Юнна Мориц: Непобедимость и любовь к Родине - наше самое сильное и высокоточное оружие

Юнна Мориц Фото: Александр ГАМОВ

… - Юнна Петровна, здравствуйте. Это ваши поклонники из «Комсомольской правды». Вот удивительное совершенно стихотворение:

Мы не исчезнем никогда,

Не испаримся, как вода, –

Но вдруг придумаете если,

Как сделать так, чтоб навсегда

Мы окончательно исчезли, –

Проверьте зрение и слух:

Ваш образ жизни слеп и глух,

Ваш образ мыслей глух и слеп!

Это обращение к тем, кто мечтает, чтобы мы исчезли. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что это стихотворение о России и о нас с вами?

- Да, Саша, это поэтство о России, о всех народах России, о россиянах, которым русофобский Запад запретил все.

Но - разрешил всем убивать - Россию и россиян.

И этот русофобский Запад шлет потоки денег, оружия убийцам России, украшенным свастикой и лозунгами: «Резать русню!».

Убивать русских сейчас, чтобы детям их убийц не пришлось убивать русских потом.

И плюс к тому, вооруженные силы слов западного русофобского нацизма принимают самое беспощадное участие в войне на уничтожение России, россиян.

Мои же вооруженные силы слов сражаются за Родину, за Россию, за россиян.

Это священный долг и священный труд моего поэтства.

- Мы здесь присутствуем как хлеб…

Еще одна строка из вашего стихотворения. Это все правда?

- Все правда, Саша.

В дни военных и послевоенных разрух в моем раннем детстве мне приходилось ночевать в развалинах, где люди не только делились куском хлеба, но грели друг друга и своих детей, и меня.

И это была любовь. И вот эту любовь мы не износили.

- А что нам поможет? Только ли любовь?

- Нам поможет только одно – наша непобедимость.

И эта непобедимость – всенародная любовь к Родине, которая священна.

И наша победа в том, что нас никто ни в каком бою не победит.

- Юнна Петровна, а ненависть в бою – она помочь может?

- Да, ненависть в бою за Родину свою – она любовь к Родине.

Два слова – «За Родину!», с которыми шли, идут и будут идти в бой.

Эта любовь к Родине никогда не исчезнет.

И никогда моя любовь к Родине не будет любовью к тем, кто пришел мою Родину победить и уничтожить в бою.

- Ну, а вот на этот вопрос только вы можете ответить. Что будет дальше -,с нами, с Россией?

- Будет непобедимость России.

Непобедимость россиян, которые непобедимы в битве за Родину.

Непобедимость.

И я не устаю это слово повторять.

Непобедимость – наше самое сильное и самое высокоточное оружие. Никакие русофобские кошмары нас не победят.

- Ну, и, наверное, чтобы мы укрепились в этой уверенности, которую вы нам вселяете своими стихами, своей энергетикой, - прочитайте, пожалуйста, нам это стихотворение.

- Прочитаю с радостью. Потому что я дышу тем будущим и тем настоящим, и тем прошлым, где Россия, россияне непобедимы.

(Юнна Мориц читает стихи - слушайте прямо здесь и сейчас.)

Мы не исчезнем никогда,

Не испаримся, как вода, –

Но вдруг придумаете если, Как сделать так, чтоб навсегда

Мы окончательно исчезли, –Проверьте зрение и слух

Ваш образ жизни слеп и глух,

Ваш образ мыслей глух и слеп!

Мы здесь присутствуем –

как хлеб

Насущный, с нами – Отче наш,

Создатель, а не персонаж,

Он – дух творящий, Божий дух!

Мне приходилось в дни разрух

Искать в развалинах ночлег,

Но рядом спящий человек

Дыханьем грел со всех сторон

Мой детский сон, мой детский стон, –

Мы не исчезли никуда

И не исчезнем никогда!

Мы здесь присутствуем,

как свет

Любви, которой сносу нет.

Мы благодарны высшей силе, Что мы любовь не износили!

А кто любовь износит в хлам

И дышит ненавистью к нам,

И ждёт, что мы исчезнем вдруг

От ненависти всех вокруг, –Пускай читает «Отче наш»:

Играя ненависти бритвой,

Пускай спасается молитвой

Мы не исчезнем, как мираж,

Не испаримся, как вода,

И не провалимся туда,

Где ваша ненависть к России.

Мы благодарны высшей силе,

Что мы любовь не износили!

- Спасибо вам огромное, дорогая наша Юнна Петровна.

- Я надеюсь, что это тебе пригодится.

- И не только мне, а многим нашим читателям, радиослушателям и посетителям сайта KP.RU. От всех нас, от всех наших и ваших поклонников вам большой поклон.

- С любовью поэтской и более того!