Пять самых странных подарков женщинам, которые продают в интернет-магазинах России

Шапка-маска для девушек, которые поздно возвращаются домой. 1200 рублей Фото: СОЦСЕТИ

8 Марта для некоторых стало «днем мести за подарки на 23 Февраля». Интернет-торговцы генерируют для таких шутников бешеные идеи:

1. Губозакатывающая машинка

Губозакатывающая машинка. 1000 рублей Фото: СОЦСЕТИ

Практического смысла в этом сувенире - ноль. Зато весело. Тому, кто дарит. Предлагается для «чересчур наглых особ, которые мечтали о путевке на Мальдивы, а сами подарили пену для бритья».

2. Пей до дна

«Рог изобилия». 1000 рублей Фото: СОЦСЕТИ

Если ваша пассия при виде белого или красного частенько восклицает: «О, винишко!», можете преподнести ей «рог изобилия». В первом случае это насадка-бокал, которая надевается прямо на бутылку. Еще есть большие фужеры - по 0,5 л! - с разными надписями. Например, «Лей больше, я же мать», «Каждую пятницу я в вино» или «Мама не бухает, мама отдыхает».

3. Точилка для огурцов

Точилка для огурцов для карвинга. 400 рублей Фото: СОЦСЕТИ

Есть такое кулинарное искусство - карвинг, когда из овощей и фруктов вырезают розочки и всякие финтифлюшки. Наверняка создатели этой необычной кухонной утвари не задумывались, как еще ее можно использовать. Но торговцы додумались продавать такой инструмент как точилку, чтобы делать огуречные маски для лица.

4. Консервированные носки

Носки для сильной женщины. 300 рублей Фото: СОЦСЕТИ

Трусы и носки, запечатанные в жестяную банку, для мужиков продают давно. Упаковка хоть и добавляет шарма, но сути не меняет: внутри все тот же заурядный презент. В этом году продавцы сувенирной продукции предлагают отплатить женщинам той же монетой. На банке красуется надпись: «Сильной и независимой».

5. Лучше перцового баллончика

И даже электрошокера! Шапка-маска для девушек, которые поздно возвращаются домой (см. на фото вверху). Как и с любыми средствами самообороны, есть риск превысить допустимые пределы: налетчика от страха может разбить инфаркт.

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«Помирила своего кавалера с его женой»

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«Я была второкурсницей. За мной ухаживал мужчина лет 38 - забирал с пар на машине, водил в рестораны. Я его держала на дистанции. Он, видимо, решил пойти ва-банк: на 8 Марта дарит билеты на Стаса Михайлова - в первый ряд. Но мне нравилась другая музыка - британский панк-рок. Я соврала, что пойти не могу.

Позже отношения расстроились. Как-то нашла его в соцсетях и увидела: у него есть жена - полнотелая тетенька. Видимо, у них был разлад, и он решил приударить за молоденькой. Захожу на страничку к его жене, а там фото с концерта Михайлова и подпись: «Сбылась мечта моей жизни, как я счастлива!» Выходит, своим отказом от билетов я примирила их семью?»

***

«С бывшим молодым человеком мы сблизились на почве экстрима. Договорились, что на 23 Февраля я дарю ему покатушки на снегоходах. Ну и дорого же это стоило! А на 8 Марта он обещал мне прыжок с парашютом с воздушного шара. Но в марте еще глубокая зима. Поэтому договорились, что аттракцион оплатит летом. И что вы думаете? Бросил меня уже в апреле. Даже сертификат не подарил на прыжок, жмотяра».

***

«Работала в офисе под управлением деспотичной дамочки. Перед 8 Марта на подарок ей скидывался весь коллектив. Желаемый список презентов она передала через помощницу. В офисе работали еще порядка 20 женщин. Мужикам пришлось скидываться и на начальницу, и на нас. То ли денег у них не осталось, то ли они не сильно далекие были...

В предпраздничный день начальница-деспот получила дорогое шампанское, корзину фруктов и духи. Остальным женщинам раздали... кистевые эспандеры. Сдобрили фразой: «Они же розовые, значит, для девочек. А работа у вас нервная, как раз стресс снимать пригодится».

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«Свекровь переживала, что у нас с мужем нет детей. Корень всех зол виделся ей в том, что я скромно одеваюсь. Каждый праздник она дарила жутко короткие халаты, ночнушки с пайетками. На 8 Марта вообще добила меня: леопардовый халат, леопардовые колготки и маску кошки. И ладно бы она просто отдала пакет с этим добром. Так нет! За общим столом с гостями все достала, развернула, приложила на меня».