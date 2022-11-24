Дмитрий Песков об участии мэра Читы в спецоперации: «Такие люди вызывают гордость»

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 24 ноября, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову такой вопрос:

- Дмитрий Сергеевич, несколько часов назад был освобожден от должности сити-менеджера Читы Александр Сапожников. Он подал в отставку и ушел на фронт. Он мне звонил - говорит, самое удивительное, что его встречают люди - улыбаются: «О, Александр Михайлович, и вы с нами!». Не кажется ли вам, что рождается какое-то новое явление, оно может придать дополнительный импульс, новое дыхание - и мобилизационной кампании и, вообще, всей спецоперации. Как к этому относятся в Кремле?

- Ну, это не совсем связано с кремлевской позицией, - ответил Песков. - Мы знаем, что очень много патриотов, очень много людей, которые имеют отношение к армии, которые в эти нелегкие дни свои навыки, свой опыт боевой решают использовать на благо Родины.

Вот именно так мы к этому и относимся.

Естественно, такие люди вызывают чувства гордости…

- Спасибо. Разделяем.