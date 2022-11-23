В Канаде пожилых пациентов насильно переводят из больниц в дома престарелых

Единственные дома престарелых, в которых вообще есть свободные места, – это те, которые имеют ужасную репутацию в плане ухода или находятся очень далеко Фото: EAST NEWS

Правительство Онтарио, второй по площади и самой населенной провинции Канады, приняло решение насильно переводить пожилых пациентов из больниц в дома престарелых. Тем же, кто в течение 24 часов после получения выписки откажется от переезда, будут выставляться счета в размере $400 за каждый день нахождения в лечебном учреждении.

Такая драконовская мера одобрена в связи с необходимостью снизить нагрузку на больницы.

Отмечается, что дома престарелых, в которые будут помещать пожилых пациентов, совсем не обязательно должны находиться неподалеку от больницы. Так, в южной части провинции стариков разрешено увозить на расстояние до 70 километров, а в северных – до 150 километров.

Коалиция здравоохранения Онтарио уже заявила о воем намерении оспорить закон и планирует обратиться в суд для его отмены.

Исполнительный директор коалиции Натали Мехра назвала решение правительства дискриминационным.

– Единственные дома престарелых, в которых вообще есть свободные места, – это те, которые имеют ужасную репутацию в плане ухода или находятся очень далеко. Это не поможет решить вопрос. Это может только усугубить положение, – сказала Мехра.

А еще она обратила внимание на то, что данный закон разлучит пожилых людей, один из которых будет направлен да десятки километров от дома на длительное лечение.