Любовь с первого взгляда и пластическая операция для дятла: уникальные истории птиц

Самый многочисленный хищник Европы - обыкновенный канюк Фото: Михаил ФРОЛОВ

Место для будущего орнитария Вадим Мишин выбрал неслучайно. Ведь именно здесь - на территории современного парка «Сокольники» - с помощью ловчих птиц охотились русские цари. В том числе, Алексей Михайлович. И это был не просто промысел. Это была отдельная церемония, во время которой государь надевал на руку перчатку, расшитую драгоценными камнями, и сажал на неё хищную птицу. Та по команде взмывала в небо и, высмотрев добычу, начинала резко пикировать в её сторону. Зрелище, говорят, не хуже, чем у «Русских витязей».

И так в 2013 году на историческом месте возник клуб соколиной охоты, который очень быстро перерос в орнитарий. Народ начал приносить самых разных птиц - начиная от стрижей с голубями и заканчивая крупными хищниками.

Большинство из них после оказанной помощи и реабилитации выпускаются обратно в естественную среду. Но есть также и те, кто навсегда остаётся в парке «Сокольники». По состоянию здоровья.

У серой неясыти грандиозный слух, что позволяет ей охотиться в полной темноте Фото: Михаил ФРОЛОВ

- За один год через наши руки проходит около 1000 птиц, — рассказал «КП» основатель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин. - Самый напряжённый период - лето. В этом сезоне, например, было особенно много мохноногих сычей (совы размером с голубя, - прим. авт). И мы даже не знаем, как это объяснить. Внутри любой популяции происходят постоянные изменения, которые нам, людям, неведомы. До сих пор приносят вальдшнепов. Их тяга в сторону юга в этом году затянулась. Птицы, оказавшись в Москве, ждут сумерек, чтобы продолжить полёт. Но днём на свету начинают дуреть. А люди думают, что им нужна помощь.

Балобан во время пикирования способен развить скорость до 200 км/ч Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сейчас в орнитарии проживает около 200 птиц. И о некоторых из них мы решили рассказать отдельно.

Чёрный коршун Фото: Михаил ФРОЛОВ

КРЫЛАТЫЙ ГИГАНТ ПО КЛИЧКЕ КАЙЛАС

Возле его вольера люди обычно огокают от удивления.

- Вот это здоровяк!

- С таким клювом ничего не страшно!

- А когти какие, ты посмотри!

Взрослый беркут по кличке Кайлас уже привык к этим фразочкам. И от приступов тщеславия не страдает. Москвичи вообще дикий народ. Иной раз петуха в клетке увидят - и стоят минут пять, разинув рот.

В орнитарий Вадима Мишина Кайлас попал в прошлом году. Забирать его пришлось из непролазной глуши Смоленской области. Беркута заметил местный егерь. И позвонил в Москву.

Беркут - хозяин неба (кличка - Кайлас) Фото: Михаил ФРОЛОВ

- У птицы была серьёзная травма лапы, — рассказал Мишин. - Перелом. И разрыв сухожилия. Всё бы ничего, но после операции беркут три месяца отказывался есть. И нам приходилось кормить его принудительно. Поверьте, это было непросто. Птица, что называется, с характером. Женщины в принципе не заходят в его клетку. Длина когтей 12 см. И усилие сжатия каждого из них 80 кг.

Беркут - это самый крупный орёл в природе. Его ещё называют крылатым убийцей. Может запросто разорвать косулю и даже волка.

Сейчас хищник к новым условиям уже привык. Отпускать его в дикую природу орнитологи пока не собираются, потому как прооперированная лапа, так и не восстановилась полностью (подворачивается и прихрамывает). А без двух здоровых лап птица не сможет полноценно охотиться.

Сипуха Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Отдельно можно рассказывать, как мы за беркутом ухаживали, — добавляет Вадим Мишин. - Как прикладывали шину из японского пластика. Как добивались разрешения на содержание этой птицы (и добились). Как кормили.

- А откуда такая кличка - Кайлас?

- В честь священной горы в Тибете. Согласно легенде, тем буддистам, которые смогут её обойти, отпускаются все грехи. Сделать это, как вы понимаете, непросто.

Сейчас в столичном орнитарии (в парке «Сокольники») проживает около 200 птиц, в том числе, хищники Фото: Михаил ФРОЛОВ

ФИГУРА ВТОРАЯ. ЛЮБОВНАЯ

Принесли как-то в парк «Сокольники» раненую коростель (небольшая птичка семейства пастушковых, похожая на домашнего двухнедельного цыплёнка). Поправили ей крылышко. Откормили. Но отпускать пока не стали, потому как все её сородичи уже улетели.

- Через несколько дней нам приносят ещё одну коростель, — рассказывает Вадим Мишин. - Причём здоровую. Женщина подобрала её где-то за городом и держала на даче. Но тут пришла пора возвращаться домой. Мы посадили птицу в отдельную клетку. И поставили рядом с той, которая была ранена. Если б вы только видели, что тут началось! Они, как в истерике, стали биться головой, пытаясь проникнуть к своему соседу (или соседке). Мы перенесли эти клетки в разные стороны - так, чтобы птицы друг друга не видели. И тогда они стали орать! Долго. Терпеливо. И требовательно.

«Крекс-крекс! Крекс-крекс!!»

В результате птиц посадили-таки в одну клетку. И те сразу успокоились.

Прозвали коростелей Ромкой и Джулей (в честь небезызвестных шекспировских героев). Весной - с наступлением тёплой погоды - их выпустят на свободу.

