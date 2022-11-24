Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин проводит сегодня, 24 ноября, совещание Координационного совета при российском правительстве.

В ходе совещания, в частности, будут рассмотрены потребности Вооруженных сил России и обеспечение военнослужащих боеприпасами. Кроме этого, на обсуждение будут вынесены проблемы обратной связи в этой сфере.

Отметим, что Координационный совет при правительстве РФ работает уже более месяца.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.