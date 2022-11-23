Дана Борисова заявила о пропаже бывшего мужа

Дана Борисова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Дана Борисова одержала победу в суде: 46-летняя блондинка добилась удовлетворения своего иска об алиментах. Дана в одиночку воспитывает 15-летнюю дочь Полину. Отец ребенка Максим Аксенов с семьей практически не общается, финансовую поддержку не оказывает. Телеведущая судилась с ним и требовала, чтобы он помогал дочке. И вот решающая победа одержана. Но теперь появилась новая проблема: Дана заявила, что ее бывший муж исчез. Максим пропал и не выходит на связь. Так что деньги Борисова так и не получила.

Телеведущая рассказала, что долго мирилась с тем, что Аксенов не помогает дочке. Но в итоге ее терпение лопнуло, и она обратилась в суд. Судьи разобрались в обстоятельствах дела и вынесли решение в ее пользу. Теперь экс-супруг должен выплачивать Дане 70 тысяч рублей ежемесячно. Однако он этого по-прежнему не делает. После итогового заседания суда Аксенов перестал выходить на связь.

Дана считает, что бывший супруг мог инсценировать свою гибель или тяжелое заболевание. Блондинка заявила, что будет внимательно следить за тем, что «начнет происходить в этой истории».

Дана с дочкой Полиной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ранее Дана рассказывала журналистам, что бизнесмен Максим Аксенов даже не хочет видеться с дочкой, хотя живет в соседнем доме. В этой ситуации Дана заявила, что была бы рада отправить послужить Родине своего бывшего гражданского мужа. Правда, надежды, что его призовут, у блондинки мало. Максим ранее не служил, так что вряд ли попадет под частичную мобилизацию.

- Я была бы счастлива, если бы пришла повестка, - заявила Борисова «МК». – К сожалению, он не служил, воинской специальности у него нет, даже не было военной кафедры, потому что в свое время родители отправили его учиться в Англию. Считаю, что некоторым мужчинам просто необходимо хотя бы раз в жизни принять ответственное решение.