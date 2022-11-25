Газ в каждый дом!

Благодаря новому газопроводу Запорожская область не останется без тепла. Фото: Телеграм-канал «Запорожский вестник»

Зима близко, и мы к ней готовы. В городах и селах коммунальные службы проверили котельные и газораспределительные сети домов и социальных объектов. Где нужно, проводились ремонтные работы. А из России тем временем вели газопровод. Запорожскую область удалось подключить к единой газотранспортной системе РФ. Голубое топливо поступает в города и села со стороны бывшей границы между Украиной и Россией. На время, что люди ждали газа, Россия передала десятки тысяч электроплит, с которыми у жителей была возможность приготовить дома горячую еду.

Магистральный газопровод Мариуполь - Бердянск снабжает всю территорию Запорожской области. 25 октября специалисты газовой службы начали подключать Бердянск и район к газоснабжению, запускали котельные, подключили в первую очередь коммунально-бытовые предприятия, хлебокомбинат и дом престарелых, а после взялись за многоквартирный сектор. 2 ноября централизованное газоснабжение было восстановлено более чем в 24 тысячах квартир Бердянска.

С 3 ноября газ стали заводить в частные дома - в микрорайоны 8 Марта и Колония Макорты. Работы по подключению централизованного газоснабжения абонентов Бердянска, а также Дмитровской и Осипенковской газораспределительных станций уже завершены. Далее специалисты взялись за подключение по Малиновской ГРС, которая обеспечивает теплом город Приморск и окрестные села.

В Мелитополе и районе тепло пришло к 76 тысячам абонентов: половина - частный сектор, половина - многоквартирные дома.

- Во время подключения наши специалисты сталкиваются с проблемой подземных и наружных порывов газопровода. Восстановительные работы проводятся на месте, - сообщил глава региона Евгений Балицкий. - Благодарен Министерству энергетики Российской Федерации за возможность постоянного и автономного от Украины пути поставки газа в Запорожскую область с территории Донецкой Народной Республики. Наши жители будут с газом, со светом, в тепле встречать зиму, чего не скажешь о подконтрольных Киеву территориях.

КУДА ЗВОНИТЬ

Мелитополь

При аварийной ситуации на газопроводе нужно сообщить об этом в аварийную службу «Мелитопольгаза» по номеру 104 или +7-990-027-73-62.

Абонентский отдел: проспект 50-летия Победы, 17, понедельник - четверг, с 8.00 до 17.00, пятница - с 8.00 до 15.45, перерыв - с 12.00 до 12.45.

Бердянск

Информацию по подключению газа можно получить в специально созданном отделе по пуску газа по телефону +7-990-025-41-41.

В случае утечки газа и при других аварийных ситуациях на газовых сетях следует обращаться по номеру +7-990-044-97-04.

Показания газового счетчика нужно передавать в абонентскую службу по телефону +7-990-099-36-71.