Призывники из Котовска Тамбовской области - номер расчета самоходной пушки «Малка» калибра 203 миллиметра Фото: Александр КОЦ

БОГИ ВОЙНЫ

- Чвак! – высокие берцы беспомощно погрузились в мокрую грязную жижу, едва я выпрыгнул из машины у лагеря одного из артиллерийских подразделений Западного военного округа на Сватовском направлении.

Рядом ухмылялся довольный коллега, облаченный в резиновые сапоги фасона «по колено». На правах самого сообразительного он, как тот ледокол, вызвался прокладывать путь в лесную чащу, куда мы приехали погостить к богам войны. А заодно познакомиться с экипажами, которые полностью состоят из мобилизованных на фронте на Украине. В последнее время родственники призванных в зону спецоперации частенько жалуются мне в Телеграме на тяжелые условия на фронте: «Вода в окопах, дожди идут, спят в землянках».

С одной стороны, людей гражданских можно понять – они переживают за своих мужей, братьев, сыновей. И человеку, сугубо мирному, сложно сразу принять, что тот же Донбасс в этих условиях воюет уже 9-й год.

Ну да, грязь. А куда от нее денешься? Фото: Александр КОЦ

С другой, все-таки, в Уставе написано, что солдат обязан «стойко переносить все тяготы и лишения службы». Хотя это и не значит, что на нем можно пахать, как на тягловой лошади.

С третьей, как я и предупреждал еще в начале мобилизации, никто не будет бегать за бойцом и обустраивать его быт. Придется работать своими руками.

И я давно подметил, что в первую очередь все зависит от командира. Там, где грамотный офицер способен организовать работу подчиненных, как правило, серьезных проблем нет. А там, где бойцы предоставлены сами себе, и начинаются жалобы. Так какие же новости о спецоперации на 24 ноября 2022?

Самоходная пушка «Малка» калибра 203 миллиметра Фото: Александр КОЦ

«ОРЕЛ» И «ЗОЛОТОЙ»

- Ну да, грязь. А куда от нее денешься? Она и на гражданке никому не помогает. Нормально, справляемся, - с плохо скрываемой улыбкой осмотрел нас с ног до головы мобилизованный с позывным «Орел».

После небольшого путешествия по лесу мы полностью слились с местным пейзажем, измаравшись «по бакенбарды». «Орел» - из Котовска, Тамбовской области. В «прошлой» жизни – строитель, возводил торговые центры, занимался отделкой. Говорит, что когда вручили повестку, даже и мыслей не было «косить». Несколько недель подготовки на полигоне, и вот он уже фактически на передовой – на расстоянии выстрела из своего «Ювелира». Так вместе с напарником из Котовска – одному 32 года, другому 38 - он назвал свою машину.

- Убойное орудие, на самом деле, - с уважением смотрит «Орел» на многотонную махину.

- Часто попадаете?

- А вы думаете, почему мы ее «Ювелиром» прозвали, - подмигивает напарник «Орла» с позывным «Золотой», в миру - сварщик.

- Какая-нибудь цель запомнилась особо?

- Мы тогда на Харьковском направлении работали, в районе Казачьей Лопани разведка дала цели. Там противник серьезно укрепился, забетонировался. Ну, короче, вломилимы их. Разведчики потом по связи нас благодарили.

- Тесно с ними взаимодействуете?

- Ну, конечно. Они координаты нам и дают.

Никто не будет бегать за бойцом и обустраивать его быт. Придется работать своими руками Фото: Александр КОЦ

Это пример, что называется, работы в режиме онлайн. Спецназ Западного военного округа в ходе разведки выявляет цели и тут же, минуя сложную систему иерархии и подчинения, передает данные артиллеристам. Которые готовы нанести удар через две минуты.

- У нас есть расчет «Тюльпана» (самый большой миномет в мире – калибра 240 миллиметра) из мобилизованных, который готовится к стрельбе в три раза быстрее норматива, - ведет нас по лагерю сопровождающий офицер.

ЕСТЬ ДАЖЕ ДУШ И ШАШЛЫКИ

Есть возможность посмотреть, как живут бойцы в условиях осенней распутицы. По лесу разбросаны палатки-«казармы». Есть душ, баня и «кафе», где нас угощают остатками шашлыка – накануне парни скромно отпраздновали день артиллерии.

На натянутых веревках под проливным дождем «сушится» постиранная форма. Выглядит это инфернально.

Есть возможность посмотреть, как живут бойцы в условиях осенней распутицы Фото: Александр КОЦ

Вспоминаю, как много лет занимался военной археологией на местах боев Великой Отечественной в Новгородской области. Там, на болотах, где погибла Вторая ударная армия. Всегда поражался, как наши деды умудрялись воевать в таких невыносимых условиях – постоянная сырость, холод, все «прелести» лесной жизни – от гнуса до чваки под ногами, которая так и норовит засосать твой сапог…

И стоишь ты посреди всего этого «великолепия», смотришь на простых русских мужиков, которые экстерном стали настоящими солдатами, и понимаешь, что такое гены в их практическом выражении.