Коростели согласились жить только в одной клетке (Инстинкт размножения?.. Вероятно, любовь) Фото: Михаил ФРОЛОВ

А-А, И ВЕСЁЛЫЙ ПОПУГАЙ!

- А ещё мы недавно завели кошку, — с улыбкой сообщил Вадим Мишин.

- В орнитарии? Кошку?!

- Вот, знакомьтесь...

В одной из клеток на нас с любопытством таращился огромный белоснежный попугай. В его когтистых лапах был грецкий орех.

Белохохлый какаду по кличке Кошка Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Белохохлый какаду, — уточнил орнитолог. - Зовут Кошка. Нам его принесли всего несколько дней назад. Птицу держали без клетки - на кухне. А потому она привыкла к человеческой ласке. Любит, чтобы ей почесали затылок и шею. Свободно садится на плечо.

- А кто принёс?

- Супружеская пара. Они вынуждены уехать. И жутко переживают за своего попугая. Сказали, что будут периодически звонить и справляться о его здоровье.

Белые какаду способны имитировать человеческую речь. Но Кошка пока молчит.

Основатель проекта «Орнитарий» Вадим Мишин и его новый постоялец Фото: Михаил ФРОЛОВ

- У нас одно время жил краснохвостый жако, — рассказывает Мишин. - Так он умел говорить всего одно слово «девчо-онки!» И при этом в конце залихватски присвистывал. Летом мы его сажали недалеко от главного входа в орнитарий. И тот, заметив женскую компанию, обязательно выкрикивал: «Девчо-онки!! Фью-фью...» Те искали глазами, кто же их зовёт. И, никого не увидев, удивлялись.

При этом мужиков (даже знакомых) этот попугай терпеть не мог. И не выдал для них ни единого звука. Как бы те ни просили.

Болотные совы - моногамные птицы (пару создают один раз на всю жизнь) Фото: Михаил ФРОЛОВ

СДЕЛАЛИ ДЯТЛУ ПЛАСТИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ

Дятлы, как известно, к певчим птицам не относятся, у них другой способ коммуникации - стучать по дереву клювом. Именно по дереву. Однако в парке «Сокольники» (в 1-м Лучевом просеке) завёлся дятел-новатор. Он умудрился зацепиться за стальной плафон уличного фонаря и начал биться в него, извините, как взбесившийся панк - башкой.

Многие другие дятлы последовали его примеру! И один на своём тамтаме так перестарался, что у него расслоилась челюсть. Один из прохожих подобрал горе-музыканта и принёс в орнитарий. С такой травмой птица не смогла бы добывать себе пищу.

- В итоге дятлу поставили светоотверждаемую пломбу, сделав ему, по сути, пластическую операцию, — рассказал «КП» Вадим Мишин. - Челюсть и клюв отныне функционируют.

А этому дятлу в орнитарии сделали пластическую операцию - теперь клюв как новенький Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшее время птицу выпустят на свободу в том же парке.

Глаза филина не могут двигаться, зато голова поворачивается на 270 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

НУ ТЫ БЕГЛЕЦ!

Те, кто бывал в столичном орнитарии, наверняка обращали внимание на хищного желтолапого красавца курганника. У него тоже есть своя уникальная история.

Крупную грациозную птицу заметила одна дачница в Подмосковье. Вместо того чтобы кружить над землёй и охотиться, кареглазый красавец держался земли и, очевидно, был обессиленным.

- Настолько, что даже не сопротивлялся, когда мы за ним приехали, — говорит орнитолог Вадим Мишин. - Мы смотрим, а на лапе кольцо с гравировкой. То есть птица не из дикой природной среды, а откуда-то из питомника. Мы бросили клич по соцсетям. Однако никто этого курганника не узнал.

И вот уже несколько лет одомашненный хищник, получивший почётную кличку Вулкан, живёт в Сокольниках. И имеет одну забавную особенность. Каждый год эта птица сбегает из орнитария как Энди Дюфрейн из Шоушенка. И каждый год возвращается!

Курганник Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это происходит во время тренировок, — поясняет Мишин. - Когда птица выполняет различные упражнения. Ходит кругами. Пикирует. И так далее. И вот рано или поздно в один из дней Вулкан сваливает. И десять дней о нём ни слуху, ни духу.

Был бы курганник диким, то, возможно, и не вернулся бы. А так он не способен охотиться, потому как привык получать пищу из человеческих рук. Да и закадрить самку тоже не получится. Для этого надо притащить ей какого-нибудь мыша (вместо цветов и шоколадных конфет), а также отбить гнездо у какой-нибудь вороны. Ни того, ни другого Вулкан делать не умеет. Вот и возвращается каждый раз обратно. Местные волонтёры уже даже знают, где его примерно искать. Птица, обессилев, садится на ветку (так, чтобы человек мог её достать) и ждёт своих спасителей.

Соколятник Олег Суворов и серая неясыть Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАК ПОМОЧЬ ПЕРНАТЫМ

Для того чтобы передать птицу в АНО «Орнитарий», нужно сделать благотворительный денежный взнос. Если вы принесли хищника - 5 тыс руб, за всех остальных птиц - 6 тыс руб. И отдельно идёт оплата за ворон и голубей - 7 тыс руб (для их обследования сдаётся больше анализов, а они также платные).

Чёрный ворон, что ж ты мнёшься?.. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Принести в орнитарий можно и перелётных птиц тоже (в холодное время года они содержатся в тёплом помещении).

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