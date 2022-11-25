Поедем, турист, любоваться красотами нашей земли!

Республика Адыгея. Обновлен участок трассы Гончарка - Черемушкин - Келермесская. Фото: Shutterstock

Костомаровский Спасский женский монастырь

Сюда, к Костомаровской иконе Божией Матери, в храм Серафима Саровского и пещеру Покаяния стремятся попасть православные верующие из всех уголков страны.

Совершить паломничество в особо почитаемое православными верующими святое место - Костомаровский Спасский женский монастырь - можно по обновленной автодороге Сагуны - Костомарово в Воронежской области. В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» там отремонтировали участок протяженностью более 10 км. В ходе выполнения ремонта дороги уложен новый асфальт, нанесена разметка, реконструированы заездные карманы, восстановлены места остановок общественного транспорта.

Есть данные, что христианские проповедники появились на этих землях еще до Х века, тогда же здесь возникли и первые пещерные храмы. Спасский храм Костомаровского монастыря был построен в XVII веке: в меловой породе выдалбливались пещера, подземные ходы, помещения для келий…

Костомаровский Спасский женский монастырь. Фото: Shutterstock

После революции 1917 года несколько десятилетий Костомаровские пещеры находились в запустении. В 1993 году их начали расчищать, а в 1997 году был открыт монастырь. Из Покровского храма города Павловска была передана в дар икона Божией Матери, написанная на листе цинка. Это изображение Пресвятой Богородицы в полный рост, бережно держащей младенца. Икона написана во второй половине XIX века художником и реставратором Василием Шокоревым. В монастыре этот образ стал главной святыней и прославился как чудотворный.

ЦИФРА

Более 200 км региональных и межмуниципальных трасс приводят в нормативное состояние в Воронежской области по национальному проекту БКД в 2022 году.

Гончарский дендрологический парк имени П. В. Букреева

Расположенный в небольшом адыгейском поселке Гончарка парк-дендрарий уникален. И не столько из-за деревьев, сколько из-за аммонитов.

Отрезок дороги, ведущий непосредственно к популярному туристическому объекту, требовал ремонта. В этом году благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» подъездной маршрут к Гончарскому дендрологическому парку в Республике Адыгея отремонтирован. В ходе работ на участке трассы Гончарка - Черемушкин - Келермесская протяженностью почти 5 км обновили дорожное полотно, устроили примыкания и съезды, укрепили обочины, заменили знаки, нанесли разметку… Теперь туристы будут добираться до дендропарка с комфортом.

Дендрарий возник в 70-е годы прошлого столетия. Тогда здесь был совхоз, какие-то земли не использовались, и директор хозяйства Петр Букреев предложил создать парк. Аммониты появились в дендрарии в 1989 году. Тогда рядом строили дорогу в горы и мост через речку Белая и в долине Полковницкой балки откопали странные камни.

Окаменелые аммониты - это огромные морские моллюски, которые жили сотни миллионов лет назад, когда здесь шумел океан. После смерти аммонитов оставались раковины, которые с годами каменели и превращались в гигантские шары. Бесхозные артефакты Букреев на «КамАЗах» перевез в Гончарку. Кстати, гигантский белемнит пользуется славой камня, дающего мужскую силу и лечащего женское бесплодие.

Окаменелые аммониты. Источник: Wikimedia Commons

ЦИФРА

Более 228 км дорог в Республике Адыгея приведено в нормативное состояние благодаря нацпроекту БКД за первые три года его реализации.

Мечеть «Гордость мусульман» имени Пророка Мохаммеда

Самая большая мечеть в Европе, белоснежная и величественная, находится в Чеченской Республике, в городе Шали.

«Гордость мусульман» в Шали. Фото: Shutterstock

Добраться до мечети «Гордость мусульман» в Шали теперь удобнее всего по реконструированному объезду села Герменчук протяженностью более 4 км. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году на объезде обустроили четыре полосы движения, дорожное ограждение для разделения встречных потоков транспортных средств, установили светофоры, знаки и наружное освещение, а также нанесли разметку из термопластика. Кроме того, на участке построили четыре автобусные остановки. Работы были завершены раньше срока.

Ее торжественное открытие состоялось в 2019 году. Мрамор для мечети привезли из каменоломен греческого острова Тасос. Помимо белизны он славится еще и светоотражательными свойствами, что даже в самую жаркую погоду позволяет чувствовать в помещении прохладу. При строительстве было использовано 6,5 тыс. тонн белого мрамора.

