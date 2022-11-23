Установлен, но не пойман: В Австралии вычислили самого опасного серийного насильника

Кит Симс – примерный семьянин, любящий отец и дедушка, обожающий футбол и вечеринки

Правоохранителям Австралии наконец удалось раскрыть ряд серийных изнасилований, произошедших в 1985-2001 годах. Но несмотря на неопровержимые улики, подозреваемого так и не задержали.

Всего по данным полиции, в указанный период произошло как минимум 31 изнасилование. Кроме того, силовики допускают, что часть жертв могла скрыть факт насилия, боясь осуждения со стороны близких.

Изнасилования, о которых идет речь, происходили либо дома у женщин, куда преступник пробирался тайком, либо на природе, когда злоумышленник нападал на своих жертв во время утренних пробежек.

Вычислить насильника удалось с помощью исследования ДНК, образцы которой были получены от 12 жертв. Им оказался некто Кит Симс – примерный семьянин, любящий отец и дедушка, обожающий футбол и вечеринки.

Однако предстать перед судом Симсу не придется – за полгода до установления его личности он отошел в мир иной в возрасте 66 лет.

По словам членов семьи покойного, они до сих пор не могут отойти от шока, узнав, кем на самом деле являлся любимый ими человек, поскольку у них о нем остались исключительно хорошие воспоминания.