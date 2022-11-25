Спокойная жизнь под новой крышей

Марина Борисова мечтает остаться в Краснодарском крае и работать на благо региона. Фото: Администрация анапы

Уже около семидесяти тысяч жителей Херсонщины переселились в безопасные регионы. Они получают сертификаты на жилье и финансовую помощь. У всех этих людей своя пронзительная, трогающая душу история о буднях под обстрелами. Но теперь все будет по-другому - с Россией у них начинается новая жизнь.

«НАДЕЮСЬ, МЫ НЕ БУДЕМ ВЗДРАГИВАТЬ ОТ УДАРОВ РАКЕТ»

С 22 октября только в Краснодарский край приехали порядка 13,5 тысячи человек. Больше всего переселенцев - в Анапе. На курорте людей разместили, обогрели, предоставили все самое необходимое, в том числе помощь в переводе документов и оформлении российских паспортов. Но документ, который неизменно вызывает слезы радости у всех, кто вынужденно покинул свой дом, - жилищный сертификат. В торжественной обстановке его уже вручили нескольким многодетным семьям. Мария Демина воспитывает семерых, самому старшему из которых 17, а младшему - всего два года.

Мария Демина надеется, что ее семья больше не услышит звук разрыва снарядов. Фото: khogov.ru

- Я очень рада, что мы приехали в Россию. Тут спокойно. В селе Клины Херсонской области, откуда мы приехали, неспокойно, там постоянно стреляют, постоянно летают ракеты, - рассказывает Мария и едва сдерживает эмоции. - Мы говорим спасибо всей России, всему Краснодарскому краю. Совсем скоро у нас будет свое жилье - это не передать словами!

Ирина Качур вместе с детьми окончательно попрощалась с Херсоном, их новый дом - в Анапе. Фото: khogov.ru

Ирина Качур - еще одна многодетная мама, получившая сертификат на жилье.

Она заботится о шести детях, самому маленькому крохе - чуть больше года.

- Сложно было уехать, зная, что ты оставляешь все. Но мы попрощались со своим домом… - немного с грустью говорит женщина. - В Анапе очень спокойно. И я надеюсь, что мы больше не будем вздрагивать от ударов ракет.

В планах у Ирины и Марии потратить сертификат на покупку дома - чтобы всей детворе хватило места.

«РОССИЯ ПРОТЯНУЛА НАМ РУКУ В ТРУДНУЮ МИНУТУ»

Анатолий Фляга эвакуировался вместе с тремя детьми - им он хочет подарить светлое будущее в России. Фото: Оксана Кадочникова

Еще один сертификат получил отец с тремя детьми. Анатолий Фляга воспитывает один дочь и двух сыновей, после того как жена ушла к другому. Эвакуироваться она не захотела. Мужчине пришлось спасать ребятню самому.

- Я и мои дети выросли на земле, поэтому хотелось бы купить дом с небольшим участком, чтобы нам было комфортно, - сообщил Анатолий Фляга. - Огромная благодарность всем россиянам и жителям Анапы, которые нас приютили, мы сейчас ни в чем не нуждаемся.

Мечты о будущем у семьи Анатолия связана с Россией. Здесь он хочет работать и воспитывать своих детей.

Трудиться на благо региона собирается и семья Борисовых. У них совсем скоро тоже появится крыша над головой благодаря жилищному сертификату. Марина с мужем, дочерью и пожилым отцом приехали из Херсона - их квартира была в самом центре города. Но из-за частых обстрелов жизнь стала невыносимой. В Анапе они находятся всего пару недель, но уезжать уже не хотят.

- Спасибо Российской Федерации, что предоставила нам возможность стать членами большой семьи, протянула нам руку в трудную минуту, - сказала Марина Борисова. - У нас отец - инвалид второй группы, поэтому мы хотим купить дом. Мечтаем остаться в Краснодарском крае, работать здесь и жить.

УЕХАЛИ РАДИ БУДУЩЕГО ДЕТЕЙ

Одной из первых на Ставрополье жилищный сертификат получила семья Громовых. Владислав и Наталья воспитывают четверых детей. Ребята - разных возрастов. Но все они не понаслышке знают, каково это - жить под обстрелами. Атаки на мирные кварталы - гнусная месть со стороны украинских националистов. Семья ежедневно находилась словно на пороховой бочке.

- Было страшно прежде всего за детей, за их будущее. Потому что бомбежка непрерывная была - как можно растить дочерей и сына, когда постоянно прислушиваешься к гулу самолетов или разрыву снарядов. Дети в школу не ходили - что там делать? - говорит глава семейства. - Потому и приняли с супругой решение - переезжать. Знаем, что с Россией будет стабильность, чего мы раньше были лишены.

Ставрополье станет для Громовых новым домом. Сын Тимур уже уверенно заявляет - когда вырастет, пойдет в военные. Мальчишка хочет защищать рубежи России.

Спать спокойно сможет и семья Суворовых, у которой трое детей. Они вынужденно уехали из Херсонской области из-за непрекращающихся угроз со стороны Украины.

Светлана Суворова вместе с мамой Людмилой Лысенко были приятно удивлены гостеприимству и поддержке. Фото: Администрация Ставропольского края

- Так замечательно здесь - и спокойствие, и тишина. Ничего не бабахает, дом не дрожит, стекла не трясутся, пули в окна не летят, - говорит Светлана Суворова и до сих пор не может поверить, что все ужасы позади. - В Ставрополе нас очень тепло приняли. Перед отъездом думала: ну поселят да и поселят, будем как-то справляться. А нас встретили как родных. И, конечно, для нас сертификат - большой подарок.

Кстати, из Херсона Светлана забрала и бабушку Людмилу, для которой самая большая мечта - быть рядом с внуками. И благодаря России она сбылась.

- Надеемся, что наш второй дом окажется намного лучше, спокойнее, - отмечает Людмила Лысенко. - В первую очередь думала о детях, о внуках, чтобы у них все было хорошо.

КОНКРЕТНО

Для получения сертификата нужно обратиться в любой офис МФЦ и предоставить ряд документов:

заявление о предоставлении сертификата,

удостоверения личности каждого члена семьи,

документы, подтверждающие родство членов семьи заявителя,

документы, подтверждающие право собственности на недвижимость в Херсонской области.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как оформить жилищный сертификат жителям Херсонской области

Сертификат позволит людям, которые вынуждены были покинуть Херсонскую область, получить социальную выплату для покупки квартиры или дома в любом регионе России.

- Семьи могут выбрать жилье хоть на первичном, хоть на вторичном рынке в любом регионе России, где они захотят. Плюс мы предоставим определенную помощь на поддержку за потерянное имущество, чтобы у людей была возможность купить все вещи первой необходимости, - сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Размер выплаты привязан к нормативу стоимости 1 квадратного метра жилья в России - это 83 тысячи 420 рублей, - а также к количеству членов семьи. Если человек живет один, то получит выплату на 33 квадратных метра, на двоих - 42 квадратных метра. Если семья большая, то по 18 квадратных метров на каждого домочадца. Важный момент - приобрести квадратные метры у своего родственника запрещено.

ВАЖНО!

Вынужденные переселенцы могут предъявить не только российские паспорта, но и имеющиеся паспорта Украины. Кроме того, оставшееся в Херсоне жилье не будет отчуждено, оно остается в собственности беженцев.