Фото: Александр КОЦ

ПРИВЕТ ВЕРХНЕМУ ШЕБРЯЮ!

А вот и тот самый экипаж-рекордсмен. Женек – скромняга из села Верхний Шебряй, тоже Тамбовской области. Был разнорабочим на ферме, а сейчас подает мины размером в половину человеческого роста. Признается, что поначалу было непривычно и даже страшновато. Но потом привык.

Бойцы радуются, как дети, когда поражают цели Фото: Александр КОЦ

- Сколько в среднем в сутки стреляете? – спрашиваю Женька.

- Десять.

- Это много?

- Мне кажется, мало. Можно больше. Желание есть.

- Вы бы видели, как они радуются, когда им сообщают о поражении целей. Реально, как дети, - признается сопровождающий. – А по профессиональным качествам их уже не отличишь от кадровых расчетов. Иной раз могут и фору дать.

НОВАЯ «ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА»

В этот момент за стенами «кафе» что-то зашумело. Как будто кто-то резко включил звук водопада. Усилившийся дождь прорвал где-то небольшую запруду и потоки воды потекли по всему лагерю.

- Ну что ж, будем снова переставлять палатки, - пожал плечами один из стоящих рядом бойцов.

Причем сказал он это так, будто собирался в соседний дом за хлебом сходить.

- Так если бы мы это второй раз делали или третий… Мы же подолгу на одном месте не задерживаемся. У нас столько этих переездов было, что одним больше, одним меньше…

Сватовский рубеж стал новой «засечной чертой» Фото: Александр КОЦ

Парни стоят, что называется, на прорывоопасном направлении. Сватовский рубеж стал новой «засечной чертой» перед территорией Луганской народной республики, которую противник пытается прорвать уже несколько месяцев. Город Сватово он планировал занять еще 17 октября, но что-то пошло не так. Линию обороны на Украине начали насыщать техникой и мобилизованной подмогой, которая смогла остановить натиск врага.

Сегодня в сторону Сватовского рубежа идут бесконечные колонны гражданских грузовиков. Одни везут бетонные конусы, из которых формируются непроходимые заграждения, другие – стройматериалы, из которые возводятся укрепления и жилые блиндажи. В полях работают тракторы, экскаваторы, краны… Не солдат с лопатой, а гражданские строители, которые возводят линии обороны по всем канонам военной науки.

Фото: Александр КОЦ

«МОТИВАЦИЯ? ВОТ ТАКАЯ!»

- Как ведет себя противник? – спрашиваю у бойца на одной из позиций.

- Периодически пробует силы. Пытается, конечно, обойти с флангов. Пока что все в целом нормально, получает достойный отпор.

- Сам давно воюешь?

- Восемь месяцев. Еще в 2014-м воевал. Я местный, из Красного Луча. Владимир Савченко. Я был и советником у первого главы республики, и помощником у второго. И на шахте работал. Управление, но под землей. И в администрации городской. Как говорится, где Родина требовала, там был востребован.

- А сюда по повестке попал?

- Добровольцем. Я был участником сопротивления, помогал организовывать референдум 2014 года. Что ж теперь, отмотать и уничтожить то, что своими руками было создано? Мотивация какая? Вот такая! У меня жена тоже офицер. Как она может относиться к этому? Как и должно быть. Понятно, с переживанием. Это же женщина, такие моменты – от восторга до слез один шаг.

В полях работают тракторы, экскаваторы, краны… Фото: Александр КОЦ

«ПРОТИВНИК ЛЮДЕЙ НЕ ЖАЕЛЕЕТ»

- Обстановка у нас стабильно тяжелая, - говорит стоящий рядом комбат с позывным «Оскол» и двадцатью контузиями за плечами. - В принципе, практически каждый день противник пытается прорываться, они сил вообще не жалеют, людей своих не жалеют... Бывает, идет интенсивный огонь артиллерии. Под шумок они группами подходят, одна идет в атаку, вторая ждет. Когда у тех закончатся боеприпасы, вторая группа включаются в бой. Ну, и таким образом пытаются продавливать.

- Погода сильно влияет на ход боевых действий?

- Грязно. Очень грязно... В окопах вода. Сейчас всеми силами ребята устраняют ее. Люди, конечно, уставшие. Но и на той стороне не солнце светит…

Фото: Александр КОЦ

За спиной комбата бойцы лопатами прорывали дренажные каналы, чтобы вода уходила из окопов. Судя по всему, пока земля не промерзнет, противник не будет предпринимать серьезных наступательных действий. Хотя после того, как российские войска были выведены из Херсона, часть своих сил оттуда Киев перебросил как раз на Сватовское направление. Противник не теряет надежд вклиниться в территорию ЛНР.