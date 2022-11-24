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24 ноября 2022 10:45

Как правильно писать письмо Деду Морозу, чтобы «волшебник» не разорился. Совет детского психолога

Детский психолог Талмач посоветовала не лишать ребенка подарка от Деда Мороза за плохое поведение
Анна КУКАРЦЕВА
Иногда просьбы и желания детей превосходят возможности «волшебников» или не совсем полезны и уместны

Иногда просьбы и желания детей превосходят возможности «волшебников» или не совсем полезны и уместны

Фото: Shutterstock

В торговых центрах наряжают елки и вовсю торгуют подарками. И, естественно, что у детей каждый день меняются запросы: хочу, чтобы Дед Мороз принес… И дальше на что фантазия способна. Как договориться с ребенком и при этом сохранить волшебные моменты?

- В предновогодние дни каждому родителю хочется побыть волшебниками для своих детей, - говорит Светлана Талмач, эксперт телеканала «Доктор». - Но иногда просьбы и желания детей превосходят возможности «волшебников» или не совсем полезны и уместны (например, запрос на живое экзотическое животное или дорогой смартфон). И тогда родители теряются, иногда чувствуют вину, стыд, грусть или злость; или наоборот лезут из кожи вон, чтобы осуществить желание. В зависимости от своего детского опыта мы, родители, будем по-разному чувствовать себя в эти моменты и соответственно вести себя. Однако, для ребенка важен как опыт получения желаемого, так и опыт ограничений, что подготовит его к реальности и взрослой жизни.

Прежде всего, надо понимать, что за каждым желанием скрывается потребность. Потребность – это нечто базовое. Физические потребности (сон, еда и т.п.) необходимо удовлетворять, иначе просто не выжить. Но есть и эмоциональные потребности: если их игнорировать, можно нанести вред психике ребенка, а в дальнейшем осложнить жизнь взрослого человека.

- Потребность может быть одна, а способов ее удовлетворения множество, - говорит Светлана Талмач. - Один из них (но не единственный!) – это материальные подарки. Каждому ребенку важно чувствовать себя любимым и принятым безусловно, ценным просто за то, что он есть. Но наряду с этим он также нуждается в границах и понимании ограничений, тогда это дает ему возможность адекватно оценивать реальность в дальнейшем.

Как же соблюсти этот баланс, когда дело касается подарков и чудес Деда Мороза? Разберем самые основные вопросы:

1. Не стыдите ребенка за его желания и просьбы. Лучше послушайте.

Даже если они кажутся вам совершенно нереальными. Но главное — не стыдите сами себя за то, что не можете что-то купить или сделать для него.

- Лучше всего, сказать о том, что как хорошо, что у него столько желаний, что вы рады, что ребенок вам о них рассказывает, - советует психолог. - И затем можно помечтать, как было бы здорово, если бы это было, тогда… Вот тогда – это и есть важное, что нам расскажет о потребности ребенка, например, чтобы с ним все дружили или он «был бы самым крутым» (за этим может стоять как потребность в признании его успехов, так и потребность быть принятым среди сверстников и другие потребности). Даже если есть возможность купить все самое дорогое, что просит ребенок, хорошо бы все же понять, что за этим стоит, а не просто по первому требованию исполнять все желания.

Детское «хочу» — это всегда возможность узнать о том, в чем на самом деле нуждается ребенок или о его интересах. Конечно, для этого, нам родителям необходимо настроиться на диалог, на чуткое слушание, найти в суете будней время на разговор.

2. Если просят нематериальное - мира во всем мире, выздоровления от неизлечимой болезни родных и т.п.,

Это важно обсуждать в доверительной атмосфере: «я вижу, что тебе это важно, мне бы тоже этого хотелось». По поводу болезни можно говорить, что делается все возможное для выздоровления и «давай подумаем, что порадовало бы болеющего». Это еще и возможность научить ребенка заботиться о других, не только получать, но и отдавать.

А иногда, приходится признать, что что-то невозможно, несмотря на сильное желание и помочь ребенку встретиться с этим, разделяя с ним этот момент, помогая прожить эмоции.

3. Не лишайте подарка ребенка и не говорите, что он его не заслужил.

Бывает в порыве гнева может вырваться «ты плохо себя ведешь, Дед Мороз ничего не подарит» (или положит черный уголь плохим детишкам).

- Подарки не должны стать средством манипулирования ребенком, - предупреждает эксперт. - Подарок – это дар, это то, что я тебе даю безвозмездно и хочу, чтобы это доставило тебе радость и удовольствие просто так. Поэтому не надо лишать подарков ни за плохое поведение, ни за плохие оценки. Это даст почувствовать ребенку, что важен он сам, а не только то, что он делает. Не стоит бояться, что это лишит ребенка мотивации к обучению. Как правило, такая стимуляция мало имеет общего с истинной мотивацией, и может действовать ограниченный период.

4. Если ребенок не верит в Деда Мороза.

Можно рассказать ему одну из историй возникновения праздника, или даже все истории его происхождения, а также сказать о том, что мы сами можем иногда быть «волшебниками» и создавать для себя и других праздник: дарить подарки, радость, сюрпризы. Можно вместе с ним готовить эти сюрпризы для родных и друзей, думая о каждом, стараясь понять, что бы принесло другому радость. Это учит внимательному отношению к другим и творческому подходу, помогает почувствовать свои силы, что «могу».

5. Когда хочет чудес или вообще ничего не хочет.

Для того, чтобы избежать сложных ситуаций, когда маленький ребенок верит в Деда Мороза и его всемогущество и, конечно, может иногда просить что-то «волшебное», даже волшебную палочку, стоит сразу говорить, что Дед Мороз приносит подарки, но каждый раз — это сюрприз. Если все же ваши дети пишут письма Деду Морозу с конкретными просьбами, и разочаровываются в том, что не все исполняется, то можно говорить о том, что на некоторые желания нужно больше времени, чтобы они осуществились, а некоторые даже Дед Мороз не всегда может осуществить.

Бывает, что ребенок ничего не хочет, у него все есть. Здесь несколько вариантов: либо действительно все потребности удовлетворены и ребенку всего достаточно, либо по какой-то причине ребенок решил, что выражать свои желания не стоит. В любом случае можно присмотреться к ребенку, его интересам и подготовить подарок.

Ну и главное — дарить можно не только материальные вещи, но и время, добрые теплые слова, объятия, поддержку! Пусть в ваших семьях царят чуткость, нежность и забота.

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