встретил юбилейную дату еще в прошлом году, но собраться всем коллективом в кругу близких друзей - политиков и академиков, артистов и литераторов, чиновников и дипломатов - тогда помешала пандемия.

- Мы подошли к юбилею с большими успехами, - отметил ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. - Профессорско-преподавательский состав в числе лидеров России по количеству и качеству научных публикаций. В вузе прекрасная материальная база, недавно открылся после реконструкции современнейший спортивный комплекс. Работают пять факультетов по основным гуманитарным направлениям, мы сами разработали несколько специальностей. При поддержке президента Владимира Путина действует единственный в мире факультет конфликтологии. Работают замечательные кафедры. К примеру, кафедра музыкальной звукорежиссуры - одна из лучших в мире. После крушения СССР мы не отказались от воспитания - наоборот, разработали более чем эффективную культуроцентристскую модель образования. У нас замечательные студенты, огромный конкурс, а выпускники гарантированно обеспечены работой.

Еще в 1993 году первый Почетный доктор СПбГУП, академик Дмитрий Лихачев, назвал этот вуз «университетом XXI века». И время подтвердило его правоту.

Торжественное заседание Ученого совета СПбГУП собрало выдающихся ученых, профсоюзных лидеров, дипломатов, представителей власти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

От президента до четвероклассницы

Празднование началось с торжественного заседания Ученого совета СПбГУП. На нем выступили выдающиеся ученые, ректоры других вузов и профсоюзные лидеры, консулы и успешные выпускники, почетные доктора и представители власти. Доклады сменяли вручение государственных наград и поздравления от первых лиц региона и государства.

С теплыми словами в адрес юбиляра обратились Вячеслав Володин, Татьяна Голикова и Александр Беглов, Сергей Боярский и Елена Драпеко, а по указу Владимира Путина ректора Александра Запесоцкого удостоили ордена Почета.

- Вклад преподавателей и выпускников СПбГУП в интеллектуальную жизнь страны незаменим, - отметил первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

- СПбГУП - прекрасный оазис культуры в нашей стране, - подчеркнул директор Эрмитажа, Почетный доктор СПбГУП Михаил Пиотровский.

- Значимость СПбГУП для Петербурга и России очевидна, - заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Череда докладов о достижениях вуза и награждений завершилась выступлением абитуриентки 2030 года - девятилетней дочери ректора Елизаветы Запесоцкой.

- Я мечтаю поступить в СПбГУП, - призналась четвероклассница. - Поэтому учусь на одни пятерки.

Дочери ректора Елизавете девять лет, но она уже выбрала, где получит высшее образование. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Без культуры нет будущего

Знаменательный день продолжился концертом.

- Было много размышлений, как отметить юбилей и отмечать ли вообще в такой сложной геополитической ситуации, - признался Александр Запесоцкий. - Одни возмущаются, что проходят праздники, в то время как наши товарищи гибнут и получают увечья в спецоперации. Другие поют матерные частушки на фоне храмов. Кажется, мир сошел с ума... Но мы в вузе помним, что даже в самые тяжелые блокадные времена дух горожан поддерживала культура. Никогда мы не откажемся от опоры на собственную культуру.

Программу выдержали со вкусом. На сцену поднялись артисты балета Театра Бориса Эйфмана и оркестра русских народных инструментов «Метелица», Семен Альтов, Николай Мартон и Альберт Асадуллин. Если пели, то оперные арии и романсы. Если танцевали, то современную классику.

Кстати, концертные номера стали подарком вузу от почетных гостей - руководителей учреждений культуры. Прежде чем «вручить» песню или танец, главы театров и концертных залов сказали несколько теплых слов в адрес юбиляра.

- Кадры решают все! - отметил руководитель Театра музкомедии, профессор СПбГУП Юрий Шварцкопф. - Сейчас каждый, кто переступает порог университета,чувствует гордость за то, что в нашей стране может быть вуз такого уровня.

- Продолжайте выпускать специалистов, которые сегодня так нужны: без культуры у страны нет будущего, - обратилась к руководству вуза выпускница СПбГУП, директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович. - Смотрю в глаза студентов нашего университета - они всегда сверкают, видно, насколько ребята хотят учиться, жить, творить. Это заслуга прекрасного вуза.

Завершило концерт триумфальное появление оркестра Западного военного округа с песней «День Победы».

Концертную программу выдержали со вкусом: пели арии и романсы, танцевали классику. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СКАЗАНО!

