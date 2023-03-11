О чем говорит цвет галстука президента: лидеры государств посылают друг другу тайные сигналы

Галстук такой расцветки, как у Владимира Владимировича, иногда называют «галстуком Штирлица». В похожем ходил персонаж Вячеслава Тихонова в «Семнадцати мгновениях весны». Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

Казалось бы, стиль одежды президентов и премьеров не отличается большим разнообразием. Дипломатический протокол и жесткий дресс-код не дают разгуляться фантазии. Но это только на первый взгляд.

В повседневных и торжественных нарядах президенты и премьер-министры отдают предпочтение спокойным тонам. Излюбленные цвета для костюмов - голубой или серый. И тут уже раздолье для выбора оттенка: от темно-синего до ярко-синего, от светло-серого до классического угольного...

Вторым по важности элементом является рубашка: кипельно-белая, кремовая, светло-голубая или даже черная. И если регламент четко определяет цветовую гамму для костюмов, то галстук остается единственным «живым» аксессуаром.

Впрочем, как рекомендуют специалисты по этикету и стилисты, не стоит искать чересчур глубокого посыла в галстуках глав государств. Их главная цель - соответствовать дресс-коду и протоколу мероприятия. Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева замечает, что опытные политики всегда знают, какие рисунки на галстуке выглядят более консервативно, а какие менее. Поэтому, как правило, на публике они появляются в классических галстуках, не расписанных петухами или диковинными цветами. Чаще всего это классический узор: горох, диагональная полоска, фуляр (мелкий геометрический рисунок). Цвета спокойные, неядовитые. Конечно, попадаются и неопытные лидеры, которые могут ошибиться с выбором.

- Выбирая галстук, мужчина держит в голове определенное настроение, поэтому и галстук будет скорее соответствовать его настрою, - подчеркивает Николаева.

Мужчина в черном

Президент России Владимир Путин, которого в западной прессе прозвали Man in Black («мужчина в черном») за его любовь к черным классическим костюмам, любит в галстуках разнообразие. Журналисты не раз собирали недельные подборки галстуков главы государства. К слову, российский лидер один из немногих, кто отдает предпочтение галстуку в мелкий горошек.

- Многие ошибочно полагают, что самый статусный галстук - это однотонный, на самом деле самый статусный - в мелкокалиберный горох. Кстати, в этом Путин повторяет Ленина: тот тоже предпочитал костюм-тройку и галстук в горох, - напоминает Татьяна Николаева.

По ее словам, Владимир Путин умеет грамотно подбирать аксессуар, учитывая этикет и тип мероприятия.

Демократ

Цвет у демпартии - синий... Фото: Yuri GRIPAS/Global Look Press

Президент США Джо Байден обладает целым арсеналом галстуков. Но предпочтение отдает преимущественно синим или голубым - цветам демократической партии.

- Байден также опытный политик. Но он выбирает галстуки с учетом американских традиций, там любят яркие галстуки , - отмечает Татьяна Николаева.

А вот во время поездки в Киев Байден появился в галстуке в желто-синюю полоску, пытаясь выразить солидарность незалежной.

Демонстрация покорности

Президент Франции своим галстуком как бы говорит: «Мое дело маленькое». Фото: Sarah MEYSSONNIER/REUTERS

Галстуки Эммануэля Макрона на удивление скромные. Как правило, это однотонный аксессуар, незначительно могут меняться фактура или практически незаметный узор. Довольно странно, ведь французы традиционно считаются модниками.

- Для такой скромности есть причины, - полагает Николаева. - Европа зависима от США, и Макрон, как представитель Европы, иллюстрирует эту зависимость.

Едва ли Макрон специально показывает несамостоятельность. Скорее слишком зависит от чужого мнения и боится выделиться.

Серая мышь

Прикид Олафа Шольца часто бывает скучен, как немецкая грамматика. Фото: Axel HEIMKEN/Global Look Press

В аналогичном положении часто находится канцлер Германии, когда выбирает однотонные галстуки. Олаф Шольц, как любитель серых костюмов, предпочитает такие же невзрачные аксессуары, что делает его неприметной серой мышью. Но на статусных мероприятиях политик иногда появляется в цветных галстуках, где фигурируют темно-бордовый или темно-синий. В качестве узора канцлер выбирает полоску или мелкий геометрический рисунок.

