«Неизвестный Пири»: Человек, который украл Северный полюс

Так битву за первенство между двумя янки изобразил французский художник. Правда, допустил грубую ошибку. Поняли какую? Если нет - ответ в конце текста. Фото: World History Archive/Global Look Press

Спор о первом человеке на Северном полюсе не утихает более сотни лет. Официально победа отдана американскому полярнику Роберту Пири: он заявил, что поднял звездно-полосатый флаг над Арктикой 6 апреля 1909 года. Но с ним до самой смерти сражался земляк Фредерик Кук: мол, он опередил соперника на целый год и поднял флаг

21 апреля 1908-го!

Несомненно, что правду говорил только один. Кто же?

Ответ на этот вопрос дал всемирно известный полярный исследователь Дмитрий Шпаро в книге «Неизвестный Пири». На днях она завоевала национальную премию «Лучшие книги и издательства года 2022» в номинации «Биографии».

О своем географическом расследовании Дмитрий Игоревич рассказал в «Клубе знаменитых путешественников» - совместной программе Русского географического общества и Радио «КП».

Книга Шпаро "Неизвестный Пири".

Полярный детектив

- Дмитрий Игоревич, у вас получился прямо полярный детектив о противостоянии Роберта Пири и Фредерика Кука. Тут и оговор, и шантаж, и покушение на убийство, и подкуп, и - главное - кража. Кража первенства на Северном полюсе. Так кто же вор?

- Ну если это детектив, то давайте не будем спешить заглядывать на последнюю страницу.

- Хорошо, начнем с первой. Как там пишут обычно? «Был обычный зимний солнечный день, и ничто не предвещало беды...»

- Беды действительно ничто не предвещало. Особенно в те дни, когда оба полярных исследователя работали в Гренландской экспедиции 1891 - 1892 годов. Пири руководил ей, и довольно успешно. Кук выступал в качестве врача и первого помощника. Команда прошла через северную - широкую часть Гренландии с запада на восток и обратно и доказала, что эта земля является островом. Они уважали друг друга и полностью доверяли. Тем более что, когда Пири сломал ногу, именно Кук его выхаживал.

- Но потом пути разошлись...

- Пири не терпел конкурентов. Он мечтал о великом географическом открытии. В идеале - водрузить флаг над Северным полюсом. Поэтому с 1900 года он предпринимает пять попыток штурма Арктики.

Кук тоже не сидит сложа руки. После трех лет осады высочайшей горы Северной Америки он первым взбирается на Мак-Кинли в 1906 году. И после этого он тоже чувствует желание и силы посоревноваться в более серьезном деле.

Кому выгодно?

- Дальше - известная история. По словам Кука, он с двумя спутниками-эскимосами дошел до Северного полюса 21 апреля 1908-го. На обратном пути сложилась такая неблагоприятная обстановка, что группа возвращалась в цивилизацию около года. В Гренландии их подобрал датский корабль и доставил в Копенгаген. Героев встретили по-королевски. Триумф длился пять дней. А потом пришли две телеграммы от Роберта Пири: «Я покорил полюс» и «Не верьте Куку, он не был на полюсе».

Фредерик Кук - скромный врач - выиграл географическую гонку. Фото: Wikimedia Commons

- Ничего себе! И кто же в итоге врал?

- Ну если мы играем в детективов, то нужно сделать второй шаг...

- ...установить, кому выгодно «преступление»! Так и кто же получал больше славы, став первооткрывателем?

Однако Кук проиграл в пиаре нескромному адмиралу Роберту Пири. Фото: Wikimedia Commons

- Не только в славе дело. Хотя она была одинаково важна для обоих. Стоит присмотреться к характерам. Для Кука - простого и скромного врача - достижение полюса не было маниакальной мечтой. Его правило: «Главное для меня - не в самом достижении цели, а в преодолении препятствий на пути к ней».

А вот для Пири победа - вопрос жизни и смерти, последний шанс остаться в истории и обеспечить безбедную старость. Ему уже за пятьдесят, он потерял восемь пальцев - отморожены в походах. Больше экспедиций не будет. Вот и ответ, кому выгодно.

Какие ваши доказательства?

- Пройдемся по деталям. На что ссылался Пири, обзывая Кука лжецом?

- Он мотивировал так: «Мне сказали эскимосы, которые были с Куком». При этом ни Пири, ни его спутники по-эскимосски не говорили.

- Так себе доказательная база.

- Пири понимал это и сделал очень подлый ход: бросился доказывать, что противник не был в 1906 году на Мак-Кинли. Мол, если он соврал про покорение горы, значит, соврал и про полюс.

