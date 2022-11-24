В МИД России назвали целью США на Украине разработку биологического оружия

Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что целью США на Украине является разработка биологического оружия. Фото: EPA/MAXIM SHEMETOV / POOL/ТАСС

В самой непосредственной близости от российский границ США ведут работу по разработке биологического оружия. Такое заявление сделал замминистра РФ Сергей Рябков.

«Американцам есть что скрывать в их военно-биологической деятельности на Украине. Цель понятна - предотвратить любую возможность раскрытия истинного характера и задач, стоящих перед военно-биологическими программами США», - приводит Lenta.ru слова российского дипломата.

Рябков отметил, что данные исследования на Украине финансируются военными ведомствами третьих стран, а также к ним подключаются иностранные эксперты. По его словам, Москва намерена и дальше бороться с военно-биологической деятельностью Вашингтона.

Как писали «Известия», ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва на саммите лидеров «Большой двадцатки» затронула проблему биологической безопасности с акцентом на программы Пентагона во регионах по периметру России и Китая.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, как сообщали RT, сказал, что США и Украина в Женеве не ответили на вопрос о причинах экстренного уничтожения документов о военно-биологической деятельности на Украине.

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