Герой спецоперации «Z» капитан Смирнов провел атаку с выгодных высот

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Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Если любишь горячее, будь способен и к холодному», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Быстрота в походах, натиск в нападениях, холодное ружье».

УНИЧТОЖИЛ ДИВЕРСИОННЫЙ ОТРЯД

Старший лейтенант Алексей Евстафьев

«Старший лейтенант Алексей Евстафьев выполнял задачу по обеспечению связью подразделений Вооруженных сил России, ведущих наступление на позиции украинских националистов. Совершая марша в район выполнения задачи, Алексей обнаружил диверсионную группу украинских националистов, готовившихся атаковать колонну российской бронетехники. Не растерявшись в сложной обстановке, старший лейтенант Евстафьев со своим взводом открыли огонь по боевикам. В ходе боя были уничтожены расчет ПТУР и до 20 националистов. Благодаря умелому руководству подчиненным личным составом, планы боевиков были нарушены, а мужественные и профессиональные действия старшего лейтенанта Алексея Евстафьева обеспечили выход бронетехники в заданный район без потерь».

ВЫПОЛНИЛ ЗАДАЧУ ПОД ОГНЕМ ВРАГА

Капитан Расим Агасиев

Начальнику связи батальонно-тактической группы капитану Расиму Агасиеву была поставлена задача, по организации связи в заданном районе. Найдя подходящее место для установки ретранслятора, группа связистов во главе с Расимом Агасиевым выдвинулась для выполнения поставленной задачи. Однако едва успев дойти до высоты, националисты открыли по группе массированный огонь. Группа заняла укрытие, но в результате обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение и не мог самостоятельно выйти из зоны огневого поражения. Оценив обстановку, понимая, что потеря связи лишит командование управления подчиненными подразделениями, капитан Расим Агасиев оттащил в укрытие раненного военнослужащего, а сам продолжил монтаж оборудования под непрекращающимся огнем врага. Закончив установку, настройку и убедившись в том, что оборудование работает, в составе группы вернулся обратно выполнив боевой приказ и не допустив потерь среди личного состава».

ПРОВЕЛ АТАКУ С ВЫГОДНЫХ ВЫСОТ

Капитан Олег Смирнов

«Мотострелковая рота Олега Смирнова действовала в составе батальонно-тактической группы, выполняя задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных националистических формирований. Продвигаясь по маршруту наступления российских подразделений, Олег Смирнов выявил на подступах к населенному пункту опорный пункт украинских националистов. Оценив ситуацию, капитан Смирнов грамотно организовал систему ведения огня с учетом рельефа местности, после чего вместе с подчиненными атаковал позиции украинских радикалов. В ходе боя подразделение под командованием капитана Смирнова уничтожило 4 минометных расчета и до 30 националистов».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Центре координации медицинского обеспечения Вооруженных Сил России созданного на базе Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова в г.Санкт-Петербурге состоялось выездное заседание Бюро Отделения медицинских наук Российской академии наук.

Открыл заседание начальник Военно-медицинской академии, генерал-майор медицинской службы, академик РАН Евгений Крюков.

В ходе заседания были обсуждены актуальные проблемы в области военной медицины, а также отмечены научные и практические результаты работы специалистов академии при оказании медицинской помощи пострадавшим с боевыми хирургическими и терапевтическими травмами. Свои разработки в различных областях боевых травм и патологий представили руководители клиник и кафедр Военно-медицинской академии.

К примеру, за последние годы в стенах академии были проведены многие научные исследования по изучению огнестрельных ранений и травм. Уже проведены исследования по проблеме временной остановки внутреннего кровотечения при ранениях и травмах живота путем внутрибрюшинного наложения специальных композиций и внешней компрессии. Кроме того, в академии инициирован цикл работ по использованию беспилотных летательных аппаратов для транспортировки крови и лекарств.

Также на заседании рассказали о внедренных специалистами академии в медицинскую практику аддитивных и клеточных технологиях для лечения раненых с тяжелыми внутри и околосуставными переломами.