- Стоп! Но у Кука же был свидетель - альпинист Эдвард Баррилл, с которым они вместе стояли на вершине!

- А Баррилл неожиданно «изменил показания»: мол, до пика они так и не дошли, потому что выбранный маршрут преодолеть невозможно. «Сенсацию» тут же подхватили газеты, лояльные Пири.

Официальные нитки маршрутов конкурентов. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- Свидетеля банально купили, как обычно бывает в детективных историях?

- И в жизни, к сожалению, тоже. Баррилл продал и напарника, и личную славу покорителя Мак-Кинли. Это стало началом большой травли полярного исследователя, к которой подключились юристы, политики и журналисты.

Бегство на Мак-Кинли

- Какая ужасная подлость... Удалось ли оправдать Кука по «делу Мак-Кинли»?

- Да, но спустя много лет. И сделано это было во время экспедиций «Клуба «Приключение». В 2002 году мой сын Матвей Шпаро во главе 11 альпинистов поднялся на Мак-Кинли. Беспрецедентная экспедиция, поскольку в группе были двое колясочников - впервые в мире на такой высоте. При подготовке пришлось основательно изучить историю горы. Так я узнал о трагедии Фредерика Кука и захотел восстановить его доброе имя.

В 2005 и 2006 годах, уже зная Мак-Кинли, мы организовали еще два путешествия на гору. Два классных альпиниста - Олег Банарь и Витя Афанасьев - в точности повторили маршрут Кука, описанный в дневнике. Значит, Баррилл врал - пройти там можно. Ну и еще парни сравнили зарисовки Кука с натурой - реальный ландшафт точно совпадал с изображениями в дневнике. Увидеть такое можно только с вершины. Значит, Кук говорил правду.

Это «расследование» подробно описано в моей книге «Кук на вершине континента. Возвращаем великому американцу гору Мак-Кинли».

- Вердикт: Кук по первому обвинению - невиновен!

Маршрут построен!

- Расследуем второе обвинение. Кук говорил правду, что дошел до полюса?

- Уверен, что да! Это доказывает весь рассчитанный и выполненный им алгоритм движения туда и график возвращения обратно. Я строил подобный маршрут, когда впервые в мире наша «Высокоширотная экспедиция «Комсомольской правды» в 1979 году дошла на лыжах до Северного полюса. И в реальности столкнулся с подобными проблемами.

Ведь почему Кук дошел до Северного полюса в 1908-м, а вернулся на большую землю только в следующем году? На обратном пути появилось много новых обстоятельств, о которых он не подозревал: началось таяние льда, сильный дрейф и команду далеко унесло на запад от места старта с припасами.

Это было смертельно опасное путешествие: людьми, которые это выдержали, надо восхищаться. И с точки зрения скорости и расстояния это очень похоже на правду.

Пири-Пири, где ты был?

- То есть и по второму обвинению Кук невиновен! Все-таки оказался первым в заветной точке. Но как быть с Пири - он-то дошел до полюса, пусть и вторым?

- Нет, на полюсе он не был. Судя по дневнику, у него какая-то адская, совершенно невозможная скорость движения по льду. Кроме того, непонятно вообще, куда он пришел: Пири ни разу не определял свою долготу. То есть не знал, отклоняется он вправо или влево. Он просто взял за аксиому, что идет все время прямо. Но все время выдерживать прямолинейное движение невозможно, потому что лед дрейфует. Ориентация по компасу спорна, поскольку не использовалось магнитное склонение - угол между направлением на магнитный и географический полюса. Как можно преодолеть 800 километров с невероятной скоростью, с приблизительными весьма навигационными вычислениями и попасть в запланированную точку с погрешностью в 4 мили? Это за пределами человеческих сил и разума.

- Кроме слов, чем-то было доказано достижение Северного полюса?

- Ничем. У него было множество белых спутников и эскимосов-проводников, но через определенные отрезки небольшие отряды отсылались обратно. В итоге остался только начальник с чернокожим слугой и четырьмя аборигенами. Все неграмотные. Пири сказал: мы на полюсе, они и поверили.

- Но Пири же демонстрировал навигационные расчеты своих коллег. По этим запискам вроде все сходится - идут на полюс! Вот осталось 200 километров... вот - 150 километров...

- Этот вопрос я подробно изучал со специалистами. Там много нестыковок, явного подгона под результат. Такое ощущение, что писалось это под диктовку самого Пири.

- Фальшивка, чтобы хоть как-то объяснить высокую скорость движения?

- Не исключено.

