Константин Малофеев: Похабный мир приведет ко второй украинской войне

Учредитель телеканала «Царьград» и заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малафеев в студии передачи «Дайте сказать». Фото: YouTube

Учредитель телеканала «Царьград» и заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев в очередном выпуске шоу «Дайте сказать» обозначил главные болевые точки нашего противостояния на Украине с мировым злом.

НА УКРАИНЕ ИДЕТ ВОЙНА С ЗАПАДОМ

- То, что происходит на Украине — это война с Западом. Я бы назвал ее священной войной. У нас разные ценности. Мы отстаиваем настоящие ценности, а они - анти-ценности, мерзости.

- Украина — это поле битвы этой священной войны. А украинский народ — жертва это священной войны.

БИТВА ПРОТИВ ХУНТЫ

- В 2014-м, когда украинский народ в большинстве своем не признавал эту власть и самой власти не было три месяца, Крым тогда был принят в Россию. И киевская хунта, придуманная западными спецслужбами, пришедшая к власти на крови, начала бомбить Донецк, собственных людей.

- В Донецке и Луганске имели полное право не признавать эту хунту, поскольку никакой власти на Украине весной 2014-го не было.

- Развязав войну против своего народа хунта превратила Украину в коррумпированное псевдо-государство, которое олицетворял Зеленский со своим кварталом 95. Такая бесконечная свадьба в Малиновке.

- Но эта комедия превратилась в трагедию, когда они начали убивать.

МЫ ЗА РУСЬ, ОНИ — ЗА МИФ

- Когда Запад отказался обеспечить нашу безопасность, тогда в январе 2022-го, Путин сказал, что мы сами обеспечим нашу безопасность. И мы ее обеспечиваем за счет того, что, к сожалению, льется кровь русских и украинских мужиков.

- Мы воюем за наши идеалы за нашу общую с ними святую Русь. А они воюют за западные деньги и за западный миф - и на боевой химии идут вперед.

АНТИ-РОССИЯ

- Мы воссоединимся с украинцами, когда Украина вернется в родную гавань, по выражению нашего президента. Сейчас в родную гавань вернулось 4 области. Осталось сколько — 20 областей?

- Когда мы дойдем до Львова — там останутся только наши.

- Украина — это несуществующее без проекта Анти-Россия государство. Запад создавал этот проект из нас же. Украинцы — это русские без имперской идеи. Мы в 90-е были такой Украиной, аморальной, без идей.

- Пока этот проект существует, в него будут вставлять все, начиная от содомии до суррогатного материнства.

- Те, кто уехали в Европу, всего этого нахлебаются и вернутся с покаянием.

БОРЬБА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

- Почему Украина не смогла противостоять злу, а мы смогли? Потому что Росия — это Третий Рим. И вся история борьбы цивилизаций - это борьба имперских устремлений и торгашеских, цивилизации комфорта и потребительства.

- Это не Украина не справилась — это мы не справились. Потому что мы без имперской идеи и ядерного оружия станем вот такими же.

Константин Малафеев: "Украина — это несуществующее без проекта Анти-Россия государство". Фото: YouTube

ДОЛГ ПРОТИВ ПРИБЫЛИ

- Вот Крестный ход на Украине прошлого года. Там было 300 тысяч человек. Украинцы более православные чем мы. Но они не могут противостоять государству.

- В России главными словами являются служение, долг и честь. А у них - прибыль и успех. А служение — если ты готов служить до смерти. И сейчас два главных сословия — священство и воины.

- Мы воюем с американской разведкой, с американской техникой и с офицерами, получающими американскую зарплату. Ведь Украина сейчас содержится на 60 процентов за счет зарубежных субсидий, в первую очередь американских.

- Победить мирового гегемона, который после падения СССР разжирел будет непросто.

РУССКИЕ НЕ ПРОИГРЫВАЛИ В СВЯЩЕННЫХ ВОЙНАХ

- Чтобы ни говорили украинские пропагандисты, в случае применения нами оружия массового поражения коллективный запад не ответит.

- Русские никогда в своей истории не проигрывали в народной войне.

- Что такое идеология победы? Это служение, Когда весь народ осознает, что нашим долгом является победить.

- Риторика меняется. От операции Z мы переходим к риторики Священной войны. Но недостаточно быстро.

БЕЗ ИДЕОЛОГИИ ГОСУДАРСТВО НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ

- Похабный мир приведет нас ко второй украинской войне. Минска-3 не будет.

- Сейчас мы с Китаем стремительно превращаемся в могучий военно-экономический блок. У нас мощное ядерное оружие у них мощная экономика.

- Без идеологии не может жить такое большое государство. Центральным ядром должны стать наши традиционные ценности.

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