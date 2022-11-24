Минобороны лишило Зеленского возможности перебрасывать резервы ВСУ на передовую

По самому Киеву удары не наносились, а все разрушения в жилой застройке оказались следствием применения украинской армией американских средств противовоздушной обороны
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В общем, 23 ноября противовоздушная оборона НАТО, что была поставлена Киеву показала не только свою несостоятельность, но опасность для потребителя.
В Минобороны заявили, что 23 ноября российскими вооруженными силами был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Миноборны Игорь Конашенков.
Генерал-лейтенант особо подчеркнул, что «ни одного удара по целям в черте Киева не наносилось».
«Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы», - пояснил причины разрушений в Киеве Конашенков.
Он также сообщил о новых потерях ВСУ за сутки в основных районах боевых действий: на Купянском направлении уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском направлении более 15-ти, на Южно-Донецком более 50-ти.
В боях уничтожены десятки танков, бронемашин и автомобилей украинских военнослужащих.
Также за сутки авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: четыре беспилотника, установка реактивной системы залпового огня «Град», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, два пункта управления ВСУ, а также 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 152-х районах.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:
333 - самолета
177 - вертолетов
2558 - беспилотных летательных аппаратов
390 - зенитных ракетных комплексов
6791 - танк и другие боевые бронированные машины
902 - боевые машины реактивных систем залпового огня
3616 - орудий полевой артиллерии и минометов
7340 - единиц специальной военной автомобильной техники