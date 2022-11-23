Россия нанесла удары возмездия по Киеву и Одессе: натовская ПВО опозорена

Военнослужащий расчета ОТРК "Искандер-М" в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Утром 23 ноября ВВС со ссылкой на британскую разведку обрадовала: «Россия израсходовала почти все иранские дроны».

Читают ли российские генералы британскую прессу за завтраком — неизвестно. Может, только за обедом? Потому что аккуратно после полудня по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Ракеты вновь летели, как не устает говорить рупор Минобороны РФ Игорь Конашенков, «по военной и связанной с ней критической инфраструктуре» противника.

Россия вновь нанесла массированный ракетный удар по военным и энергетическим объектам Украины. Фото: Министерство обороны РФ

Украинские соцсети заполнились сначала кадрами летящих сквозь дождь и туман «калибров». А чуть позже — фото столбов дыма и огня.

Информагенство УНИАН (одиозное детище украинского олигарха Коломойского) бодро выдало: «На Киевщине включилось ПВО. Насамсы и ириски уже щелкают руснявые ракеты!» Насамсы — это противовоздушные системы, присланные США, а ириски — системы присланные из Германии и Испании.

Через полчаса на том же УНИАН вопль: «Сколько еще надо ударов, чтобы нам дали достаточно ПВО и авиацию?!!»

С натовским ПВО действительно получилось некрасиво. В пригороде Киева отмечено попадание в жилой дом. Как знают уже все, даже киевляне, российские ракеты по жилым домам не целятся и в них не попадают. А вот системы ПВО, которые украинские войска зачем то ставят в жилой застройке, задевают многоэтажки не в первый раз.

А вот вам первые итоги массированного удара.

Блэкаут (отключено электричество) в городах:

Киев,

Днепропетровск,

Житомир,

Запорожье,

Кривой рог,

Полтава,

Николаев,

Одесса,

Ровно,

Сумы,

Хмельницкий,

Харьков,

Луцк,

Черкассы,

Чернигов.

Отключено водоснабжение в городах:

Киев,

Днепропетровск,

Николаев,

Одесса,

Сумы.

Список, скорее всего, расширится.

Следует напомнить, что это уже третий массированный «удар возмездия» по инфраструктуре Украины. Первый был после теракта на Крымском мосту. Второй — после атаки Черноморского флота и Севастополя украинскими и британскими морскими дронами, которые использовали для этого «зерновой коридор».

Накануне удара 23 ноября украинские беспилотники атаковали Севастополь и Балаклаву. Все дроны были сбиты.

При этом удары по украинской инфраструктуре, как считают эксперты, носят «накопительный» характер. Последствия каждого следующего удара все более разрушительны для военных коммуникаций, энергосистемы и транспорта Украины. Хотя и достигается это меньшим числом ракет и дронов-камикадзе. Все больше элементов ТЭС и тягловых подстанций выходит из строя. Ремонтировать их все сложнее. Да и нечем.

Украинские политики все громче взывают к НАТО: дайте нам еще больше систем ПВО. НАТО щедро дает. Но уже задумывается — если западные противовоздушные системы оказываются бессильны перед русскими ракетами и беспилотниками, может, и не стоит позориться? Никто же их тогда покупать на международном рынке не будет.