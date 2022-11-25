Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Национальные проекты России25 ноября 2022 7:30

Поедем, турист, любоваться красотами нашей земли!

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за почти 4 года было отремонтировано свыше 1000 участков автомобильных дорог, ведущих к туристическим объектам России. Подробно рассказываем о 5 из них
Республика Адыгея. Обновлен участок трассы Гончарка - Черемушкин - Келермесская.

Республика Адыгея. Обновлен участок трассы Гончарка - Черемушкин - Келермесская.

Фото: Shutterstock

Костомаровский Спасский женский монастырь

Сюда, к Костомаровской иконе Божией Матери, в храм Серафима Саровского и пещеру Покаяния стремятся попасть православные верующие из всех уголков страны.

Совершить паломничество в особо почитаемое православными верующими святое место - Костомаровский Спасский женский монастырь - можно по обновленной автодороге Сагуны - Костомарово в Воронежской области. В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» там отремонтировали участок протяженностью более 10 км. В ходе выполнения ремонта дороги уложен новый асфальт, нанесена разметка, реконструированы заездные карманы, восстановлены места остановок общественного транспорта.

Есть данные, что христианские проповедники появились на этих землях еще до Х века, тогда же здесь возникли и первые пещерные храмы. Спасский храм Костомаровского монастыря был построен в XVII веке: в меловой породе выдалбливались пещера, подземные ходы, помещения для келий…

Костомаровский Спасский женский монастырь.

Костомаровский Спасский женский монастырь.

Фото: Shutterstock

После революции 1917 года несколько десятилетий Костомаровские пещеры находились в запустении. В 1993 году их начали расчищать, а в 1997 году был открыт монастырь. Из Покровского храма города Павловска была передана в дар икона Божией Матери, написанная на листе цинка. Это изображение Пресвятой Богородицы в полный рост, бережно держащей младенца. Икона написана во второй половине XIX века художником и реставратором Василием Шокоревым. В монастыре этот образ стал главной святыней и прославился как чудотворный.

ЦИФРА

Более 200 км региональных и межмуниципальных трасс приводят в нормативное состояние в Воронежской области по национальному проекту БКД в 2022 году.

Гончарский дендрологический парк имени П. В. Букреева

Расположенный в небольшом адыгейском поселке Гончарка парк-дендрарий уникален. И не столько из-за деревьев, сколько из-за аммонитов.

Отрезок дороги, ведущий непосредственно к популярному туристическому объекту, требовал ремонта. В этом году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» подъездной маршрут к Гончарскому дендрологическому парку в Республике Адыгея отремонтирован. В ходе работ на участке трассы Гончарка - Черемушкин - Келермесская протяженностью почти 5 км обновили дорожное полотно, устроили примыкания и съезды, укрепили обочины, заменили знаки, нанесли разметку… Теперь туристы будут добираться до дендропарка с комфортом.

Дендрарий возник в 70-е годы прошлого столетия. Тогда здесь был совхоз, какие-то земли не использовались, и директор хозяйства Петр Букреев предложил создать парк. Аммониты появились в дендрарии в 1989 году. Тогда рядом строили дорогу в горы и мост через речку Белая и в долине Полковницкой балки откопали странные камни.

Окаменелые аммониты - это огромные морские моллюски, которые жили сотни миллионов лет назад, когда здесь шумел океан. После смерти аммонитов оставались раковины, которые с годами каменели и превращались в гигантские шары. Бесхозные артефакты Букреев на «КамАЗах» перевез в Гончарку. Кстати, гигантский белемнит пользуется славой камня, дающего мужскую силу и лечащего женское бесплодие.

Окаменелые аммониты. Источник: Wikimedia Commons

Окаменелые аммониты. Источник: Wikimedia Commons

ЦИФРА

Более 228 км дорог в Республике Адыгея приведено в нормативное состояние благодаря нацпроекту БКД за первые три года его реализации.

Мечеть «Гордость мусульман» имени Пророка Мохаммеда

Самая большая мечеть в Европе, белоснежная и величественная, находится в Чеченской Республике, в городе Шали.

«Гордость мусульман» в Шали.

«Гордость мусульман» в Шали.

Фото: Shutterstock

Добраться до мечети «Гордость мусульман» в Шали теперь удобнее всего по реконструированному объезду села Герменчук протяженностью более 4 км. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году на объезде обустроили четыре полосы движения, дорожное ограждение для разделения встречных потоков транспортных средств, установили светофоры, знаки и наружное освещение, а также нанесли разметку из термопластика. Кроме того, на участке построили четыре автобусные остановки. Работы были завершены раньше срока.

Ее торжественное открытие состоялось в 2019 году. Мрамор для мечети привезли из каменоломен греческого острова Тасос. Помимо белизны он славится еще и светоотражательными свойствами, что даже в самую жаркую погоду позволяет чувствовать в помещении прохладу. При строительстве было использовано 6,5 тыс. тонн белого мрамора.

