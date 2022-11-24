Как отправляют гумпомощь из Москвы в Донбасс: все основано на доверии, один из спонсоров — немецкие антифашисты

В гуманитарной помощи нет ни копейки госбюджета. Все грузы милосердия - это то, что приносят и привозят, присылают и покупают сами люди Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

ПОЧТИ ЧТО НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ

Хотите узнать, что такое консолидация тыла по-русски? Нет, не в речах вождей и патриотов, не с теле- или прочих экранов, а в зримом, так сказать, действии, своими глазами?

Тогда приходите на загрузку очередного, 50-го по счёту гуманитарного конвоя «Москва-Донецк».

Мы с Леной Романенко идём по гигантскому складскому комплексу. Вот «наш зал», с половину футбольного поля, гружёный кладью чуть не под потолок. Коробки и тюки, мешки и спецпаллеты, то есть поддоны, на которых уже сформированы партии гуманитарного товара. И на всех мешках-коробках , обратите внимание, чёткие надписи – от кого груз и кому. Адреса, номера телефонов.

Елена Михайловна не любит, когда её величают «по-взрослому». Хотя она и «командир» пенсионного возраста, зато моложавая, потому что всегда в движении. Для всех, кто в теме, она просто Лена. А тема тут одна – помочь тем, кто в беде, помочь фронту, ускорить победу!

Это Лена Романенко. С розой из Донецка, такой же красивой и железной, как она сама. Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

БЕЗ БЮДЖЕТА, АДРЕСНО И НА ДОВЕРИИ

- В гуманитарной помощи, которую мы собираем и возим в Донбасс, - говорит Лена, – нет ни копейки госбюджета. Все грузы милосердия - это то, что приносят и привозят, присылают и покупают сами люди. Добровольно, от души, на свои кровные. Или же фонды какие-то передают, организации, политпартии. Но, подчёркиваю, только не государство!

Главная «фишка» – адресная помощь. Например, у вас родственники или знакомые в Донбассе. Или просто по телику, на сайте, в телефоне вы увидели, как снова разбомбили жилой дом. Или школу, детский садик, кого и что угодно - снова разрушили. Первая реакция нормального человека?

Правильно: сочувствие, возмущение, что, как правило, означает действие. Значит, вы собираете посылку, готовите денежки в помощь пострадавшим. С указанием конкретного адреса, имени человека, названия организации: кому доставить?

Елена Михайловна не любит, когда её величают «по-взрослому». Хотя она и «командир» пенсионного возраста, зато моложавая, потому что всегда в движении Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

И мы - доставляем. Да, мы не почта России. Но у нас есть волонтёры. И, при поддержке защитников Донбасса, везем эту, подчёркиваю, адресную помощь туда, куда никто, кроме нас, не доставит. Там ведь война, которой не до почты.

Что главное в волонтерской работе? Обратная связь и доверие!

А потому по каждой единице груза готовится полный отчёт. Для чего ежедневно, в режиме нон-стоп, на нашей странице в телеграм-канале публикуем фото и видеоотчеты: что и как, когда и кому передано.

ВОЛОНТЁРЫ, РЕЖИССЁРЫ И ДРУГИЕ

С трудом протискиваюсь сквозь плотно притёртый багаж. Веду съёмку: от кого и кому он предназначен. А вот и грузчики, молодые ребята, ворочают неподъёмную кладь.

– Знакомьтесь, - продолжает Лена. – Наши волонтёры. Игорь из Бутова, Шамиль из Алтуфьева, Вячеслав из Бирюлёва. Это сегодня, а вообще люди - разные и отовсюду. Сегодняв роли грузчиков, завтра - водители, координаторы или сопровождающие наших конвоев... Кем трудятся по жизни? Сами расскажут, если захотят. Но парням не до бесед, просто вежливо машут рукой.

Грузчики - волонтёры Игорь из Бутово и Шамиль с Алтуфьевки Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

А у Лены беспрерывно звонит телефон. Люди вокруг в курсе, что на днях - отправка 20-тонной фуры, и они торопятся поучаствовать. Конечно, не потому, что фура юбилейная, 50-я по счёту. (Кстати, если перемножить, выходит тысяча тонн. Или миллион кило «гуманитарки». Неслабо для волонтеров, да? И для простых спонсоров и благотворителей. Учитывая, что никто из них, и Лена тоже, не сидят на зарплате).

