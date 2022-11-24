Гренландский кит заблудился и заплыл в Енисей

Такой же гигант проплыл 400 км по Енисею… Фото: Юрий СМИТЮК/ТАСС

К нам в «Окно в природу» по традиции приходит много читательских откликов. Так повелось еще со времен Василия Михайловича Пескова. Немало тем подсказали ему простые читатели. И нам продолжают подсказывать, за что - особая благодарность и низкий поклон.

Сегодняшняя тема родилась из вопроса: а могут ли киты водиться в пресной воде? Спрашивали - отвечаем!

Могут! Иногда гиганты действительно заходят в русла рек, принимая их за заливы, в которых любят отдыхать (ложатся брюхом на мелководье - им почему-то это нравится). Свежая история случилась несколько лет назад на Шантарских островах, и ее свидетелем стал путешественник и телеведущий Сергей Доля. Молодой кит тогда зашел во время прилива в озеро Большое, соединенное с морем узким проходом. И оказался пленником во время отлива. К счастью, утром начался новый прилив, и кит успешно покинул западню.

Но история знает и другие примеры. И самый удивительный случился в середине прошлого века. Тогда гренландский кит проплыл от устья Енисея до самой Дудинки. А это без малого четыреста километров!

Снимок 50-х годов ХХ века. Гренландский кит, выброшенный штормом на берег у Дудинки. Фото: Таймырский краеведческий музей

Свидетелем этого факта стал репортер, актер и бывший заключенный ГУЛАГа Степан Рацевич. Вот что он писал в воспоминаниях:

«Над поверхностью реки возвышался какой-то округлый предмет, плывший нам навстречу. Сперва подумали, что это корпус перевернувшегося деревянного судна. Но почему оно двигалось против течения? Ну не подводная же это лодка, в самом деле!

- Да это же самый настоящий кит!

Сомнения не было. По середине реки в направлении Дудинки плыл редкостный экземпляр гренландского кита, длиной около тридцати метров, неизвестно какими судьбами проникший из Северного Ледовитого океана через Карское море в дельту Енисея. Здесь киту уже тесновато, поэтому любое изменение курса его движения могло вызвать необратимые последствия.

Редкий вид - в Венеции кит. Фото: СОЦСЕТИ

А капитан бота Орлов продолжал курс на сближение с океанским гигантом то ли из лихачества, то ли из интереса увидеть кита поближе. Наши женщины подняли страшный крик, умоляя сменить курс. Но Орлов не предпринимал никаких действий, пока кит не выпустил над поверхностью реки высокую струю отработанной воды...

По возвращении в Дудинку мы узнали, что во время шторма на Енисее тушу кита, словно подарок для разделки, выбросило около рыбозавода».

Что загнало кита в такую даль, до сих пор осталось загадкой. Возможно, он банально заблудился...

ПАО «Транснефть» и «Комсомолка» продолжают конкурс имени Василия Пескова

Распахни «Окно в природу»!

Василий Песков. Фото: "КП" Архив

С момента рождения шесть лет назад первого конкурса «Транснефти» при поддержке «Комсомольской правды» в редакцию поступило около двух тысяч очерков, рассказов, заметок, лонгридов и, конечно же, фотографий, посвященных красоте русской природы. И очень приятно видеть, что так много продолжателей дела легендарного журналиста «КП».

Рады сообщить, что стартовал новый, уже VI Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу».

География не ограничена - репортеры, очеркисты, писатели, блогеры, ученые, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны и воспевать любой ее уголок. Главное, чтобы их работы были опубликованы в СМИ (печатных или электронных) и блогах в период с 26 октября 2021 по 26 ноября 2022 года. И конечно, чтобы в этих текстах и фото чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы она передалась и читателям.

Главный приз - 100 тысяч рублей.

Работы принимаются до 26 ноября в электронном виде по адресу media@phkp.ru

Подробнее об условиях - на нашем сайте.

В ТЕМУ

Венецианский хитрец

Восемь лет назад по интернету разлетелось удивительное фото. На нем был виден кит, заплывший в Венецию из Атлантического океана и вольготно бултыхающийся в одном из каналов. Мол, смотрите, до чего довело проклятое глобальное потепление! Мол, из-за него заплутало млекопитающее и вместо Северной Атлантики через Гибралтар попало в Средиземном море. Экологам пришлось выводить гостя с помощью сонара, имитирующего крик собратьев.

История красивая, как и фото, но, к сожалению, фейковая. Ради прикола ее сочинил фотограф Роберт Джахнс (Robert Jahns), который специализируется на создании удивительных природных фото с помощью фотошопа, соединяя несоединимое, как того же кита в Венеции или пингвинов в заснеженном Нью-Йорке.

Однако в этой истории оказалась доля правды. Ведь кит в Венецию все же приплывал, правда, давным-давно - еще во времена Второй мировой войны. Судьба его оказалась такой же трагичной, как и у енисейского собрата - поймали и банально съели. Венеция - город опасный...