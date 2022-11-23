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Звезды23 ноября 2022 7:00

День рождения СПбГУП: 95-летний университет будущего

Главный гуманитарный вуз России отметил юбилей в Таврическом дворце
Галина ЛЕСУНОВА
- Комфорт - буржуйский, образование - в лучших традициях советского!

- Комфорт - буржуйский, образование - в лучших традициях советского!

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 18 ноября в Таврическом дворце состоялось очередное историческое событие: Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов отпраздновал 95-летие. Вуз встретил юбилейную дату еще в прошлом году, но собраться всем коллективом в кругу близких друзей - политиков и академиков, артистов и литераторов, чиновников и дипломатов - тогда помешала пандемия.

- Мы подошли к юбилею с большими успехами, - отметил ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. - Профессорско-преподавательский состав в числе лидеров России по количеству и качеству научных публикаций. В вузе прекрасная материальная база, недавно открылся после реконструкции современнейший спортивный комплекс. Работают пять факультетов по основным гуманитарным направлениям, мы сами разработали несколько специальностей. При поддержке президента Владимира Путина действует единственный в мире факультет конфликтологии. Работают замечательные кафедры. К примеру, кафедра музыкальной звукорежиссуры - одна из лучших в мире. После крушения СССР мы не отказались от воспитания - наоборот, разработали более чем эффективную культуроцентристскую модель образования. У нас замечательные студенты, огромный конкурс, а выпускники гарантированно обеспечены работой.

Еще в 1993 году первый Почетный доктор СПбГУП, академик Дмитрий Лихачев, назвал этот вуз «университетом XXI века». И время подтвердило его правоту.

Торжественное заседание Ученого совета СПбГУП собрало выдающихся ученых, профсоюзных лидеров, дипломатов, представителей власти.

Торжественное заседание Ученого совета СПбГУП собрало выдающихся ученых, профсоюзных лидеров, дипломатов, представителей власти.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

От президента до четвероклассницы

Празднование началось с торжественного заседания Ученого совета СПбГУП. На нем выступили выдающиеся ученые, ректоры других вузов и профсоюзные лидеры, консулы и успешные выпускники, почетные доктора и представители власти. Доклады сменяли вручение государственных наград и поздравления от первых лиц региона и государства.

С теплыми словами в адрес юбиляра обратились Вячеслав Володин, Татьяна Голикова и Александр Беглов, Сергей Боярский и Елена Драпеко, а по указу Владимира Путина ректора Александра Запесоцкого удостоили ордена Почета.

- Вклад преподавателей и выпускников СПбГУП в интеллектуальную жизнь страны незаменим, - отметил первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

- СПбГУП - прекрасный оазис культуры в нашей стране, - подчеркнул директор Эрмитажа, Почетный доктор СПбГУП Михаил Пиотровский.

- Значимость СПбГУП для Петербурга и России очевидна, - заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Череда докладов о достижениях вуза и награждений завершилась выступлением абитуриентки 2030 года - девятилетней дочери ректора Елизаветы Запесоцкой.

- Я мечтаю поступить в СПбГУП, - призналась четвероклассница. - Поэтому учусь на одни пятерки.

Дочери ректора Елизавете девять лет, но она уже выбрала, где получит высшее образование.

Дочери ректора Елизавете девять лет, но она уже выбрала, где получит высшее образование.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Без культуры нет будущего

Знаменательный день продолжился концертом.

- Было много размышлений, как отметить юбилей и отмечать ли вообще в такой сложной геополитической ситуации, - признался Александр Запесоцкий. - Одни возмущаются, что проходят праздники, в то время как наши товарищи гибнут и получают увечья в спецоперации. Другие поют матерные частушки на фоне храмов. Кажется, мир сошел с ума... Но мы в вузе помним, что даже в самые тяжелые блокадные времена дух горожан поддерживала культура. Никогда мы не откажемся от опоры на собственную культуру.

Программу выдержали со вкусом. На сцену поднялись артисты балета Театра Бориса Эйфмана и оркестра русских народных инструментов «Метелица», Семен Альтов, Николай Мартон и Альберт Асадуллин. Если пели, то оперные арии и романсы. Если танцевали, то современную классику.

Кстати, концертные номера стали подарком вузу от почетных гостей - руководителей учреждений культуры. Прежде чем «вручить» песню или танец, главы театров и концертных залов сказали несколько теплых слов в адрес юбиляра.

- Кадры решают все! - отметил руководитель Театра музкомедии, профессор СПбГУП Юрий Шварцкопф. - Сейчас каждый, кто переступает порог университета,чувствует гордость за то, что в нашей стране может быть вуз такого уровня.