Нет, не глядя на круглые цифры, они очень хотят успеть. Потому что там – ждут! Если дар не помещается в этот конвой, когда будет следующий?

Конечно, зависит от них, вернее, от нас с вами: когда наполним склад и фуру, тогда и отправится очередной конвой. Сейчас об этом - все её разговоры.

Вячеслав из Бирюлева Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

- Лена, если звонящие не против, может, включим громкую связь?

Тут же слышу голос кинорежиссёра Никона Сенина. Почему он так торопит свой груз? Потому что собрал самое нужное, самое срочное: лекарства, термобельё, всякие расходники – вплоть до безопасных бритв. И, главное, коллагеновые губки-гемостатики. Чтобы раненный боец, не дожидаясь санитара, сам себе смог кровь остановить (до 80 % боевых смертей – от её потери!). И при этом не инфицироваться.

Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

Лена коммментирует:

- Низкий Никону поклон от бойцов! Сначала 100 комплектов одежды отправил, сейчас – 200! Ведь в госпиталь ребята попадают с боевых позиций. Одежда, вся в крови, так прилипает, что срезать бы ее побыстрее, на бегу в операционную. И остаются парни голыми, как родились. И всё, что можно одеть - от носков и трусов, футболки, спортштаны – всё это очень нужно!

Помощь идёт не только раненым в госпитали, но и медикаменты, оборудование - в больницы. Всякие «нужности» прямиком бойцам «на передок». За годы работы свои подшефные подразделения появились. И вообще, спасибо людям, с начала СВО помощи бойцам в разы стало больше.

В гумконвое "Москва - Донбасс" рассказали, как помогают жителям республик, восемь лет истязаемых ВСУ Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

...И ХИМИЯ ДЛЯ ХИМИКОВ, 2 ТОННЫ ВЕСА

А вот звонят из Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Посылают в Донецкий Национальный университет три паллеты для лабораторий, весом почти 2 тонны. Тверская швейная фабрика – это опять про одежду. Прихожане храмов Реутова, Ховрина, Красногорска передают церковную утварь, медикаменты, продукты, обувь, детские товары. Предприниматель Наталья Михеева – памперсы, ортопедическую обувь ребенку-инвалиду. Бойцу с повреждённой спиной – специальный ортез.

Всё поимённо и адресно! И – вовремя, со знанием дела. Анна Веремеева из поселения Сосенское выручает рулонами полиэтиленовой плёнки. Знает, что там, где стреляют, первыми бьются окна. Супруги Екатерина и Михаил Филяевы, Виктор Жигунов, Светлана Гребнева и ее друг Юрий из межрегионального учреждения ветеранов органов госбезопасности «Забота об Отечестве» тоже, как говорится, в курсе дел. Шлют товары для малышей и складское оборудование, канцтовары и продукты, даже дефицитное трансмиссионное масло для луганских мотострелков. Нефтяник Сергей Сазонов со своей пасеки 250 кило меду привез – для бойцов «на передок».

Конечно, сотен примеров не перечислить, вот краткий фрагмент наугад: Группа «Помощь. Донецк» - масхалаты, спальники, термобелье для бойцов.

ООО «ПродуктОпт» - тонна муки, фонд «Одигитрия» - продукты для стариков и инвалидов города Стаханов. Храм Явления Божьей Матери (Сергиев Посад) - помощь обществу слепых в Донецке, многодетная мать-москвичка Саломат Амоева с группой MOMMYZ - всё для семей с малышами…

Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

КАК «ЗАКОНЫ ОТ ШОЛЬЦЕВ» ШТАМПУЮТ ПРЕСТУПНИКОВ

- Интересно, а чей это склад? – Любуюсь чистотой и удобством явно нового, громадного помещения.

– Ну, со складами у нас длинная история. За восемь лет десятки поменяли. На их аренде бизнесмены неплохо зарабатывают, но для нас всё бесплатно. Если бы ещё не лихорадило их бизнес! Вот, скажем, обанкротился «хозяин», и тут же приходится искать новое хранилище. Так было и в этот раз. Вот мы снова съезжаем с ангара. Я, конечно, загрустила, но тут наш активист Геннадий Шибанов знакомит с предпринимателем из Реутова. Юрий Логинов видит меня первый раз. «Сканирует» минут за 15 и говорит: мы вам поможем. Так, от Логинова, появился и новый склад, и друзья его из всероссийского волонтерского движения «Чемодан добра». Теперь работаем вместе.