Эти два фото использовались в качестве доказательства достижения полюса. Экспедиция Кука. Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Экспедиция Пири. Фото: World History Archive/Global Look Press

Смерть среди льдов

- Почему вся команда готова была соврать вслед за лидером?

- Возможно, не вся. Спутник Пири по фамилии Марвин, который пошел обратно 25 марта с двумя эскимосами, погиб. До 1926 года считалось - утонул. Но позже один из аборигенов признался: «Я застрелил «белого». Сами американцы не исключают, что это могло случиться по какому-то хитрому науськиванию Пири.

- Но даже если Марвин взбунтовался - его слово против слова героя нации...

- Есть один нюанс. Марвин выполнял роль личного секретаря Пири. И знал очень много его секретов. В одном из личных писем он пишет: «...большего я тебе сказать не могу, потому связан тем, что я работаю у Пири, он мне платит. Эта информация конфиденциальная, так что я замолкаю». За этими словами может крыться все что угодно... А может и не крыться.

- Дмитрий Игоревич, это реально детектив какой-то, в котором похищают не алмаз, а целый Северный полюс. А история Пири - это уровень Достоевского, когда человек понимает, что он чудовище, но не сворачивает с пути. Есть объяснение, почему так получилось?

- С одной стороны - непомерное эго: хотел остаться в истории. Говорил, что есть три великих человека - Наполеон, Колумб и вот, значит, он.

С другой - Пири изложил жизненное кредо в письме матери, когда еще был молодым лейтенантом: «Слава, деньги и месть подстрекают меня идти вперед...» Он очень многим пожертвовал ради этого и считал, что достоин компенсации за мучения. Это заставляло его пойти на многочисленные преступления...

- ...в том числе и на кражу Северного полюса. Вердикт - виновен! Дело раскрыто!

P.S.Ну и последняя загадка. На картине допущена грубейшая ошибка. Вокруг Пири и Кука сгрудились пингвины. Их не бывает на Северном полюсе. Если уж следовать логике, то там должны быть белые медведи.

Свидетельства обвинения

Не единожды солгав...

Ложь о первенстве в достижении полюса далеко не единственная в карьере Роберта Пири.

1. Во время первого путешествия по Гренландии Пири заявил, что открыл канал, соединяющий два фьорда: один на западе, другой - на востоке. Канал он назвал своим именем ради пиара. Позже оказалось, что никакого канала никогда не существовало.

2. В 1900 году итальянская экспедиция герцога Абруццкого доходит дальше на север, чем кто бы ни был, - до 86034' северной широты. Мировой рекорд стоил жизни трем полярникам.

В 1906 году Пири заявил, что побил этот рекорд на 59 километров и дошел до 87006' с. ш.

Дневник похода был утерян, потому американцу поверили на слово. Этот триумф стал главной причиной выделения денег на новую экспедицию к полюсу.

Спустя 82 года была обнаружена копия утерянного дневника с описанием маршрута. Оказалось, что Пири не дошел до предельной точки итальянцев 7,5 километра.

3. В том же 1906 году американец заявляет, что открывает новый остров, который назвал Землей Крокера - в честь самого богатого своего спонсора. Растроганный железнодорожный магнат и банкир в разы увеличил финансирование. Впоследствии оказалось, что никакого острова не существует.

О таких «мелочах», как сожительство с юной эскимоской Алекасиной, которая родила Пири двоих детей, или ввоз под видом научных экспонатов арктических мехов и моржовых бивней на продажу, мы даже не будем упоминать…

АВ-ТО-РА!

Дмитрий Игоревич ШПАРО (1941 г. р.) - директор благотворительного оздоровительного фонда «Клуб «Приключение», всемирно известный путешественник, заслуженный мастер спорта, почетный полярник, кандидат физико-математических наук. Прославился как руководитель многих экспедиций, в том числе - первого в истории лыжного похода к Северному полюсу. Он состоялся в 1979 году при поддержке «Комсомольской правды».

В 1988 году советско-канадская экспедиция под руководством Шпаро пересекла на лыжах Северный Ледовитый океан.

В 1998 году Дмитрий Игоревич вместе с сыном Матвеем первыми в мире перешли на лыжах Берингов пролив, разделяющий Азию и Америку. Героев поздравили президенты Борис Ельцин и Билл Клинтон.

Достижения Шпаро дважды занесены в Книгу рекордов Гиннесса, в СССР он был удостоен высшей награды - ордена Ленина.

Дмитрий Шпаро известен также как писатель, создатель книг о покорении Арктики и других подвигах первопроходцев.