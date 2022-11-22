Герой спецоперации «Z» старший сержант Зудеев пошел на риск ради общего успеха

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не надлежит мыслить, что слепая храбрость даёт над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов предупреждал: «Не таскайте за собой больших обозов, главное быстрота и натиск, ваш хлеб в обозе и ранцах врагов».

ВЫВЕЛ КОЛОНУ ИЗ-ПОД ОГНЯ ВРАГА

Майор Дмитрий Обийко

«Майор Дмитрий Обийко вместе с группой военнослужащих выполнял задачу по обеспечению безопасности передвижения колонны с гуманитарным грузом на освобожденные от украинских националистов территории. Противник, стремясь воспрепятствовать налаживанию мирной жизни в освобожденных от вооруженных формирований украинских националистов населенных пунктах предпринял попытку атаки колонны силами диверсионно-разведывательной группы. Майор Обийко мгновенно оценил ситуацию, переместился на фланг колонны и открыл огонь по позициям боевиков, давая колонне с гуманитарным грузом возможность набрать ход и выбраться из-под огня противника. Благодаря смелым и решительным действиям майора Обийко диверсионная группа украинских националистов, понеся потери, отступила, что позволило прибыть колонне с гуманитарной помощью в заданный район своевременно и без потерь».

НЕСМОТРЯ НА РАНЕНИЯ ВЫПОЛНИЛ ЗАДАЧУ

Капитан Сергей Беляев

«Противотанковый взвод под командованием капитана Сергея Беляева, действуя в составе батальонной тактической группы российских войск, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов.

В ходе боя, грамотно руководя действиями подчиненных, капитан Сергей Беляев, наносил прицельные удары по объектам боевиков. Националисты, обороняя поселок, нанесли удар по позициям российских войск с применением артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. В результате разорвавшегося рядом снаряда РСЗО капитан Беляев получил множественные осколочные повреждения головы и конечностей, однако, не взирая на полученные ранения, эвакуировал раненых товарищей с линии ведения огня, а сам продолжил руководить подчиненными и вести бой с националистами. Только после того, как поставленная задача была выполнена, а населенный пункт освобожден, капитан Беляев принял решение на эвакуацию».

ПОШЕЛ НА РИСК РАДИ ОБЩЕГО УСПЕХА

Старший сержант Алексей Зудеев

«Минометный расчет под командованием старшего сержанта Алексея Зудеева выполнял задачу по поддержке российских подразделений ведущих штурм укрепленного района украинских националистов.

Алексей, силами минометного расчета открыл огонь по объектам вооруженных боевиков, поддерживая наступательные действия российских военнослужащих. Противник обнаружил позиции минометного расчета и открыл огонь по ним. Понимая, что смена позиции приведет к временному прекращению минометной поддержки наступающих военнослужащих, Алексей принял решение, несмотря на попытки противника подавить минометную точку, работать с данной позиции. Рискуя собственной жизнью, минометчики под командованием Алексея Зудеева продолжали поражать позиции укрепрайона, в результате чего, националисты, понеся существенные потери, оставили укрепрайон и отступили вглубь обороны».