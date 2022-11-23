Билл Гейтс посоветовал прочитать книгу о русском химике

На этот раз в списке из пяти книг оказались не только новые произведения, но и проверенная временем классика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский предприниматель, миллиардер и заядлый читатель Билл Гейтс, «проглатывающий» в год не менее полусотни книг, поделился советом, что почитать во время длинных новогодних праздников.

На этот раз в списке из пяти книг оказались не только новые произведения, но и проверенная временем классика.

Например, «Чужак в чужой стране» Роберта Хайнлайна, написанная в 1961 году. Это фантастическая вещь о человеке, выросшем с марсианами, а позже отправившемся на Землю и пытающемся понять и принять человеческие представления о важных вещах.

– Эта книга по средствам классической научно-фантастической вещи и явно вымышленной обстановки задает глубокие вопросы о человеческой природе, – написал Гейтс о произведении Хайнлайна, которое, по собственным словам миллиардера, занимает особое место в его памяти.

Автобиографическую книгу Surrender от фронтмена ирландской группы U2 Боно Билл Гетс назвал «лучшими мемуарами, которые ему когда-либо приходилось читать».

«Команда соперников» - это книга об Аврааме Линкольне, 16-ом президенте США и первом на этой должности представителе Республиканской партии, по словам Гейтса, глубоко его потрясла. Научно-популярное произведение, опубликовано в 2005 году историком Дорисом Кернсом Гудвином, получило высокую оценку критиков.

«Теннис как внутренняя игра» Роберта Голви – еще одно классическое произведение, написанное тренером по теннису в 1974 году; эта книга посвящена вопросам производительности. По словам Гейтса, она является «сборником советов, применимых ко многим сферам жизни».

Ну и, наконец, «Сон Менделеева» Пола Стратерна. Название книги говорит само за себя, и, по мнению миллиардера, это лучшая книга о придуманной русским химиком периодической системе, которую ему когда-либо доводилось читать.