- Продолжайте выпускать специалистов, которые сегодня так нужны: без культуры у страны нет будущего, - обратилась к руководству вуза выпускница СПбГУП, директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович. - Смотрю в глаза студентов нашего университета - они всегда сверкают, видно, насколько ребята хотят учиться, жить, творить. Это заслуга прекрасного вуза.

Завершило концерт триумфальное появление оркестра Западного военного округа с песней «День Победы».

Концертную программу выдержали со вкусом: пели арии и романсы, танцевали классику.

Концертную программу выдержали со вкусом: пели арии и романсы, танцевали классику.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СКАЗАНО!

«Будучи ректором уже 32-й год, я каждый день учусь чему-то новому. Столетний юбилей вуза хотелось бы встретить в новом статусе - например, президентом вуза, проректором по науке или профессором. Мечтаю больше времени уделять лекционной и научной работе, писать книги. Подрастает яркая талантливая молодежь, которая может заниматься администрированием. Хорошо вижу будущее вуза: не безоблачное, но еще более интересное. Университет уверенно смотрит вперед. Хотелось бы только, чтобы наши уникальные находки - педагогические, административные, экономические - оценили по достоинству на уровне государства. Если что-то мы и умеем делать лучше всех вузов в стране, то это воспитывать молодежь».

(Александр Запесоцкий, ректор СПбГУП, академик.)

Михаил Пиотровский назвал университет «оазисом культуры».

Михаил Пиотровский назвал университет «оазисом культуры».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

СПбГУП - это:

- 5 факультетов и 18 направлений подготовки

- 8000 студентов, в том числе 3000 - на дневном отделении

- 1200 выпускников в год и практически 100-процентное трудоустройство

- средний конкурс в 2022 году - 79 человек на место, максимальный конкурс по некоторым специальностям - 223 человека на место

- 60 докторов наук, 150 кандидатов наук, 32 народных артиста и заслуженных деятеля науки, культуры, искусства, юриспруденции и др.

- библиотека имени Гранина, спорткомплекс имени Боброва и концертный зал имени Петрова

- современнейшие интернет-классы и звукозаписывающие студии

- единый кампус, включающий Дом студента

- 20 научных конференций ежегодно, включая Международные Лихачевские научные чтения - крупнейший форум гуманитариев на планете

- 550 000 экземпляров научной и учебной литературы, выпущенной за 10 лет.

ДОСЛОВНО

Владислав Третьяк, трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России:

- Этот вуз очень много делает для страны. Чтобы достичь успеха, важны дисциплина, талант, упорство, любовь к общему делу и особая аура. Здесь профессорско-преподавательский состав высочайшего класса, а студентам повезло впитывать его мудрость - это залог будущего успеха. То, как университет относится к воспитанию и ценит культуру, демонстрирует этот потрясающий вечер.

Владислав Третьяк подарил вузу победоносную майку.

Владислав Третьяк подарил вузу победоносную майку.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Михаил Шмаков, председатель Федерации Независимых Профсоюзов России:

- Наш вуз впечатляет всех уже много лет. В последние десять - пятнадцать лет наблюдается бурный рост авторитета - все выпускники со студенческой скамьи получают работу. Девяносто процентов успеха - это креативный, парадоксальный, порой выходящий за рамки привычного ректор. Еще десять - студенты, которые хотят учиться. Сплав ректората, преподавателей и студентов делает вуз лучшим гуманитарным в мире.

Сергей Селин, Заслуженный артист России:

- В Петербурге должен существовать хотя бы один такой университет, который может и хочет двигаться вперед, развивается, пока другие только мечтают об этом. Все мы хотим, чтобы наши дети были лучше нас. За эти годы вуз породил множество выпускников, которые унаследовали и продолжили нести его славные традиции.

Татьяна Трофимова, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук:

- СПбГУП - явление незаурядное, самобытное, восхищающее, удивительно жизнеспособное всем ветрам назло. В этом колоссальная заслуга ректора. Собрать коллектив, возглавлять его столько лет, создать нечто выходящее за рамки обыденности - это дорогого стоит. А то, что образование удается держать на высочайшей планке в среде гуманитариев, которые славятся свободолюбием, при этом не уничтожая творческое начало, - это делает вузу честь.

Борис Эйфман, худрук и президент Санкт-Петербургского академического театра балета:

- Это уникальный университет, в котором яркая программа обучения сочетается с воспитанием личностей мыслящих, креативных. Здесь прекрасные условия: есть потрясающая библиотека, великолепные интерьеры, современный спортивный комплекс. Не все студенты приезжают сюда с Рублевки - многие из провинции, и, попадая в такую атмосферу, сталкиваясь с лучшими умами России, оказываясь в окружении интеллектуальных лидеров страны, они начинают стремиться к лучшей жизни для себя, семьи, России. За годы вуз подготовил тысячи специалистов творческих профессий. Вуз помогает в решении важнейших задач современности.

