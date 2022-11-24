Ксения Бородина рассказала, сколько алиментов ей платят бывшие мужья

Ксения Бородина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ксения Бородина в одиночку воспитывает двух дочерей от разных браков. 13-летнюю Марию она родила от бизнесмена Юрия Будагова, 6-летнюю Теону – от предпринимателя Курбана Омарова. По словам телеведущей, бывшие мужья практически не помогают ей. Она не надеется на их материальную поддержку и во всем рассчитывает только на себя.

«Отец Маруси (Будагов – Ред.) не помогает. Отец Теоны (Омаров – Ред.) пересылает регулярно определенную небольшую сумму. Школа, путешествия, няни, быт, одежда девочек - все на мне. Поэтому я так часто говорю о независимости, это очень важно! Надеюсь, что мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться», - рассказала Бородина «СтарХиту».

Ксения с дочками Теоной и Марусей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С Юрием Будаговым звезда экрана прожила в браке с 2008 по 2011 годы. Причиной их развода стало несовпадение взглядов на семейные ценности. Будагов обвинял Ксению в том, что она вечно пропадает на работе. Вероятно, мужчина не помогает дочери, поскольку он не в ладах с законом. Основателя Федерации спортивного покера обвиняют в мошенничестве. По данным следствия, он участвовал в переводе большой суммы денег по поддельной доверенности. Будагов уехал их страны, в Москве его арестовали заочно. Экс-супруг телеведущей объявлен в международный розыск. Ходили слухи, что он мог нелегально осесть в Великобритании.

С Курбаном Омаровым Бородина провела вместе шесть лет. Они поженились в 2015-м и развелись в 2021 году. Ксения рассказывала, что почти сразу после свадьбы Омаров начал изменять ей. Рождение дочери Теоны не заставило его пересмотреть свое отношение к семейной жизни. И все же телеведущая далеко не сразу решилась на развод, она долго тянула из-за дочери.

«Все в прошлом, все забыто, все перекрестились сто тысяч раз. Лучшего исхода и не могло получиться. Я в душе даже благодарна, что, узнав правду, освободилась навсегда и увидела другую жизнь», - признавалась она потом в соцсетях.

Бородина не скрывает, что после развода ей понадобилась помощь специалистов.

«Обращалась к психологу, ходила на тренинги. Но больше всего мне помогли друзья, многочасовые разговоры, их участие. В итоге думаю, как же круто, что все закончилось и так быстро прошло», - говорила звезда «Дома-2».

Омаров же сразу после развода начал менять девушек одну за другой. Последней избраннице бизнесмена чуть больше 20 лет. Поговаривают, что они с Омаром уже поженились. Во всяком случае, он познакомил возлюбленную со своими родственниками.