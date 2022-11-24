Как правильно писать письмо Деду Морозу, чтобы «волшебник» не разорился. Совет детского психолога

Иногда просьбы и желания детей превосходят возможности «волшебников» или не совсем полезны и уместны Фото: Shutterstock

В торговых центрах наряжают елки и вовсю торгуют подарками. И, естественно, что у детей каждый день меняются запросы: хочу, чтобы Дед Мороз принес… И дальше на что фантазия способна. Как договориться с ребенком и при этом сохранить волшебные моменты?

- В предновогодние дни каждому родителю хочется побыть волшебниками для своих детей, - говорит Светлана Талмач, эксперт телеканала «Доктор». - Но иногда просьбы и желания детей превосходят возможности «волшебников» или не совсем полезны и уместны (например, запрос на живое экзотическое животное или дорогой смартфон). И тогда родители теряются, иногда чувствуют вину, стыд, грусть или злость; или наоборот лезут из кожи вон, чтобы осуществить желание. В зависимости от своего детского опыта мы, родители, будем по-разному чувствовать себя в эти моменты и соответственно вести себя. Однако, для ребенка важен как опыт получения желаемого, так и опыт ограничений, что подготовит его к реальности и взрослой жизни.

Прежде всего, надо понимать, что за каждым желанием скрывается потребность. Потребность – это нечто базовое. Физические потребности (сон, еда и т.п.) необходимо удовлетворять, иначе просто не выжить. Но есть и эмоциональные потребности: если их игнорировать, можно нанести вред психике ребенка, а в дальнейшем осложнить жизнь взрослого человека.

- Потребность может быть одна, а способов ее удовлетворения множество, - говорит Светлана Талмач. - Один из них (но не единственный!) – это материальные подарки. Каждому ребенку важно чувствовать себя любимым и принятым безусловно, ценным просто за то, что он есть. Но наряду с этим он также нуждается в границах и понимании ограничений, тогда это дает ему возможность адекватно оценивать реальность в дальнейшем.

Как же соблюсти этот баланс, когда дело касается подарков и чудес Деда Мороза? Разберем самые основные вопросы:

1. Не стыдите ребенка за его желания и просьбы. Лучше послушайте.

Даже если они кажутся вам совершенно нереальными. Но главное — не стыдите сами себя за то, что не можете что-то купить или сделать для него.

- Лучше всего, сказать о том, что как хорошо, что у него столько желаний, что вы рады, что ребенок вам о них рассказывает, - советует психолог. - И затем можно помечтать, как было бы здорово, если бы это было, тогда… Вот тогда – это и есть важное, что нам расскажет о потребности ребенка, например, чтобы с ним все дружили или он «был бы самым крутым» (за этим может стоять как потребность в признании его успехов, так и потребность быть принятым среди сверстников и другие потребности). Даже если есть возможность купить все самое дорогое, что просит ребенок, хорошо бы все же понять, что за этим стоит, а не просто по первому требованию исполнять все желания.

Детское «хочу» — это всегда возможность узнать о том, в чем на самом деле нуждается ребенок или о его интересах. Конечно, для этого, нам родителям необходимо настроиться на диалог, на чуткое слушание, найти в суете будней время на разговор.

2. Если просят нематериальное - мира во всем мире, выздоровления от неизлечимой болезни родных и т.п.,

Это важно обсуждать в доверительной атмосфере: «я вижу, что тебе это важно, мне бы тоже этого хотелось». По поводу болезни можно говорить, что делается все возможное для выздоровления и «давай подумаем, что порадовало бы болеющего». Это еще и возможность научить ребенка заботиться о других, не только получать, но и отдавать.

А иногда, приходится признать, что что-то невозможно, несмотря на сильное желание и помочь ребенку встретиться с этим, разделяя с ним этот момент, помогая прожить эмоции.

3. Не лишайте подарка ребенка и не говорите, что он его не заслужил.

Бывает в порыве гнева может вырваться «ты плохо себя ведешь, Дед Мороз ничего не подарит» (или положит черный уголь плохим детишкам).

- Подарки не должны стать средством манипулирования ребенком, - предупреждает эксперт. - Подарок – это дар, это то, что я тебе даю безвозмездно и хочу, чтобы это доставило тебе радость и удовольствие просто так. Поэтому не надо лишать подарков ни за плохое поведение, ни за плохие оценки. Это даст почувствовать ребенку, что важен он сам, а не только то, что он делает. Не стоит бояться, что это лишит ребенка мотивации к обучению. Как правило, такая стимуляция мало имеет общего с истинной мотивацией, и может действовать ограниченный период.

4. Если ребенок не верит в Деда Мороза.

Можно рассказать ему одну из историй возникновения праздника, или даже все истории его происхождения, а также сказать о том, что мы сами можем иногда быть «волшебниками» и создавать для себя и других праздник: дарить подарки, радость, сюрпризы. Можно вместе с ним готовить эти сюрпризы для родных и друзей, думая о каждом, стараясь понять, что бы принесло другому радость. Это учит внимательному отношению к другим и творческому подходу, помогает почувствовать свои силы, что «могу».

5. Когда хочет чудес или вообще ничего не хочет.

Для того, чтобы избежать сложных ситуаций, когда маленький ребенок верит в Деда Мороза и его всемогущество и, конечно, может иногда просить что-то «волшебное», даже волшебную палочку, стоит сразу говорить, что Дед Мороз приносит подарки, но каждый раз — это сюрприз. Если все же ваши дети пишут письма Деду Морозу с конкретными просьбами, и разочаровываются в том, что не все исполняется, то можно говорить о том, что на некоторые желания нужно больше времени, чтобы они осуществились, а некоторые даже Дед Мороз не всегда может осуществить.

Бывает, что ребенок ничего не хочет, у него все есть. Здесь несколько вариантов: либо действительно все потребности удовлетворены и ребенку всего достаточно, либо по какой-то причине ребенок решил, что выражать свои желания не стоит. В любом случае можно присмотреться к ребенку, его интересам и подготовить подарок.

Ну и главное — дарить можно не только материальные вещи, но и время, добрые теплые слова, объятия, поддержку! Пусть в ваших семьях царят чуткость, нежность и забота.