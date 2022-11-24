Москвичи рассказали, зачем покупают лотерейные билеты, если выигрыш только в 33% случаев

33% покупателей играют, чтобы все-таки быстрым способом улучшить свое финансовое положение Фото: Shutterstock

Москвичи покупают лотерейные билеты не только в погоне за богатствами, но и ради любопытства. Цена на них обычно небольшая - в среднем около 100 рублей, а возможности заманчивые - можно выиграть миллионы рублей, а можно и годами играть, получая только номинальные призы. Исследование компании E&Y, которое проводилось по запросу «Национальной Лотереи» показало, кто и зачем играет в лотерею. Опрос проводился в форме телефонного опроса, участвовало - до 10 000 респондентов по всей территории России, но с учетом емкости регионов.

- Мы хотели определить портрет участников лотерейных игр в России, - рассказали организаторы.

По данным анализа, 33% покупателей играют, чтобы все-таки быстрым способом улучшить свое финансовое положение, 25% - играют по настроению, чтобы испытать удачу. Получают или покупают билеты в подарок порядка 19% участников лотерей. Еще 11% играют ради азарта и по традиции, а 12% участников покупают билет ради забавы. Это было исследование E&Y от 2021, которое проводилось по запросу НЛ в течение трех месяцев.

По статистике, только треть москвичей выигрывает в лотерею хотя бы минимальную сумму, остальные билеты не приносят ничего. Один из последних анализов показал, что из 8 млн билетов выигрыш только в 2,3 млн штуках. При этом примеры, когда люди стали миллионерами благодаря тиражам, реальны. Только за последние три месяца проведения игр "Национальной Лотереи" в России стало на 77 миллионеров больше, в общей сложности все участники выиграли 565 млн рублей.