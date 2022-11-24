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Политика24 ноября 2022 9:45

В МИД России назвали целью США на Украине разработку биологического оружия

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что целью США на Украине является разработка биологического оружия
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что целью США на Украине является разработка биологического оружия. Фото: EPA/MAXIM SHEMETOV / POOL/ТАСС

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что целью США на Украине является разработка биологического оружия. Фото: EPA/MAXIM SHEMETOV / POOL/ТАСС

В самой непосредственной близости от российский границ США ведут работу по разработке биологического оружия. Такое заявление сделал замминистра РФ Сергей Рябков.

«Американцам есть что скрывать в их военно-биологической деятельности на Украине. Цель понятна - предотвратить любую возможность раскрытия истинного характера и задач, стоящих перед военно-биологическими программами США», - приводит Lenta.ru слова российского дипломата.

Рябков отметил, что данные исследования на Украине финансируются военными ведомствами третьих стран, а также к ним подключаются иностранные эксперты. По его словам, Москва намерена и дальше бороться с военно-биологической деятельностью Вашингтона.

Как писали «Известия», ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва на саммите лидеров «Большой двадцатки» затронула проблему биологической безопасности с акцентом на программы Пентагона во регионах по периметру России и Китая.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, как сообщали RT, сказал, что США и Украина в Женеве не ответили на вопрос о причинах экстренного уничтожения документов о военно-биологической деятельности на Украине.

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