«Будучи ректором уже 32-й год, я каждый день учусь чему-то новому. Столетний юбилей вуза хотелось бы встретить в новом статусе - например, президентом вуза, проректором по науке или профессором. Мечтаю больше времени уделять лекционной и научной работе, писать книги. Подрастает яркая талантливая молодежь, которая может заниматься администрированием. Хорошо вижу будущее вуза: не безоблачное, но еще более интересное. Университет уверенно смотрит вперед. Хотелось бы только, чтобы наши уникальные находки - педагогические, административные, экономические - оценили по достоинству на уровне государства. Если что-то мы и умеем делать лучше всех вузов в стране, то это воспитывать молодежь».

(Александр Запесоцкий, ректор СПбГУП, академик.)

Михаил Пиотровский назвал университет «оазисом культуры». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

СПбГУП - это:

- 5 факультетов и 18 направлений подготовки

- 8000 студентов, в том числе 3000 - на дневном отделении

- 1200 выпускников в год и практически 100-процентное трудоустройство

- средний конкурс в 2022 году - 79 человек на место, максимальный конкурс по некоторым специальностям - 223 человека на место

- 60 докторов наук, 150 кандидатов наук, 32 народных артиста и заслуженных деятеля науки, культуры, искусства, юриспруденции и др.

- библиотека имени Гранина, спорткомплекс имени Боброва и концертный зал имени Петрова

- современнейшие интернет-классы и звукозаписывающие студии

- единый кампус, включающий Дом студента

- 20 научных конференций ежегодно, включая Международные Лихачевские научные чтения - крупнейший форум гуманитариев на планете

- 550 000 экземпляров научной и учебной литературы, выпущенной за 10 лет.

ДОСЛОВНО

Владислав Третьяк, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России:

- Этот вуз очень много делает для страны. Чтобы достичь успеха, важны дисциплина, талант, упорство, любовь к общему делу и особая аура. Здесь профессорско-преподавательский состав высочайшего класса, а студентам повезло впитывать его мудрость - это залог будущего успеха. То, как университет относится к воспитанию и ценит культуру, демонстрирует этот потрясающий вечер.

Владислав Третьяк подарил вузу победоносную майку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Михаил Шмаков, председатель Федерации Независимых Профсоюзов России:

- Наш вуз впечатляет всех уже много лет. В последние десять - пятнадцать лет наблюдается бурный рост авторитета - все выпускники со студенческой скамьи получают работу. Девяносто процентов успеха - это креативный, парадоксальный, порой выходящий за рамки привычного ректор. Еще десять - студенты, которые хотят учиться. Сплав ректората, преподавателей и студентов делает вуз лучшим гуманитарным в мире.

Сергей Селин, Заслуженный артист России:

- В Петербурге должен существовать хотя бы один такой университет, который может и хочет двигаться вперед, развивается, пока другие только мечтают об этом. Все мы хотим, чтобы наши дети были лучше нас. За эти годы вуз породил множество выпускников, которые унаследовали и продолжили нести его славные традиции.

Татьяна Трофимова, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук:

- СПбГУП - явление незаурядное, самобытное, восхищающее, удивительно жизнеспособное всем ветрам назло. В этом колоссальная заслуга ректора. Собрать коллектив, возглавлять его столько лет, создать нечто выходящее за рамки обыденности - это дорогого стоит. А то, что образование удается держать на высочайшей планке в среде гуманитариев, которые славятся свободолюбием, при этом не уничтожая творческое начало, - это делает вузу честь.

Борис Эйфман, худрук и президент Санкт-Петербургского академического театра балета:

- Это уникальный университет, в котором яркая программа обучения сочетается с воспитанием личностей мыслящих, креативных. Здесь прекрасные условия: есть потрясающая библиотека, великолепные интерьеры, современный спортивный комплекс. Не все студенты приезжают сюда с Рублевки - многие из провинции, и, попадая в такую атмосферу, сталкиваясь с лучшими умами России, оказываясь в окружении интеллектуальных лидеров страны, они начинают стремиться к лучшей жизни для себя, семьи, России. За годы вуз подготовил тысячи специалистов творческих профессий. Вуз помогает в решении важнейших задач современности.

Владимир Мамонтов, председатель правления ИД «Комсомольская правда»:

- Ощущаю здесь себя студентом, ведь на мероприятиях так много выдающихся людей, которых кроме как учителями жизни не назвать. Сегодня, когда увидел в президиуме Третьяка, вспомнил, что благодаря СПбГУП познакомился с невероятным рядом великих людей. В юбилей одно пожелание - не стареть!

