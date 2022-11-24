«Пик радости - в ночь на воскресенье»: ученые выяснили, когда россияне чувствуют себя наиболее счастливыми

Также выяснилось, что в целом женщины проявляют в соцсетях больше эмоций, характерных для радости, чем мужчины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» создали модель для расчета «показателя субъективного благополучия человека», сообщает IQ. По-простому это можно назвать определением уровня счастья.

Чтобы вычислить его, исследователи проанализировали 7,2 миллиона постов россиян в одной из популярных соцсетей. В качестве оценщика эмоций выступал искусственный интеллект - несколько моделей машинного обучения для обработки естественного языка.

В полученном материале обнаружились определенные закономерности (паттерны настроения) в зависимости от времени суток и дней недели. А именно:

- по утрам у большинства россиян сейчас фиксируется самый низкий уровень счастья;

- поздним вечером - самый высокий;

- выходные дни по наполненности положительными эмоциями намного превосходят будни;

- понедельник - действительно «день тяжелый». А еще вторник и среда - в эти три дня уровень счастья самый низкий на неделе;

- с четверга он идет вверх (ура, скоро выходные!);

- наиболее счастливыми мы ощущаем себя в ночь с субботы на воскресенье.

Также выяснилось, что в целом женщины проявляют в соцсетях больше эмоций, характерных для радости, чем мужчины.

Авторы исследования опубликовали свою работу в научном журнале Mathematics.

КСТАТИ

Сниженное настроение по утрам и его подъем к вечеру - характерная черта депрессивноподобных состояний, рассказал KP.RU один из практикующих врачей-психиатров. Если с утра «жить не хочется» и «на работу, как на каторгу», то для начала стоит взять отпуск. Постараться отоспаться и полноценно отдохнуть. Если и после этого жизнь по утрам будет казаться вам мрачнее мрачного, специалисты советуют обратиться за помощью к психологу либо к психиатру.