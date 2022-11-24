Закажи аватарку у Сальвадора Дали: алгоритмы искусственного интеллекта делают из ваших фото художественные портреты

Криштиану в режиме карандашного рисунка от Voila AI Artist

Как вдохнуть вторую жизнь в страничку в соцсетях, поразить своими селфи и луками друзей и подписчиков? Интересное решение предложила компания Prisma Labs. Некоторое время назад она выпустила одноименное приложение для редактирования фотографий. Используя нейронные сети Prisma обрабатывала снимки в стиле работ известных художников, например, Марка Шагала, Эдварда Мунка или Ван Гога. Причем обработка происходила не за счет банального наложения фильтров - искусственный интеллект полностью перерисовывал изображение, опираясь на ключевые точки. В первую неделю после выпуска приложения оно было скачано 7,5 миллионов раз. А спустя месяц количество обработанных фотографий превысило 1 миллиард. Качество получалось очень приличное.

Команда российских (да-да, знай наших!) разработчиков во главе с Алексеем Моисеенковым не стала почивать на лаврах и вскоре представила приложение Lensa, специально созданное для любителей селфи. Сервис, вооруженный алгоритмами искусственного интеллекта, редактировал портреты, автоматически удалял дефекты кожи, отбеливал зубы, делал ярче цвет глаз, наращивал брови и ресницы, размывал задний фон и даже улучшал пропорции лица. Каким образом? Искусственный интеллект снимает 3D-сетку с вашего лица и может по желанию заказчика вытянуть физиономию или убрать щеки и скулы. При этмо создатели подчеркивают главную фишку: нейросеть сохраняет естественное сходство с оригиналом. В общем, мир еще не знал такого льстеца, как Lensa. Правда количество картинок, которые можно обработать бесплатно, ограничено.

Скарлет Йоханссен обработана в Prisma c помощью фильтра "Уют"

Создатели решили не останавливаться на достигнутом недавно Lensa получила новый набор инструментов и разработчики предлагают сгенерировать на основе ваших фотографий несколько сотен самых настоящих художественных портретов - можно менять аватарки каждый день! Чтобы вдохновить искусственный интеллект на творческий подвиг надо загрузить в приложение от 10 до 20 своих фото в разных ракурсах и с разным выражением лица. Через некоторое время нейросети выгрузят вам от 100 до 400 ваших портретов в самых разных стилях.

Проблема, правда, в том, что эта функция в приложении платная, а оплатить работу “художника” на территории России не представляется возможным.

У Дженнифер Лопес фильтр "Опера" от Paint

Впрочем, на рынке большой выбор фоторедакторов, которые превратят ваши снимки в маленький оригинальный шедевр. Например, Voila AI Artist создает карандашные рисунки, карикатуры, 3D анимации в стиле Pixar и демонстрирует, как бы вы выглядели в доисторическую эпоху. А Paint обладает огромным набором фильтров (многие из них платные). Правда, случаются неудачи. Когда я попытался обработать фото Ким Кардашьян в стиле Сальвадора Дали, сервис выдал отказ: “Этот эффект работает только при обнаружении лица”. Действительно, лица там можно было и не разглядеть, поскольку соблазнительная Ким на фото демонстрировала полуобнаженную грудь. Для естественного интеллекта такая реакция (смотреть на бюст, а не в глаза) довольно распространена. Но для искусственного интеллекта это уж слишком!