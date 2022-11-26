Что случилось с солистками «ВИА Гры»: Мужья-олигархи, лечение в психушке и скандалы из-за детей

Татьяна Котова, Надежда Грановская и Альбина Джанабаева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В нулевых эта украинская группа была на пике популярности. Девушки, попадавшие в коллектив по большей части из небольших городков, в мгновение ока становились звездами. Группа появилась в 1999 году в Киеве. Название имело двоякую расшифровку. В первом варианте - ВИА - вокально-инструментальный ансамбль, гра - «игра» по-украински. Второй отсылает к известному препарату для улучшения потенции. Действительно, девушек в группу подбирали таких, чтобы у мужчин поднималось не только настроение.

В первом составе коллектива были не три, а две солистки - Алена Винницкая и Надежда Грановская. Всего же за время существования группы в ней было более двух десятков солисток… Что стало с самыми известными артистками «ВИА Гры»?

Санта Димопулос

Санта Димопулос. Фото: СОЦСЕТИ

35 лет

2011 - 2012

У Санты до прихода в группу тоже имелись высокие достижения - третье место в конкурсе «Мисс Вселенная Украина» и титул чемпионки мира по бодибилдингу и фитнесу. Также к моменту поступления в коллектив у нее уже был сын от отношений с украинским шоуменом. В 2012-м она впервые вышла замуж в итальянском замке. Но через год заявила, что свадьба была... фейком. В 2015-м Димопулос вновь вышла замуж и родила дочь Софию. Последний клип певицы вышел в свет в 2019-м. Весной она с детьми переехала в Италию.

Эрика Герцег

Эрика Герцег. Фото: СОЦСЕТИ

34 года

2013 - 2020

Яркий факт из биографии Эрики: в подростковом возрасте она весила 80 (!) кг. Но потом взяла себя в руки и обрела поистине модельные параметры. Девушка попала в группу благодаря шоу «Хочу в «ВИА Гру». Ходили упорные слухи, что у нее роман с Константином Меладзе. Эти сплетни стоили немалых нервов нынешней жене продюсера Вере Брежневой. В 2020-м стало известно о романе Эрики с казахстанским бизнесменом. Именно в эту страну и переехала к возлюбленному певица. Недавно она перебралась в Венгрию.

Татьяна Котова

Татьяна Котова.

37 лет

2008 - 2010

Татьяна пришла на замену Веры Брежневой. В активе девушки был титул «Мисс Россия», завоеванный в 2006-м. Сольную карьеру певица начала с песни Ирины Дубцовой «Он». Татьяна выступала на корпоративах. Очевидцы рассказывают о том, как ей приходилось спешно покидать сцену из-за того, что не включилась фонограмма. В 2016-м она стала одной из солисток новой группы Queens, но через год покинула ее. Татьяна продолжает певческую деятельность, выдавая на-гора новые хиты.

Меседа Багаудинова

Меседа Багаудинова.

39 лет

2007 - 2009

Меседа в переводе с аварского значит «золотая». Родилась певица в Грозном, далее ее семья переехала в Ростов-на-Дону. Покинув «ВИА Гру» (сделать это пришлось из-за очередного возвращения Грановской), Меседа вышла замуж и родила сына. Брак Багаудиновой просуществовал всего четыре года - муж был против ее карьеры на сцене.

После развода певица воспитывает сына одна и продолжает заниматься творчеством. Сейчас она живет в Москве.

Альбина Джанабаева

43 года

2004 - 2013

Злые языки называют главным достижением Джанабаевой увод из семьи Валерия Меладзе. В 2004-м она родила от него сына Константина, а потом на свет появились еще двое детей. Меладзе же нашел в себе мужество развестись с женой только в 2009-м, прожив с ней 18 лет.

После музыкальной карьеры Альбина была ведущей программы «Большие танцы» и других телепроектов, а также играла в спектакле «Вредные привычки». Записала несколько синглов. Сейчас чета Меладзе - Джанабаева покинула Россию.

Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото: Persona Stars

40 лет

2003 - 2007

Брежнева пришла в коллектив, уже родив дочь Соню. А в 2006-м она вышла замуж за украинского олигарха Михаила Кипермана. У пары родилась дочь Сара, но через 6 лет супруги расстались. У Веры была весьма удачная сольная карьера. В 2015-м она вышла-таки замуж за продюсера «ВИА Гры» Константина Меладзе, на которого плотоядно облизывались все участницы коллектива. Сейчас вместе с мужем живет в Италии.

Светлана Лобода

Светлана Лобода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

40 лет

2004

Пожалуй, у Лободы после девичьего коллектива сложилась самая успешная карьера на российской поп-сцене. Светлана участвовала в 2009-м в «Евровидении», где заняла 12-е место. В 2011-м родила первую дочь Евангелину, а в 2018-м - вторую по имени Тильда. При этом про артистку ходили слухи о ее нетрадиционной сексуальной ориентации. Отца второго ребенка артистка держит в тайне. Светлана рассказывала о романе с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, однако потом выяснилось, что это была лишь пиар-акция. В восьмом сезоне телепроекта «Голос. Дети» Светлана стала наставником одной из команд. В этом году певица покинула Россию и поселилась в Латвии.

Анна Седокова

Анна Седокова. Фото: СОЦСЕТИ

39 лет

2002 - 2004

О причинах своего расставания с «ВИА Грой» Анна особо не распространяется. Но при этом очень резко отзывается о братьях Меладзе. Те тоже в долгу не остаются. Первым мужем артистки стал белорусский футболист Валентин Белькевич. В этом союзе появилась дочь Алина. Потом Анна вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского и родила ему дочь Монику. Разрыв пары прошел вроде бы мирно, но потом началась битва в суде за опеку над ребенком. В итоге Седоковой запретили вывозить Монику из США. В 2007-м Седокова родила сына Гектора, отцом которого называют бизнесмена Артема Комарова.

Сейчас артистка вместе с детьми и мужем, баскетболистом из Латвии Янисом Тиммой, уехала в Америку. Но регулярно наведывается в Москву.

Алена Винницкая

Алена Винницкая. Фото: Persona Stars

47 лет

2000 - 2003

Свой уход из группы, бившей рекорды популярности, она объясняла так: «Из меня пытались сделать секс-символ, а я не хотела». После «ВИА Гры» Алена стала заниматься сольной карьерой. За 7 лет певица записала 8 альбомов. Песни для нее писал муж, с которым она связала свою жизнь еще до прихода в группу. У Алены весьма удачный брак, со своим супругом она скоро отметит жемчужную свадьбу - 30 лет. Конечно, без кризиса не обошлось. Он совпал с застоем карьеры, и у Алены случилась глубокая депрессия, справиться с которой помогли врачи. Детей у певицы и ее мужа нет. Сама артистка продолжает сольное творчество и ведет здоровый образ жизни, став вегетарианкой.

Надежда (Мейхер) Грановская

Надежда Грановская. Фото: Persona Stars

40 лет

2000 - 2002; 2002 - 2006; 2009 - 2011

В 2002 году эффектная брюнетка стала мамой - у нее родилась дочка от бизнесмена Игоря Лищенко. А в 2011 году Грановская окончательно ушла из «ВИА Гры». И вновь причиной ухода стала беременность. Певица родила дочку от российского бизнесмена Михаила Уржумцева (владельца брендов Zarina, befree и Love Republic). Через два года они тайно поженилась, и Мейхер взяла фамилию мужа. В 2015 году у них родилась еще одна дочь. Став мамой троих детей, Надежда сама занялась дизайном одежды.

Татьяна Найник

Татьяна Найник. Фото: СОЦСЕТИ

44 года

2002

Татьяну взяли в группу после первой беременности Надежды Грановской. А когда та вдруг вернулась - попросили покинуть коллектив. Такого развития событий Найник не ожидала. Девушка впала в тяжелую депрессию. Выбраться из нее самостоятельно не удалось, и Таня попала на реабилитацию в психиатрическую клинику с диагнозом «тревожно-депрессивное расстройство». Одолев недуг, Найник организовала свою женскую группу Maybe и вышла замуж за сына актрисы Маргариты Тереховой Александра, которому вскоре родила дочь. Кстати, Верочка - единственная, кого узнает актриса, страдающая тяжелой формой болезни Альцгеймера.