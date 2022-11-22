Россияне считают журналистов и блогеров худшими мужьями Фото: Shutterstock

100 лет назад в Англии был проведен опрос среди женщины, который показал, мужчин каких профессий они считают лучшими мужьями, а каких – худшими. Англичанки начала XX века единогласно признали худшими мужьями журналистов, а вот лучшими оказались священники. Сайт KP.RU решил спустя 100 лет провести такой же опрос среди россиян, и как оказалось, за это время мало что изменилось, женщины, по-прежнему, считают журналистов – негодными мужьями. Именно представители этой профессии вместе с блогерами разделили последнюю строчку рейтинга и набрали всего 1% голосов.

В том, что журналисты - худшие мужья ничего нет удивительного, ибо представители этой профессии в большинстве своем - вруны, пьяницы и бабники», - со знанием дела заявила участница опроса.

Лучшими же мужьями современные россиянки считают представителей рабочих профессий. Слесари, сантехники, трактористы и другие труженики заслужили наибольшее уважение и симпатию у представительниц прекрасной половины и заработали 35% голосов.

«Разнорабочие везде востребованы, они без работы не останутся. Да и по дому все умеют: строить, копать, чинить», - говорит респондентка.

На втором месте рейтинга оказались врачи, а также представители таких тяжелых профессий, как пилоты и моряки. Кроме того женщины назвали хорошими мужьями тех, кто работает вахотовым методом и подолгу отсутствует дома. За эти профессии проголосовали по 14% опрошенных.

13% опрошенных лучшими мужьями считают силовиков: военных, полицейских, спасателей. Женщины уверены, что эти профессии не только важны и уважаемы, но и воспитывают в мужчине лучшие качества.

Следом в рейтинге идут священники. И если 100 лет назад в Англии женщины считали служителей церкви лучшей партией для себя, то теперь такого мнения придерживаются лишь 8% опрошенных.

Еще меньше голосов набрали программисты (5%). И хотя эта профессия в последние годы считается все более престижной и высокооплачиваемой, как оказалось, женщин сотрудники IT не привлекают.

По 4% голосов досталось профессорам, тренерам и чиновникам. И лишь ненамного обошли журналистов артисты и музыканты. Таких мужей предпочли бы для себя лишь 2% россиянок.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 7,8 тысячи человек.

Для справки добавим, что в рейтинге англичан, лучшими мужьями помимо священников считались врачи и ученые, а худшими, кроме журналистов, художники и писатели.