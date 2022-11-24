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Наука24 ноября 2022 11:15

Ученые разбудили семь древних вирусов-зомби, найденных в Сибири

Теперь ученые будут изучать самые старые вирусы, которым почти 50 тысяч лет
Анна КУКАРЦЕВА
Теперь ученые будут изучать самые старые вирусы, которым почти 50 тысяч лет

Теперь ученые будут изучать самые старые вирусы, которым почти 50 тысяч лет

Фото: Shutterstock

В российской Сибири, в районах вечной мерзлоты (в Якутской области, на Камчатке и возле устья реки Лена) обнаружены самые старые на данный момент вирусы. Когда они были бичом для амеб. А потом замерзли и пролежали во льдах несколько десятков тысяч лет — самому старому из найденных патогенов 48,5 тысяч лет, а самому «молодому» - 27 тысяч.

Но мало было их найти, важно теперь изучить. Французские ученые в лаборатории разморозили их, чтобы понять — могут ли они угрожать нашему иммунитет, если из-за потепления вечная мерзлота растает и древние вирусы вырвутся на свободу.

Сюжет, кстати, уже облюбован киноиндустрией:на тему размороженного вируса сняты и фильмы (один из них «Белая мгла» с Кейт Бекинсейл — про Антарктиду), и сериалы (финский «Полярный круг» вышел накануне пандемии и теперь некоторые считают его пророческим сериалом). Все они про вирусы, которые способны поразить человека и превратить его в монстра.

Но вернемся к семи древним вирусам, найденным в России. Вряд ли они сделают из нас зомби, но это и должны проверить ученые в лабораториях. Ведь, как известно — кто предупрежден, тот вооружен.

Всем семь видов вирусов — одни из самых крупных на земле. Четыре из семи принадлежат к семейству Pandoraviridae, еще три — к семействам Mimiviridae и Pithoviridae. Вам эти названия ни о чем не говорят, но для понимания — это амебные вирусы, то есть поражающие амеб. Сейчас ученые культивировали и размножили эти вирусы и будут внимательно изучать их природу.

Ученые уже опубликовали предварительные выводы (препринт) в журнале bioRxiv и уверяют, что биологическая опасность в связи «с возрождением доисторических вирусов, заражающих амебы, совершенно незначительна».

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