Одна из особенностей мечети - никакой штамповки, только ручная работа. Купол (на высоте 43 метра) расписан сусальным золотом, люстры в форме лотосов, светильники (их 500) отделаны кристаллами. Мечеть устилает ковер, сотканный из новозеландской шерсти. Общий вес ковра - 36 тонн, размер - 8 тысяч квадратных метров, он украшен чеченским орнаментом.

ДОСЛОВНО

«Дорога после реконструкции преобразилась. Повысились безопасность, комфорт, увеличилась пропускная способность, - отметил глава Чеченской Республики Рамзан КАДЫРОВ. - Важно, что объезд села Герменчук станет еще одним туристическим маршрутом».

ЦИФРА

74,3 км дорог отремонтировано в текущем году в Чеченской Республике по национальному проекту БКД.

Тамбовская область. Завершен ремонт двух дорожных участков общей протяженностью более 32 км. Фото: Shutterstock

Музей-заповедник С. В. Рахманинова «Ивановка»

Восстановить интерьеры усадьбы помогло увлечение тети великого пианиста и композитора фотографией.

Завершен ремонт двух дорожных участков, ведущих к одному из главных туристических мест в Тамбовской области - Музею-заповеднику С. В. Рахманинова (на фото). В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» работы проходили на участках трасс «Каспий» - Моисеево - Алабушка - «Тамбов - Пенза» - Рассказово - Уварово - Мучкапский и Моисеево - Алабушка - Ивановка общей протяженностью более 32 км. Ремонтировать их начали еще в 2021 году: за два дорожных сезона уложили новый асфальт, устроили пересечения, примыкания и съезды, установили остановочные павильоны, отремонтировали водопропускные трубы.

Отдельное внимание уделено повышению безопасности дорожного движения. Здесь появились барьерное ограждение, знаки, разметка из термопластика и пешеходные переходы. Приведена в порядок и парковка около музейного комплекса.

Кстати, эта дорога не только обеспечивает удобный подъезд к туристическому объекту, но и соединяет четыре района и городской округ Уварово: теперь у местных жителей появилась хорошая освещенная дорога.

Парк Ивановки заложила в 40-е годы XIX века Эмилия Сатина (фон Крюденер), бабушка жены композитора Натальи. Две дочери Сергея Васильевича родились именно в Ивановке. Здесь до эмиграции сочинялась и звучала музыка, сюда приезжали Федор Шаляпин и другие известные в ту пору музыканты.

К сожалению, практически всю усадьбу пришлось отстраивать заново. Но, к счастью, остались воспоминания о том, как все здесь было устроено. А кроме того, Варвара Аркадьевна, тетя композитора, увлекалась фотографией. Варвара Аркадьевна снимала всех чуть ли не ежедневно и всюду: и в доме, и в парке… Сергей Рахманинов «фотомуку» терпел, шутил: «Скажите, пожалуйста, какие технические дамочки, просто спасу нет». Этому терпению и настойчивости его тети мы обязаны тем, что остались фотографии, которые стали основой для восстановления усадьбы.

Усадьба Уварово. Фото: Shutterstock

ЦИФРА

Более 300 км дорог в Тамбовской области приведено в нормативное состояние благодаря нацпроекту БКД за первые три года его реализации.

Золотая обитель Будды Шакьямуни

В Республике Калмыкия паломников и туристов встречает самый большой в России и Европе буддийский храм.

Участок улицы Клыкова, где располагается хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», в этом году подлежит ремонту в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Здесь уже демонтировали тротуары, уложили асфальтобетонное покрытие, установили бордюры проезжей части, пешеходные ограждения и нанесли разметку. Сейчас ведутся работы по установке бордюрных камней тротуаров, плитки, подключают светофоры. Объект должен быть сдан буквально на днях - в конце ноября.

Буддийский храм в Калмыкии. Фото: Shutterstock

На месте, где сейчас находится «Золотая обитель Будды Шакьямуни», раньше были улица Ленина и старый завод по производству железобетонных изделий. Но в 2004 году в Элисту с пастырским визитом приехал Далай-лама XIV и благословил возведение хурула (так называют буддийские храмы в калмыцком ламаизме). В кратчайшие сроки, за 9 месяцев, здание высотой 63 метра было возведено.

Будда Шакьямуни - покровитель Калмыкии и одно из наиболее почитаемых воплощений Будды. Родился он 5 апреля, и это национальный праздник Калмыкии. Каждый день в 9 утра здесь производится служба - и для монахов, и для прихожан. В храме 7 этажей-уровней, где есть музей буддизма, ведут прием врачи тибетской медицины и астрологи.

ЦИФРА

161 км автодорог приводится в нормативное состояние в Республике Калмыкия в 2022 году по национальному проекту БКД.