"Продюсеры были против даже после проб": стало известно как Сергей Безруков попал в «Бригаду"

Звезды «Бригады» Екатерина Гусева, Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев 20 лет спустя. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В конце ноября выйдет книга, в которой впервые раскроют тайны создания сериала «Бригада». Издательство «Бомбора» выпускает книгу под названием «Бригада. Однажды в России... История создания культового сериала». Первый телевизионный блокбастер в нашей стране вышел на экраны 20 лет назад. Во время показа новой серии «Бригады» пустели улицы, до сих пор многие помнят и героев, и пересматривают сериал. Впервые создатели и звезды «Бригады» раскрывают закулисье создание проекта. Публикуем отрывки из новой книги.

Сергей Безруков (Саша Белый)

1999 год – пробы 26-летнего актера Сергея Безрукова в «Бригаду». Кстати, первое название сериала «Однажды в России». Безруков воспринимал это как съемки в гангстерской саге. Актер познакомился с Алексеем Сидоровым, и режиссер его утвердил, также один из продюсеров Александр Иншаков был за его кандидатуру. Но продюсерами сериала также выступали: Александр Акопов, Валерий Тодоровский, Анатолий Сивушов. Поэтому Безрукову даже после утверждения режиссером пришлось идти на пробы.

Постер легендарного сериала «Бригада».

Вот как сам народный артист Безруков рассказывает об этом в книге:

- Я ответил, что раз уж мне не верят, то тогда я лучше откажусь от проекта. Все же поехать на пробы убедила меня моя первая жена Ирина — спасибо ей за это. Она посоветовала переступить через юношескую актерскую гордость. И я пошел на пробы наравне со всеми. На роль Космоса уже был утвержден Дима Дюжев, который ходил с гордо поднятой головой. Он был первым артистом, которого утвердили. Дюжев - огромный, а я на две головы ниже него. Леше нужно было показать, как я смогу актерской игрой подавить его. И он поставил нас сыграть в совместной сцене. Пришлось сыграть. Я подавил. Не знаю, насколько Дима был подавлен, но для него это было неожиданностью. Потом я пробовался с Катей Гусевой. Дальше ждал, когда меня утвердят. В результате у продюсера все равно были сомнения. На моей кандидатуре настаивали Леша (речь о режиссере – прим. Ред.), за что ему огромная благодарность, и Александр Иванович Иншаков. Все остальные продюсеры телеканала «Россия 1» были против. Даже после проб. Об этом мне поведали вежливые и добрые люди. Однако когда пошел первый материал, все угомонились. И, когда говорят, что все роли тебе преподносят или к тебе кто-то готов спешить на помощь, — такого не бывает. Я всю жизнь пробуюсь. После утверждения начались два года жестких съемок: жесткие сцены, жесткие драки, много жесткой энергии. Два года нужно было быть Сашей. Вот такая прелюдия.

Владимир Вдовиченков (Фил)

Актер Владимир Вдовиченков как и все его коллеги стал популярным после выхода «Бригады» на экраны. А оказался Вдовиченков в сериале случайно: его пригласили на пробы – первые: это был фильм «Гражданин начальник» Николая Досталя. Получив приглашение на «Мосфильм» на первые в жизни пробы Вдовиченков так обрадовался, что пошел накануне вечером отмечать – в клуб.

Обложка новой книги, которая выйдет в конце ноября. Фото — издательство «Бомбора».

Вот как сам Вдовиченков рассказывает в книге как случайно попал в сериал, благодаря которому стал звездой:

- И я от радости с товарищем выпил, и мы, в общем, подрались там. Да так, что мое лицо было немножко разбито. На следующий день я подумал: «Все равно надо ехать на пробы. Неважно!» Приехал на «Мосфильм», и, когда меня увидел Досталь, он сказал: «Вот, е-мае, это наш

герой, все! Иди-ка (…) на лестничную площадку, а мы тут пока пообсуждаем». Я вышел, и так мне плохо вообще. Стою (…). И какая-то женщина, такая, в очках, подходит и произносит: «Здравствуйте, вы артист?» Я говорю: Ну, типа того - Судя по лицу, вы умеете драться! - Судя по лицу, драться я не умею, - А нам, вы знаете, нужен такой типаж, пойдемте. И она приводит меня к Леше Сидорову на «Бригаду». Мы с ним поговорили, слово за слово, вспомнили прошлые жизни. И он говорит: «Давай попробуемся!» Так эта история в результате случилась. Я тоже думаю: «Блин, вот иногда разгулье мешает в жизни, а иногда помогает». (Смеется.)

Екатерина Гусева (Ольга, жена Саши Белого)

Вот как Екатерина Гусева рассказывает в книге об отборе на свою первую звездную роль:

- Валерий Петрович Тодоровский принимал участие в продюсировании проекта. Он когда-то запускал проект малобюджетных фильмов, в этот пакет пяти скромных картин на студии Горького, на которой мы и снимались, вошел в том числе «Змеиный источник», где я впервые появилась на экране. Валера был продюсером. И памятуя, видимо, обо мне еще в том фильме, он меня и порекомендовал. По крайней мере, мне так кажется. А потом за меня как-то очень упорно бился, если можно так выразиться, Саша Иншаков. Как-то я ему очень понравилась, хотя пробы были, мягко говоря, вообще не в мою пользу. С Сережей мы пробовались вместе. Поэтому я там была в тени Сергея Витальевича. Что они там во мне разглядели? Но тем не менее я была утверждена. А Леша Сидоров, по-моему, как-то... поначалу не был доволен. Я не знаю, может, у него не спросили. (Смеется) Ну, он тоже был дебютант в этой истории, и кого ему дали, того он снимал. Мне так кажется, может быть, я ошибаюсь, потому что он все-таки очень жесткий, беспринципно умеющий отстаивать свое мнение режиссер. Наверное, поэтому он сейчас в таком мире продюсерского кино не так часто снимает. С ним сложно, он кремень. Не знаю, таким он был, когда свой первый фильм снимал. Думаю, что Валера и Саша меня выбрали.