Владимир Мамонтов, председатель правления ИД «Комсомольская правда»:

- Ощущаю здесь себя студентом, ведь на мероприятиях так много выдающихся людей, которых кроме как учителями жизни не назвать. Сегодня, когда увидел в президиуме Третьяка, вспомнил, что благодаря СПбГУП познакомился с невероятным рядом великих людей. В юбилей одно пожелание - не стареть!

Игорь Бузовский, замминистра информации Республики Беларусь:

- Университет выступает образцом того, каким должно быть высшее образование - единством обучения и воспитания. Лично для меня взаимодействие с этим вузом позволяет расширять горизонты и пополнять палитру друзей уникальными людьми.

Николай Гарбовский, академик РАО, доктор филологических наук:

- СПбГУП - замечательный вуз, в наше трудное время нацеливающий молодежь на настоящую культуру. Опыт университета заслуживает изучения и практического распространения в других вузах нашей родины.

Николай Буров, Народный артист России:

- Считаю, что культуроцентристская модель образования академика Запесоцкого должна быть фундаментом воспитания любого специалиста в любой области, даже технаря. За 95 лет университет накопил колоссальный опыт - по сути, мы видим успешную попытку построить идеальный вуз, начиная от кампуса и заканчивая воспитательной работой с молодежью.

Владислав Лекторский, академик РАН, доктор философских наук:

- Каждый раз приезжаю в университет - в основном на Лихачевские чтения, которые стали важнейшей частью моей жизни, - и каждый раз убеждаюсь, насколько это уникальное место. СПбГУП - один из центров отечественной культурологии. Здесь проводят замечательные исследования, важные для всего человечества. Современные конфликты зиждутся на борьбе культурных смыслов и ценностей. Только вместе мы сможем ответить на вопрос, на каких культурных смыслах должно стоять общество.

Семен Альтов, писатель-сатирик, Заслуженный деятель искусств России:

- Я сплю спокойно, потому что знаю: в СПбГУП растет поколение, на которое можно положиться!

Александр Некипелов, академик РАН, доктор экономических наук:

- Впечатления от вуза фантастические: с одной стороны, здесь царит новаторство, с другой, защищается и передается классическая часть культуры. Восхищают профессорско-преподавательский состав, материальные условия. Здорово, что студенты творческих профессий обладают замечательными возможностями, могут постоянно встречаться с выдающимися специалистами разных областей - науки, культуры, спорта, политики. Но больше всего впечатляет творческая атмосфера. Такой университет действительно очень нужен России.

Марина Чернышева-Гранина, дочь Даниила Гранина:

- Учреждения, которые с уважением хранят память о людях, которые способствовали их славе, - скорее, исключение. И СПбГУП одно из них. По инициативе Александра Запесоцкого здесь создали институт почетных докторов, появилась Аллея славы. Папа часто бывал в этом вузе. И каждый раз волновался, что сказать молодому поколению. Ребят всегда прельщали разговоры о счастье - когда ты молод, тебе кажется, что есть какой-то рецепт, который от тебя почему-то скрывают. Папа объяснял просто: «Счастье - это здесь и сейчас». Ведь когда ты думаешь только о будущем или прошлом, ты упускаешь самое дорогое.

Владимир Борисенков, академик РАО, доктор педагогических наук:

- Впервые я побывал в вузе в конце прошлого века и благодаря ему познакомился с выдающимися современниками - Даниилом Граниным, Дмитрием Лихачевым, Эльдаром Рязановым и многими другими. А представьте, какое значение имеют такие встречи для студентов! Уже тогда было видно, что для Александра Запесоцкого СПбГУП стал делом жизни - он всегда вкладывал в его развитие душу. Здесь органично сплетаются традиция и обновление, сочетаются доверие и требовательность к студенту. А еще здесь очень интересно. Вот каким должен быть университет будущего.

Николай Мартон, Народный артист России:

- Я много лет бываю в СПбГУП. Встречаю здесь удивительных людей, общение с которыми дает большой заряд энергии. Это уникальный университет с замечательным руководителем и блистательной командой. Студенты здесь получают настоящие знания и гарантированно становятся успешными.

Игорь Максимцев, ректор СПбГЭУ, доктор экономических наук:

- СПбГУП - это мощная команда профессорско-преподавательского состава, сильные студенты. В комплексе, когда есть база, когда стремятся не к сиюминутным победам, а к системной работе и преемственности, успех обеспечен. Вуз справляется с задачей трудоустройства и воспитания молодежи на отлично. Атмосфера в коллективе молодежная, открытая, направленная на развитие, здоровая. Все смотрят в сторону СПбГУП с гордостью или с завистью. Вуз у многих на устах. За эти годы он стал одним из самых престижных в стране.

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