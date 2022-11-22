В Турции кошка со сломанной лапкой сама пришла в больницу

В турецком городе Битлис кошка со сломанной лапкой сама пришла в травмпункт. Медбрат Абузер Оздемир заметил необычного пациента и, вопреки правилам, осмотрел.

В турецком городе Битлис кошка со сломанной лапкой сама пришла в травмпункт. Медбрат Абузер Оздемир заметил необычного пациента и, вопреки правилам, осмотрел. Не смог устоять перед жалобным мяуканьем. У пушистого питомца оказалась переломана задняя лапа. Животному наложили шину и перевязали.

«Какое-то время я держал кошку под наблюдением. Потом она освоилась, и ушла туда, откуда пришла. Но Давшо (так назвали необычного пациента) время от времени возвращается к нам, и мы ослабляем шину так, чтобы ей было удобно», — рассказал Абузер Оздемир.

В Турции это не первый случай, когда кошки идут за помощью к людям в больницы. Местная пресса о таких историях пишет чаще, чем сибирские журналисты о медведях на улице. Так, в мае сотрудники медицинского центра в городе Караман приняли роды у бездомной кошки. Кошка также сама обратилась за помощью к врачам.

«Мы неожиданно услышали мяуканье кошки в коридоре центра. Друзья, которые поняли, что кошка рожает, немедленно отнесли ее в дальнюю комнату и приняли роды», — рассказал доктор Хюсейин Улу.

Один из котят после рождения перестал дышать, но его смогли реабилитировать.

До этого в Стамбуле кошка принесла в зубах котенка в больницу и передала малыша в руки докторам. У маленького рыжего комочка оказалась глазная инфекция. После курса лекарств котенок открыл глаза и вместе с матерью отправился гулять по городу.

Почему именно турецкие кошки регулярно сами ходят в больницу – пока остается загадкой. Возможно, потому что именно в этой стране, в силу ее традиций, они не опасаются людей и доверяют им.