Игорь Бузовский, замминистра информации Республики Беларусь:

- Университет выступает образцом того, каким должно быть высшее образование - единством обучения и воспитания. Лично для меня взаимодействие с этим вузом позволяет расширять горизонты и пополнять палитру друзей уникальными людьми.

Николай Гарбовский, академик РАО, доктор филологических наук:

- СПбГУП - замечательный вуз, в наше трудное время нацеливающий молодежь на настоящую культуру. Опыт университета заслуживает изучения и практического распространения в других вузах нашей родины.

Николай Буров, Народный артист России:

- Считаю, что культуроцентристская модель образования академика Запесоцкого должна быть фундаментом воспитания любого специалиста в любой области, даже технаря. За 95 лет университет накопил колоссальный опыт - по сути, мы видим успешную попытку построить идеальный вуз, начиная от кампуса и заканчивая воспитательной работой с молодежью.

Владислав Лекторский, академик РАН, доктор философских наук:

- Каждый раз приезжаю в университет - в основном на Лихачевские чтения, которые стали важнейшей частью моей жизни, - и каждый раз убеждаюсь, насколько это уникальное место. СПбГУП - один из центров отечественной культурологии. Здесь проводят замечательные исследования, важные для всего человечества. Современные конфликты зиждутся на борьбе культурных смыслов и ценностей. Только вместе мы сможем ответить на вопрос, на каких культурных смыслах должно стоять общество.

Семен Альтов, писатель-сатирик, Заслуженный деятель искусств России:

- Я сплю спокойно, потому что знаю: в СПбГУП растет поколение, на которое можно положиться!

Александр Некипелов, академик РАН, доктор экономических наук:

- Впечатления от вуза фантастические: с одной стороны, здесь царит новаторство, с другой, защищается и передается классическая часть культуры. Восхищают профессорско-преподавательский состав, материальные условия. Здорово, что студенты творческих профессий обладают замечательными возможностями, могут постоянно встречаться с выдающимися специалистами разных областей - науки, культуры, спорта, политики. Но больше всего впечатляет творческая атмосфера. Такой университет действительно очень нужен России.

Марина Чернышева-Гранина, дочь Даниила Гранина:

- Учреждения, которые с уважением хранят память о людях, которые способствовали их славе, - скорее, исключение. И СПбГУП одно из них. По инициативе Александра Запесоцкого здесь создали институт почетных докторов, появилась Аллея славы. Папа часто бывал в этом вузе. И каждый раз волновался, что сказать молодому поколению. Ребят всегда прельщали разговоры о счастье - когда ты молод, тебе кажется, что есть какой-то рецепт, который от тебя почему-то скрывают. Папа объяснял просто: «Счастье - это здесь и сейчас». Ведь когда ты думаешь только о будущем или прошлом, ты упускаешь самое дорогое.

Владимир Борисенков, академик РАО, доктор педагогических наук:

- Впервые я побывал в вузе в конце прошлого века и благодаря ему познакомился с выдающимися современниками - Даниилом Граниным, Дмитрием Лихачевым, Эльдаром Рязановым и многими другими. А представьте, какое значение имеют такие встречи для студентов! Уже тогда было видно, что для Александра Запесоцкого СПбГУП стал делом жизни - он всегда вкладывал в его развитие душу. Здесь органично сплетаются традиция и обновление, сочетаются доверие и требовательность к студенту. А еще здесь очень интересно. Вот каким должен быть университет будущего.

Николай Мартон, Народный артист России:

- Я много лет бываю в СПбГУП. Встречаю здесь удивительных людей, общение с которыми дает большой заряд энергии. Это уникальный университет с замечательным руководителем и блистательной командой. Студенты здесь получают настоящие знания и гарантированно становятся успешными.

Игорь Максимцев, ректор СПбГЭУ, доктор экономических наук:

- СПбГУП - это мощная команда профессорско-преподавательского состава, сильные студенты. В комплексе, когда есть база, когда стремятся не к сиюминутным победам, а к системной работе и преемственности, успех обеспечен. Вуз справляется с задачей трудоустройства и воспитания молодежи на отлично. Атмосфера в коллективе молодежная, открытая, направленная на развитие, здоровая. Все смотрят в сторону СПбГУП с гордостью или с завистью. Вуз у многих на устах. За эти годы он стал одним из самых престижных в стране.