Одна из особенностей мечети - никакой штамповки, только ручная работа. Купол (на высоте 43 метра) расписан сусальным золотом, люстры в форме лотосов, светильники (их 500) отделаны кристаллами. Мечеть устилает ковер, сотканный из новозеландской шерсти. Общий вес ковра - 36 тонн, размер - 8 тысяч квадратных метров, он украшен чеченским орнаментом.

ДОСЛОВНО

«Дорога после реконструкции преобразилась. Повысились безопасность, комфорт, увеличилась пропускная способность, - отметил глава Чеченской Республики Рамзан КАДЫРОВ. - Важно, что объезд села Герменчук станет еще одним туристическим маршрутом».

ЦИФРА

74,3 км дорог отремонтировано в текущем году в Чеченской Республике по национальному проекту БКД.

Тамбовская область. Завершен ремонт двух дорожных участков общей протяженностью более 32 км.

Тамбовская область. Завершен ремонт двух дорожных участков общей протяженностью более 32 км.

Фото: Shutterstock

Музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка»

Восстановить интерьеры усадьбы помогло увлечение тети великого пианиста и композитора фотографией.

Завершен ремонт двух дорожных участков, ведущих к одному из главных туристических мест в Тамбовской области - Музею-заповеднику С. В. Рахманинова (на фото). В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» работы проходили на участках трасс «Каспий» - Моисеево - Алабушка - «Тамбов - Пенза» - Рассказово - Уварово - Мучкапский и Моисеево - Алабушка - Ивановка общей протяженностью более 32 км. Ремонтировать их начали еще в 2021 году: за два дорожных сезона уложили новый асфальт, устроили пересечения, примыкания и съезды, установили остановочные павильоны, отремонтировали водопропускные трубы.

Отдельное внимание уделено повышению безопасности дорожного движения. Здесь появились барьерное ограждение, знаки, разметка из термопластика и пешеходные переходы. Приведена в порядок и парковка около музейного комплекса.

Кстати, эта дорога не только обеспечивает удобный подъезд к туристическому объекту, но и соединяет четыре района и городской округ Уварово: теперь у местных жителей появилась хорошая освещенная дорога.

Парк Ивановки заложила в 40-е годы XIX века Эмилия Сатина (фон Крюденер), бабушка жены композитора Натальи. Две дочери Сергея Васильевича родились именно в Ивановке. Здесь до эмиграции сочинялась и звучала музыка, сюда приезжали Федор Шаляпин и другие известные в ту пору музыканты.

К сожалению, практически всю усадьбу пришлось отстраивать заново. Но, к счастью, остались воспоминания о том, как все здесь было устроено. А кроме того, Варвара Аркадьевна, тетя композитора, увлекалась фотографией. Варвара Аркадьевна снимала всех чуть ли не ежедневно и всюду: и в доме, и в парке… Сергей Рахманинов «фотомуку» терпел, шутил: «Скажите, пожалуйста, какие технические дамочки, просто спасу нет». Этому терпению и настойчивости его тети мы обязаны тем, что остались фотографии, которые стали основой для восстановления усадьбы.

Усадьба Уварово.

Усадьба Уварово.

Фото: Shutterstock

ЦИФРА

Более 300 км дорог в Тамбовской области приведено в нормативное состояние благодаря нацпроекту БКД за первые три года его реализации.

Золотая обитель Будды Шакьямуни

В Республике Калмыкия паломников и туристов встречает самый большой в России и Европе буддийский храм.

Участок улицы Клыкова, где располагается хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», в этом году подлежит ремонту в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Здесь уже демонтировали тротуары, уложили асфальтобетонное покрытие, установили бордюры проезжей части, пешеходные ограждения и нанесли разметку. Сейчас ведутся работы по установке бордюрных камней тротуаров, плитки, подключают светофоры. Объект должен быть сдан буквально на днях - в конце ноября.

Буддийский храм в Калмыкии.

Буддийский храм в Калмыкии.

Фото: Shutterstock

На месте, где сейчас находится «Золотая обитель Будды Шакьямуни», раньше были улица Ленина и старый завод по производству железобетонных изделий. Но в 2004 году в Элисту с пастырским визитом приехал Далай-лама XIV и благословил возведение хурула (так называют буддийские храмы в калмыцком ламаизме). В кратчайшие сроки, за 9 месяцев, здание высотой 63 метра было возведено.

Будда Шакьямуни - покровитель Калмыкии и одно из наиболее почитаемых воплощений Будды. Родился он 5 апреля, и это национальный праздник Калмыкии. Каждый день в 9 утра здесь производится служба - и для монахов, и для прихожан. В храме 7 этажей-уровней, где есть музей буддизма, ведут прием врачи тибетской медицины и астрологи.

ЦИФРА

161 км автодорог приводится в нормативное состояние в Республике Калмыкия в 2022 году по национальному проекту БКД.

Национальные проекты России: Дороги