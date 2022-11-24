Ученые разбудили семь древних вирусов-зомби, найденных в Сибири

Теперь ученые будут изучать самые старые вирусы, которым почти 50 тысяч лет Фото: Shutterstock

В российской Сибири, в районах вечной мерзлоты (в Якутской области, на Камчатке и возле устья реки Лена) обнаружены самые старые на данный момент вирусы. Когда они были бичом для амеб. А потом замерзли и пролежали во льдах несколько десятков тысяч лет — самому старому из найденных патогенов 48,5 тысяч лет, а самому «молодому» - 27 тысяч.

Но мало было их найти, важно теперь изучить. Французские ученые в лаборатории разморозили их, чтобы понять — могут ли они угрожать нашему иммунитет, если из-за потепления вечная мерзлота растает и древние вирусы вырвутся на свободу.

Сюжет, кстати, уже облюбован киноиндустрией:на тему размороженного вируса сняты и фильмы (один из них «Белая мгла» с Кейт Бекинсейл — про Антарктиду), и сериалы (финский «Полярный круг» вышел накануне пандемии и теперь некоторые считают его пророческим сериалом). Все они про вирусы, которые способны поразить человека и превратить его в монстра.

Но вернемся к семи древним вирусам, найденным в России. Вряд ли они сделают из нас зомби, но это и должны проверить ученые в лабораториях. Ведь, как известно — кто предупрежден, тот вооружен.

Всем семь видов вирусов — одни из самых крупных на земле. Четыре из семи принадлежат к семейству Pandoraviridae, еще три — к семействам Mimiviridae и Pithoviridae. Вам эти названия ни о чем не говорят, но для понимания — это амебные вирусы, то есть поражающие амеб. Сейчас ученые культивировали и размножили эти вирусы и будут внимательно изучать их природу.

Ученые уже опубликовали предварительные выводы (препринт) в журнале bioRxiv и уверяют, что биологическая опасность в связи «с возрождением доисторических вирусов, заражающих амебы, совершенно незначительна».