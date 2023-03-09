Филипп Газманов. Фото: СОЦСЕТИ

Филипп Газманов

25 лет

Сын Марины Мавроди, приемный сын Олега Газманова

Олег Газманов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Филипп - не родной сын главного есаула нашей эстрады. Но именно Олег Михайлович забирал его из роддома и воспитывал с младых ногтей. Филипп получил прекрасное образование в России, Англии и Швейцарии. В Англии парень увлекся регби и физкультурой вообще. Примером в этом, конечно, был его отчим. В Лондоне Филипп много времени проводил в спортзале. К тому же молодой человек не курит и не пьет.

Благодаря прекрасным внешним данным Филиппа пригласили работать моделью. Но связывать свое будущее с этим ремеслом он не собирается: зря, что ли, осваивал ведение бизнеса?

Андрей и Сергей Баковы

Сыновья Анны Михалковой Сергей (на фото слева) и Андрей родились с разницей в один год и один день. Фото: СОЦСЕТИ

22 и 21 год

Сыновья актрисы Анны Михалковой и предпринимателя Альберта Бакова

Своих сыновей Анна назвала, использовав «фамильные» имена - Андрей и Сергей. Разница между сыновьями 1 год и 1 день. Разницу в характере мальчиков родители заметили с самого детства. Когда они повзрослели, Анна писала в соцсетях, что Андрей больше любит клубы и тусовки, а Сергей предпочитает проводить вечера с семьей. Впрочем, это не помешало Андрею и Сергею быть лучшими друзьями.

В 2015-м мальчики вместе сыграли в дебютной режиссерской работе Надежды Михалковой «Чурросы» сыновей главной героини (Анна Михалкова). Кажется, именно съемки и определили дальнейшую судьбу Баковых. Старший решил, что актерство - не для него, а младший понял, чем будет заниматься в жизни. Вот только Сергей решил, что будет не играть в кино, а снимать его, как знаменитый дед Никита Михалков. Парень поступил во ВГИК на режиссера игрового кино. Старший же сын Анны, Андрей, выбрал экономическую специальность в МГУ.

Арсений Шульгин

Арсений Шульгин. Фото: СОЦСЕТИ

24 года

Сын певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина

Валерия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Казалось, судьба Арсения - музыка. Мама - звезда эстрады, отец и отчим - музыкальные продюсеры, сестра - певица, бабушка - пианистка, дед - дирижер... Музыкой Арсений начал заниматься с 4 лет. В 13 лет юный пианист завоевал второе место в престижном детском музыкальном конкурсе «Щелкунчик». Потом было еще немало музыкальных фестивалей и конкурсов. Но в 16 лет Арсений решил, что хочет заниматься бизнесом.

Сейчас вместе с женой Лианой Арсений воспитывает дочь по имени Селин. Кстати, такое имя вовсе не в честь знаменитой канадской певицы - это соединение имен родителей Сеня и Лиана.

Дени Байсаров

Кристина Орбакайте и Дени Байсаров. Фото: Евгения ГУСЕВА

24 года

Сын певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова

О Дени вся Россия узнала в конце нулевых. Отец, взяв сына на каникулы, отказался возвращать его матери. По чеченским обычаям ребенок в случае расставания родителей остается именно с отцом. К тому же Руслан Сулимович опасался, что Дени увезут за границу.

Кристина развернула яростную борьбу за Дени. К счастью, экс-супруги (брак был заключен по мусульманским законам) смогли найти общий язык и установили, что у каждого из них сын будет находиться равное количество времени. Родительские распри не сказались на учебе Дени: частную школу «Президент» парень в итоге закончил с отличными отметками.

Когда юноше исполнилось 16, он стал курсантом Центаройского кадетского корпуса в Чечне и осваивал основы военного дела. Потом уехал на учебу в Великобританию.

Сейчас у Дени свой бизнес по организации мероприятий, мастер-классов. К тому же он делает профессиональные фото. Кстати, уезжать из России, как его старший брат Никита, Дени не намерен.

Василий Рыбин

Василий Рыбин. Фото: СОЦСЕТИ

24 года

Сын музыкантов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Отпрыск музыкантов группы «Дюна» обладает романтической внешностью. При этом Вася с детства серьезно занимается различными видами спорта, среди которых особое место отведено карате. Кстати, любовь к спорту привил ему отец - Виктор Рыбин (обладатель 5-го дана по карате), он приучал мальчика к физкультуре с трех лет. Потом Вася переключился на кроссфит.

Молодой человек признается, что с детства мечтал о «фигуре воина».И добился своего: Василий не раз выступал в качестве модели в съемках для различных брендов, в том числе спортивных.

Но модельный бизнес для него не главное. В Московском государственном институте культуры Василий освоил профессию режиссера театра и театрализованных представлений. А что музыка? В музыкальной семье невозможно остаться к ней равнодушным. Василий основал свою рок-группу KODI - играет в ней на ударных и поет. Летом прошлого года молодой человек женился.

Доминик Раманаускас

Доминик Раманаускас. Фото: СОЦСЕТИ

24 года

Сын актрисы Татьяны Лютаевой и режиссера Рокаса Раманаускаса

Татьяна Лютаева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Татьяна Лютаева - записная красавица советского кино. Помните ее обворожительную Анастасию Ягужинскую в картине «Гардемарины, вперед!»? И дети у нее тоже получились красивые и талантливые.

Дочь Агния Дитковските стала актрисой. А вот ее брат, которого Татьяна родила от режиссера Рокаса Раманаускаса, не собирается связывать свою судьбу с театром и кино. По крайней мере пока.

Доминик окончил школу экстерном, учился в МГУ. При этом юноша подчеркивал, что прошел все испытания сам.

Парень сыграл вместе со своей мамой в ее картине «Камень, ножницы, бумага». Именно тогда у него и появилась масса поклонниц. Доминик нередко появляется со звездной мамой на светских тусовках, привлекая внимание девушек. Но молодой человек уверяет, женится не раньше чем через 15 лет.

Григорий Верник

Григорий Верник. Фото: Евгения ГУСЕВА

23 года

Сын актера Игоря Верника и редактора Марии Казаковой

Игорь Верник. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фирменная улыбка Верника-младшего без всякого теста ДНК говорит о том, чей он сын! Несмотря на то что родители Гриши расстались, когда ему было 10 лет, они сумели сохранить дружеские отношения.

Григорий окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Когда пришло время выбирать профессию, перевесило ремесло отцовской семьи (отец Игорь Верник и дед Эмиль Верник - актеры). Гриша начал учиться в Школе-студии МХАТ. В его фильмографии уже 28 работ, среди них сериал «Мажор», «Содержанки-4», «Фандорин. Азазель», «Жиза». Громких ролей, правда, пока нет. Сейчас Григорий - актер Театра на Малой Бронной, где занят в спектаклях «Кентервильское привидение» и «Ретро».

Артист встречается со своей однокурсницей Марией и уже съехал из родительского дома.