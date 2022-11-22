Организатор “Премии Рунета” Сергей Гребенников рассказал, как получить интернет-Оскар

Заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников.

«Комсомольская правда» узнала у заместителя директора РАЭК Сергея Гребенникова, у кого есть шансы на победу, из чего делают статуэтки и зачем награждать подкасты.

- Сейчас в ИТ-отрасли достаточно много конкурсов и премий. Чем отличается от них Премия Рунета?

Ну, для начала Премия Рунета — это национальная награда, учреждённая 19 лет назад Роспечатью. Это старейший конкурс отрасли, где по лауреатам можно отследить, как развивался российский сегмент интернета. Награда вручается за вклад в развитие интернет-технологий в России и дает многим компаниям и проектам путёвку в жизнь и является знаком качества. Если многие рейтинги и конкурсы оценивают сайты и приложения с точки зрения их дизайна и удобства, то цель Премии Рунета — показать технологии, проект или организацию с точки зрения развития и новых возможностей. То есть на первый план выходят новизна, актуальность, социальная значимость, интерес пользователей к ресурсу, новые смыслы.

- Какие интересные номинации есть в этом году?

У нас каждый год есть уникальные специальные номинации. В этом году я бы выделил «Подкасты и цифровой контент» и «Народов много — Родина одна». Первая спецноминация, партнёром которой является Президентский фонд культурных инициатив, посвящена аудиоконтенту. Российский рынок подкастов растет быстрыми темпами и всё больше привлекает внимание общественности и бизнеса. Подкастинг перестал быть просто развлечением: сегодня это инструмент развития для брендов и новый способ общения со своей аудиторией, а также динамично развивающейся сегмент Рунета. К 2024 году, по прогнозам, аудитория подкастов в России будет составлять 18 млн человек.

Цель номинации «Народов много — Родина одна» — наградить проекты, которые повышают уровень российской общегражданской идентичности и укрепляют межнациональное согласие. Полагаем, что сейчас это очень важно.

- Какие компании становились лауреатами в прошлые годы? Среди них больше крупных известных брендов или малого бизнеса?

Шансы получить Премию Рунета есть у всех независимо от масштабов и оборота компании. Среди лауреатов есть банки, edtech-проекты, медиахолдинги, маркетплейсы, соцсети, но многие проекты получили Премию Рунета, ещё будучи стартапами.

К примеру, с 2016 года мы отмечаем следующий тренд: много государственных ресурсов стали номинироваться в совершенно неожиданных номинациях. Государственные органы, равно как и общественные организации, доказывают, что их сервисы и проекты могут конкурировать с коммерческими.

- У многих компаний есть сомнения, стоит ли тратить деньги и время на номинирование, ведь подача заявки еще не гарантирует победу. Зачем в 2022 году компаниям участвовать в премиях и рейтингах?

Компании участвуют в отраслевых конкурсах, чтобы заявить о своих достижениях, получить упоминания в медиа, укрепить HR-бренд, привлечь новых клиентов. Это хорошая возможность подвести итоги за год и рассказать о проектах всем: существующим и потенциальным клиентам, конкурентам, коллегам, соискателям. Даже если вы не получили заветную статуэтку, об участии или включении в шорт-лист можно рассказать в СМИ и социальных сетях. Изучив проекты лауреатов, вы можете узнать о лучших практиках и понять, к чему стремиться.

- Как получить Премию Рунета? Есть ли формула успеха?

Половина успеха — это подробно заполненная заявка. Поэтому не относитесь к этому этапу формально. Даже самый крутой проект можно представить как заурядный, если не подчеркнуть все его достоинства и значимость.

- Кто оценивает проекты?

В основных и специальных номинациях на первом этапе номинантов оценивает Экспертный клуб — открытое сообщество, в состав которого входят профессионалы ИТ-отрасли — они формируют шорт-листы. Шорт-лист — это ТОП-10, из которого путём закрытого голосования Экспертный совет выбирает ТОП-3 равноправных победителя. Экспертный совет — ТОП-эксперты: отраслевые, общественные, государственные. Четвёртого победителя выбирает технология искусственного интеллекта. Алгоритм учитывает историю трафика, цитирования, характер отзывов и новостей. Далее оргкомитет сравнивает выбор ЭС и ИИ и присуждает отдельную статуэтку, если выбор ИИ отличается от выбора ЭС.

А в Народном голосовании победителей определяют сами пользователи.

- Что такое Народное голосование? Какие номинации есть в этом году?

В отличие от основного блока номинаций Премии Рунета, в котором лауреатов выбирает Экспертный клуб и Экспертный совет, в «Народном голосовании» победителей определяют интернет-пользователи путём открытого голосования.

В этом году пользователи выберут лучшие бизнес-сообщества, социальные проекты и назовут лучших блогеров Рунета. Подать заявку можно абсолютно бесплатно. Голосовать можно будет в мини-приложении ВКонтакте — специальном сервисе, который не надо скачивать, он открывается прямо на платформе — в официальном сообществе Премии Рунета.

- Из чего сделана статуэтка? Сколько она весит?

Статуэтка выполнена из бронзы и полностью покрыта золотом. Она отлита в виде колонны, которая увенчана объёмным буквенным обозначением российской доменной зоны RU. Буквы расположены под углом по отношению к основанию колонны. Колонна стилизована под ионическую, что, по замыслу, должно ассоциироваться с «венцом технологий» и «монументальностью». Весит статуэтка около 4 кг.

- Вы говорите, что Премия Рунета прогнозирует тренды отрасли. Какие тенденции, действительно, удалось выявить или предсказать?

Среди таких инноваций я бы отметил проект Правительства Москвы по использованию технологий компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений. Алгоритмы не могут и не должны заменять врачей, но это ускоряет и облегчает работу медицинского персонала. Это уже не будущее, а настоящее. Проект стал лауреатом в прошлом году.

Другой пример — онлайн-флешмоб «ИзоИзоляция», который победил в Народном голосовании в 2020 году. Пользователи, запертые дома в условиях самоизоляции, из подручных материалов воспроизводили известные картины или скульптуры и делились в сообществе фотографиями. Такие проекты ярко иллюстрируют, что волнует людей прямо сейчас и как интернет помогает отвечать на эти вызовы.

- Расскажите о самых ярких моментах Премии Рунета.

Конечно, кульминация каждой премии — торжественная церемония вручения награды. Это настоящий Интернет-Оскар с красной дорожкой и громкими обсуждениями в СМИ. Были и забавные моменты. Например, в 2007 году в качестве антипода Премии Рунета была учреждена шуточная Антипремия Рунета за самые провальные проекты года. Были и кражи статуэтки у лауреатов прямо из офиса на следующий день. В адрес оргкомитета поступали угрозы, но все эти случаи доказывают, что Премия нужна и важна для отрасли.

Подать заявку можно до 28 ноября: https://premiaruneta.ru/