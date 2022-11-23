Юнна Мориц: Непобедимость и любовь к Родине - наше самое сильное и высокоточное оружие

Юнна Мориц
Фото: Александр ГАМОВ
… - Юнна Петровна, здравствуйте. Это ваши поклонники из «Комсомольской правды». Вот удивительное совершенно стихотворение:
Мы не исчезнем никогда,
Не испаримся, как вода, –
Но вдруг придумаете если,
Как сделать так, чтоб навсегда
Мы окончательно исчезли, –
Проверьте зрение и слух:
Ваш образ жизни слеп и глух,
Ваш образ мыслей глух и слеп!
Это обращение к тем, кто мечтает, чтобы мы исчезли. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что это стихотворение о России и о нас с вами?
- Да, Саша, это поэтство о России, о всех народах России, о россиянах, которым русофобский Запад запретил все.
Но - разрешил всем убивать - Россию и россиян.
И этот русофобский Запад шлет потоки денег, оружия убийцам России, украшенным свастикой и лозунгами: «Резать русню!».
Убивать русских сейчас, чтобы детям их убийц не пришлось убивать русских потом.
И плюс к тому, вооруженные силы слов западного русофобского нацизма принимают самое беспощадное участие в войне на уничтожение России, россиян.
Мои же вооруженные силы слов сражаются за Родину, за Россию, за россиян.
Это священный долг и священный труд моего поэтства.
- Мы здесь присутствуем как хлеб…
Еще одна строка из вашего стихотворения. Это все правда?
- Все правда, Саша.
В дни военных и послевоенных разрух в моем раннем детстве мне приходилось ночевать в развалинах, где люди не только делились куском хлеба, но грели друг друга и своих детей, и меня.
И это была любовь. И вот эту любовь мы не износили.
- А что нам поможет? Только ли любовь?
- Нам поможет только одно – наша непобедимость.
И эта непобедимость – всенародная любовь к Родине, которая священна.
И наша победа в том, что нас никто ни в каком бою не победит.
- Юнна Петровна, а ненависть в бою – она помочь может?
- Да, ненависть в бою за Родину свою – она любовь к Родине.
Два слова – «За Родину!», с которыми шли, идут и будут идти в бой.
Эта любовь к Родине никогда не исчезнет.
И никогда моя любовь к Родине не будет любовью к тем, кто пришел мою Родину победить и уничтожить в бою.
- Ну, а вот на этот вопрос только вы можете ответить. Что будет дальше -,с нами, с Россией?
- Будет непобедимость России.
Непобедимость россиян, которые непобедимы в битве за Родину.
Непобедимость.
И я не устаю это слово повторять.
Непобедимость – наше самое сильное и самое высокоточное оружие. Никакие русофобские кошмары нас не победят.
- Ну, и, наверное, чтобы мы укрепились в этой уверенности, которую вы нам вселяете своими стихами, своей энергетикой, - прочитайте, пожалуйста, нам это стихотворение.
- Прочитаю с радостью. Потому что я дышу тем будущим и тем настоящим, и тем прошлым, где Россия, россияне непобедимы.
(Юнна Мориц читает стихи - слушайте прямо здесь и сейчас.)
Мы не исчезнем никогда,
Не испаримся, как вода, –
Но вдруг придумаете если, Как сделать так, чтоб навсегда
Мы окончательно исчезли, –Проверьте зрение и слух
Ваш образ жизни слеп и глух,
Ваш образ мыслей глух и слеп!
Мы здесь присутствуем –
как хлеб
Насущный, с нами – Отче наш,
Создатель, а не персонаж,
Он – дух творящий, Божий дух!
Мне приходилось в дни разрух
Искать в развалинах ночлег,
Но рядом спящий человек
Дыханьем грел со всех сторон
Мой детский сон, мой детский стон, –
Мы не исчезли никуда
И не исчезнем никогда!
Мы здесь присутствуем,
как свет
Любви, которой сносу нет.
Мы благодарны высшей силе, Что мы любовь не износили!
А кто любовь износит в хлам
И дышит ненавистью к нам,
И ждёт, что мы исчезнем вдруг
От ненависти всех вокруг, –Пускай читает «Отче наш»:
Играя ненависти бритвой,
Пускай спасается молитвой
Мы не исчезнем, как мираж,
Не испаримся, как вода,
И не провалимся туда,
Где ваша ненависть к России.
Мы благодарны высшей силе,
Что мы любовь не износили!
- Спасибо вам огромное, дорогая наша Юнна Петровна.
- Я надеюсь, что это тебе пригодится.
- И не только мне, а многим нашим читателям, радиослушателям и посетителям сайта KP.RU. От всех нас, от всех наших и ваших поклонников вам большой поклон.
- С любовью поэтской и более того!