Канадский хулиган

Господин Трюдо любит пофрантить. Фото: Paul CHASSON/Global Look Press

Креативом при выборе галстука может похвастаться премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Как полагает Татьяна Николаева, поскольку он идет в политическом фарватере США, то может себе позволить экспериментировать и даже хулиганить, надевая галстуки красных оттенков - от пламенного до бордо или с необычным ярким узором.

В персиковых тонах

Риши Сунак одет безупречно. Иногда даже слишком. Фото: Rob PINNEY/Global Look Press

Если бывший британский премьер Борис Джонсон выглядел нарочито небрежно, то его преемник Риши Сунак, по мнению западных стилистов, - образец городского шика. Свои облегающие костюмы с короткими брюками он дополняет узкими разноцветными галстуками-«селедками». Тут и персиковый, и изумрудный, и бирюзовый. Правда, переехав на Даунинг-стрит, Сунак стал серьезнее подходить к выбору цвета, отдавая предпочтение синим оттенкам.

В ТЕМУ

Шить стало лучше, шить стало веселей

Политика проникает даже в моду. Фото: Центр моделирования и стратегического развития

А пока мировые лидеры целенаправленно или неосознанно шлют общественности сигналы, арабский мир еще в 2016 году довольно ясно выразил свою позицию. Тогда на модном показе, который состоялся в рамках форума арабской культуры в Москве, было продемонстрировано платье с изображением Владимира Путина. Президент был представлен в дзюдоистском кимоно, держащим в руке земной шар, в окружении ангелов, цветочных гирлянд и облаков. На шлейфе можно было наблюдать храм Василия Блаженного.

Фото: Центр моделирования и стратегического развития

«Арабы на вашей стороне» - так расшифровала свое послание дизайнер платья Мона аль-Мансури.

Многие арабские страны придерживаются этой позиции и сегодня.

ИЗ ИСТОИИ ВОПРОСА

Селедки и регаты

Галстук стал ключевым аксессуаром делового костюма в начале ХХ века. В 1920-х американский производитель галстуков Джесси Лангсдорф совершил настоящую модную революцию, обрезав края под углом 45 градусов. Новая форма позволила завязанному узлом галстуку равномерно драпироваться и не скручиваться.

Менялась мода - менялись и галстуки. Дизайнеры экспериментировали с длиной, шириной, узорами и материалами. Популярность узким галстукам («селедкам») принесли «Битлз» в 60-е, а вот мода на широкие узорчатые пришлась на следующее десятилетие.

Существует множество разновидностей галстуков, но основными остаются два: самовязы, которые предстоит завязывать самому, и регаты (бабочка или галстук с уже сформированным узлом).

КОНКРЕТНО

От символа власти до доминирования

Дональд Трамп любит быть в центре внимания. И аксессуар выбирает соответствующий. Фото: Carlos BARRIA/REUTERS

Принято считать, что каждый цвет галстука имеет свое значение.

Красный - традиционный символ силы и доминирования. Это вызов окружающим, демонстрация «кто здесь главный». При этом важен оттенок. Более темные будят доверие в собеседнике, а насыщенные, яркие и с розовым подтоном говорят о креативности и желании выделиться. Наглядный пример - бывший президент США Дональд Трамп, чьим фирменным образом стал темно-синий или черный костюм с ярко-пламенным галстуком.

Синий - универсальный цвет. Стилисты утверждают, что он помогает обстановке спокойствия и умиротворения. С помощью синего галстука политик пытается вызвать в оппонентах чувство доверия. Кроме того, он считается международным символом власти.

Желтый галстук не такой агрессивный, как красный, но уже не такой спокойный, как синий. Это баланс между доминированием и надежностью. Во многих странах желтый галстук является традиционным, в том числе в Британии, там он символизирует оптимизм, энергичность и уверенность в себе. А вот в Индии этот цвет скажет, что его обладатель связан с торговой деятельностью.

Фиолетовые или пурпурные галстуки нередко сочетают с розовыми рубашками. На такой шаг идут уверенные в себе люди, которые не боятся выделяться из толпы. Ну а сам по себе фиолетовый - цвет достатка и знатного происхождения.

Зеленый цвет галстука считается не очень удачным, поскольку не несет глубокого посыла.