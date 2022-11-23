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Политика23 ноября 2022 9:00

ЦРУ стало вербовать россиян через газеты

Американские разведчики ищут недовольных санкциями бизнесменов и военных среди читателей иностранных СМИ
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Марлоу заявил, что в приоритете у ЦРУ

Марлоу заявил, что в приоритете у ЦРУ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральное разведуправление США (ЦРУ) начало вербовать недовольных спецоперацией на Украине россиян через газеты.

Обращение замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу опубликовало Wall Street Journal: «Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от этого отвращение, как и мы. Мы открыты для бизнеса».

Марлоу заявил, что в приоритете у ЦРУ – «недовольные санкциями российские бизнесмены и военные».

«США получило сейчас большие возможности по набору новых российских агентов в свои ряды», - уточнил Марлоу.

ЦРУ стало вербовать россиян через газеты

ЦРУ стало вербовать россиян через газеты

Эксперты говорят, что после «частичной мобилизации» из России сбежало довольно много тех, кто так или иначе работал на ЦРУ. И американская разведка стала испытывать не только дефицит в информации, но и явные проблемы с внедрением дезинформации. В поисках новых агентов не стесняются даже обращаться к читателям американских газет.

Напомним, что статьи «Шпионаж» и «Государственная измена» предусматривают за передачу, собирание, похищение или хранение, в целях передачи иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну лишение свободы на срок от 10 до 20 лет и штраф в размере до 500 000 рублей.

Кстати, лицо, совершившее преступление освобождается от уголовной ответственности, если своевременно и добровольно сообщили о госизмене и способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам России.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