- Кто финансирует доставку 20-тонной фуры из Москвы в ЛДНР?

- Логистику оплачивают немецкие антифашисты. Точнее, благотворительный фонд «Мост мира – помощь жертвам войны» (Германия, президент Лиане Килинч). Дальше, на прифронтовой территории, фура с гумпомощью попадает под крыло защитников ЛДНР.

- А почему волонтерская группа «Москва-Донбасс» называется международной?

- Потому что среди наших друзей и спонсоров - не только россияне. Кроме немцев, есть еще Оксана из Польши, Маргарита из Швейцарии, Николай из Франции, Евгений из Британии, Наталья из Израиля. Были граждане Австралии и Нидерландов, правда, как-то стихли. Что и понятно: помогать Донбассу становится всё опаснее. Можно запросто попасть в «террористы». Взять ту же Лиане Килинч. По новому закону «от Шольца», она, за помощь донбасским жертвам войны, стала в родной Германии «преступницей». И объявлена в международный розыск.

Фото: Борис ВИШНЕВСКИЙ

ПОЧЕМУ ОНА НЕ В ПЕНСИЛЬВАНИИ

Впервые о легендарной Елене я услышал в Донецке, потом в Мариуполе. А познакомился в Москве. Спасибо крепкому «Землячеству донбассовцев», которым за четверть века многое сделало. И энергичному Петру Акаёмову, первому вице-президенту землячества. Ведь группа «Москва-Донбасс» это же волонтёрское крыло земляков, так что они неразрывны!

Дома у Лены целый «склад раритетов».

– Гляньте на эти цветы, знаменитые розы Донецка. Дело рук местных кузнецов. Угадайте, из чего они сделаны? Всё просто: опять бомбёжка, и летит с неба смертоносное железо. А они его собирают и творят такую красоту! Или вот, смотрите, награды - всей нашей группе. Орден Дружбы от ДНР, вручённый первым главой Александром Захарченко. Знак за заслуги перед родной республикой – от ныешнего главы Дениса Пушилина. И, кстати, если будете въезжать в ДНР, обратите внимание на Белый КамАЗ, установленный благодарными дончанами России. Так вот, название группы «Москва-Донбасс» вписано в его мемориальную доску...

Родом она из Донбасса. До пенсии – известный журналист. Первой, ещё на той, довоенной Украине, выиграла международный грант - американский, журналистский. Соответственно, и стажировалась в Штатах. Могла бы строчить «светсткую хронику» в русскоязычной газете, где-нибудь в Пенсильвании. Но в 2014-м на её родине вспыхнула война. Взять в руки оружие возраст не позволил. Занялась посильной помощью землякам. Сперва – нескольким раненным. Потом детям из подобстрельных районов, инвалидам, старикам...

И пошло-поехало. Вспоминает, как первую помощь отправляли лёгкими «Газельками». А теперь каждый месяц из Москвы в Донбасс идут 20-тонные, до отказа набитые фуры. Только с начала спецоперации ушло 15 гуманитарных конвоев, или 300 тонн помощи. В том числе, и при поддержке депутатов Госдумы РФ Петра Толстого, Сергея Нифантьева, Виталия Милонова, Дмитрия Певцова, Яны Лантратовой.

ЧЕМ ПАРИКМАХЕР МОЖЕТ ПОМОЧЬ ФРОНТУ?

Как она строит свой день? Вот мы выходим из дома и садимся в машину. Хозяйка за рулём, я в качестве добровольного грузчика. Нам предстоит ежедневный для Лены, «дежурный облёт территории». Первая «точка» - соседняя парикмахерская. Интересно, чем модный парикмахер способен помочь фронту? Оказывается, ещё как способен! Девчонки собирают одежду, обувь и продукты в Донбасс. Дальше, по маршруту, Троицкий храм в Реутове. Здесь получаем медикаменты, медрасходники, православную литературу и церковную утварь. Потом - салон красоты, столовая, кафе. Да что кафе! Вот рестораторы из «Бамбу-Бара», например, что в Москва-Сити и в Китай-городе. Так они не первый год уже, через Лену и ее группу, Донбасс помогают кормить... В общем, везде находятся те, кто хочет помочь. И помогает. Ведь как сейчас говорят? С посильной помощи фронту и начинается реальная консолидация тыла!