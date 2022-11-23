Генсек тяжело болен: Северную Корею может возглавить дочь Ким Чен Ына

Как пишет «Гардиан», основная гипотеза – так Ким Чен Ын готовит корейцев и иностранных лидеров к своему преемнику. Точнее, преемнице. Фото: REUTERS

КНДР недаром считают самой закрытой страной мира. Даже о детях правителя практически ничего не известно. Но на днях неожиданно Ким Чен Ын опубликовал трогательные фотографии, на которых держит за руку свою среднюю дочку, да еще откуда – с места запуска новой баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд! «Это ж-ж-ж-ж неспроста», решили западные эксперты, и сразу стали строить конспирологические теории относительно того, зачем «Солнце корейской нации» пошло на такой шаг.

Как пишет «Гардиан», основная гипотеза – так Ким Чен Ын готовит корейцев и иностранных лидеров к своему преемнику. Точнее, преемнице. Якобы сами фотографии с дочкой посылают множество «сигналов» населению, насчет того, кто, вероятно, станет новым «главой семьи» после отхода Ына от дел.

Зачем же Ким Чен Ыну, которому еще нет и 40 лет, готовить преемницу, ведь он может управлять КНДР до самой смерти, как делали его дед и отец. Оказывается, как считают западные эксперты, все дело в «подорванном здоровье» северокорейского лидера, которому «по фото» диагностируют до диабет, то онкологию, то еще множество заболеваний. Так что публичная демонстрация наследницы должна укрепить мнение в том, что даже после кончины Кима, его семья будет крепко держать в своих руках Пхеньян.

Якобы сами фотографии с дочкой посылают множество «сигналов» населению, насчет того, кто, вероятно, станет новым «главой семьи» после отхода Ына от дел. Фото: REUTERS

Впрочем, и здесь все не совсем ясно, ведь многие указывают, что наиболее вероятный наследник Кима - его сестра Ким Ё Чжон. Молодая, яркая, симпатичная женщина является настоящим соратником и другом родному брату. Они вместе учились в Швейцарии, а в Политбюро правящей Трудовой партии Кореи дама успела получить солидный опыт по управлению страной. Вполне логично предположить, что в случае неожиданной кончины Ким Чен Ына его сменщиком станет не молоденькая и неопытная девушка, а родна сестра, прошедшая все ступени партийной бюрократии.

Что интересно, официально никто не знает имя «засветившейся» дочки Ким Чен Ына. Известный американский баскетболист Деннис Родман, неоднократно бывший в КНДР и чуть ли не водивший дружбе с самим лидером страны, утверждает, что крошку зовут Чжу Э. Возраст ее также остается тайной – от 10 до 12 лет. Власти КНДР никогда не объявляли о других наследниках «правящей династии», но, по слухам, у супруги Кима по имени Ри Соль Чжу, есть трое детей.

Все эти размышления, тем не менее, пока остаются только «игрой ума», в которой, на фоне нехватки достоверных фактов, постоянно упражняются южнокорейские и западные аналитики. Во многом это напоминает «кремленологов» прошлого века, строящих прогнозы политики СССР по расположению членов политбюро КПСС на мавзолее во время парадов. Тут такая же история – аналитики даже глубокомысленно обсудили платье девочки, которое было «специально» подобрано в цвета испытываемой ракеты – черный и белый.