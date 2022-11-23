От Южной Африки до Магадана: Как выглядит на карте самый длинный пешеходный маршрут в мире

Назван самый длинный пешеходный маршрут в мире Фото: Shutterstock

Хочется петь песни, знакомые из дворового детства! Например, такую для начала: «В Кейптаунском порту с какао на борту…» А завершить классическим шансоном: «Вставал впереди Магадан - столица Колымского края…» Все потому, что определена - это же песня! - самая длинная в мире дорога, по которой можно пройти пешком.

Маршрут пролегает по трем частям света - от Кейптауна в ЮАР до нашего Магадана - и равен 22 387 километрам. На пути 17 стран, 6 часовых поясов и все времена года.

При средней скорости 5 километров в час путешествие займет 4492 часа - это 187 дней ходьбы без остановок или 561 день ходьбы по 8 часов в день. Но, конечно, надо отдыхать и лечить мозоли на натруженных ногах, так что меньше чем 2 годами путешествия не обойдешься.

Карта маршрута.

Впрочем, дело не только в физических нагрузках. На этом пути страннику реально угрожают другие опасности, ведь идти придется через горячие точки в странах, где то тлеет, то опять вспыхивает война: Южный и просто Судан, Израиль, Сирия, Армения и Азербайджан. Да и переход через Сибирь и Дальний Восток, особенно зимой с морозами за 50 градусов, - это не сахар с медом.

Так что желающих совершить такой путь вряд ли найдется много…