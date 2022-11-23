Работодатели в Тульской области окажут дополнительную поддержку мобилизованным и их семьям

Помощь мобилизованным и их семьям находится на особом контроле главы региона Алексея Дюмина. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В Тульской области работодатели окажут дополнительную поддержку участникам СВО и членам их семей. По инициативе губернатора Алексея Дюмина правительство региона, областной Союз работодателей и областная Федерация профсоюзов собираются внести изменения в трехстороннее соглашение, закрепляющее гарантии и льготы для сотрудников. С учетом меняющейся обстановки в него будут внесены рекомендации работодателям включать в коллективные договоры меры поддержки мобилизованных работников, добровольцев и членов их семей. Тульские работодатели, в том числе, могут устанавливать социальные пакеты помощи для бойцов и их близких. Профсоюзы, со своей стороны, намерены контролировать соблюдение трудовых прав мобилизованных.

Помощь участникам спецоперации и их семьям находится на особом контроле главы региона. На недавнем совещании Алексей Дюмин предложил расширить пакет мер поддержки для бойцов. Губернатор также отметил важность соблюдения трудовых прав военнослужащих, оставивших свои рабочие места ради защиты родины.

«Сегодня наши основные усилия направлены на защиту трудовых прав мобилизованных туляков и поддержку их семей, - рассказала заместитель председателя Правительства Тульской области Ольга Гремякова. - Внимание этой теме уделяют и губернатор, и наши социальные партнеры в лице профсоюзов и работодателей, которые также устанавливают свои локальные социальные пакеты мер поддержки для наших бойцов и их близких».

Многие работодатели уже оказывают всестороннюю поддержку мобилизованным сотрудникам. На тульских предприятиях за работниками сохраняется средняя заработная плата на весь период их службы. Родственники участников СВО получают соцпакет, в который входят, в том числе, санаторно-курортное лечение, бесплатный отдых и оздоровление детей. Работодатели собирают для мобилизованных сотрудников наборы с необходимыми вещами. Близкие бойцов получают волонтерскую, юридическую и психологическую помощь.

В региональных МФЦ родственники военнослужащих могут получить социальную карту «Zабота». Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Ранее власти Тульской области начали выдавать родственникам военнослужащих социальную карту «Zабота». Региональный проект был создан по инициативе губернатора Алексея Дюмина специально для поддержки участвующих в СВО военнослужащих и членов их семей. По карте «Zабота» можно получать скидки на различные товары и услуги. К акции присоединились предприятия торговли и сферы услуг из всех районов региона. Среди них – продуктовые супермаркеты, магазины непродовольственных товаров, предприятия бытовых услуг, аптеки, салоны красоты. Скидки по карте составляют от 3% до 25%. Число участников акции в дальнейшем будет расширяться. Владельцы карт также смогут бесплатно посещать государственные спортивные учреждения.

Кроме того, для семей мобилизованных действует большой пакет мер поддержки от правительства Тульской области. Все отправляющиеся в зону СВО жители региона получают единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Семьям бойцов предоставляется материальная помощь на детей - по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Такую сумму единовременно получают все дети военнослужащих в возрасте до 18 лет, а также студенты-очники не старше 23 лет. Родственники мобилизованных имеют право на льготный проезд в общественном транспорте, им компенсируют взносы на капитальный ремонт (из бюджета возмещают 50% затрат) и, при необходимости, предоставляют субсидию на участие в программе социальной догазификации в размере 120 тысяч рублей. Детей военнослужащих в приоритетном порядке оформляют в детские сады. При этом родители полностью освобождаются от платы за посещение детсада. Кроме того, дети участников СВО могут бесплатно заниматься в муниципальных кружках и секциях, а также бесплатно посещать культурные и спортивные мероприятия.