Психологи назвали лучшие советские фильмы с воспитательным эффектом

Кадр из любимой многими советской кинокомедии "Джентльмены удачи".

Вообще, про воспитательный эффект кино писал Энтони Берджесс в "Заводном апельсине". Его зловредного героя жестоко перевоспитывали при помощи фильмов, но успех был сомнителен. Однако практикующий психолог, ведущий телеканала «Доктор» Михаил Хорс считает, что метод себя не исчерпал. По мнению Хорса, старое советское кино об исправлении хулиганов может оказать воспитательный эффект и на зрителя.

В телеграм-канале "Мосфильм. Золотая коллекция" Михаил составил топ самых полезных с этой точки зрения кинолент. В топ попали: «Усатый нянь», «Джентльмены удачи», «Республика ШКИД».

- Фильмы показывают, что у каждого человека есть второй и даже третий шанс, - говорит Михаил. - В этом и заключается терапевтический эффект. Человек понимает, что если он оступился, то все равно может поменяться к лучшему. Но для этого нужно выбрать правильное окружение.

«Усатый нянь», 1977 год, режиссер Владимир Грамматиков.

Главный герой этого замечательного фильма - лоботряс Кеша, роль которого исполнил сергей Проханов. Кеша не способен задержатся ни на одной работе, но неожиданно его берут на работу в детский сад, где "Усатый нянь" находит свое призвание. Интересно, что главный герой имеет прототипа: им стал Борис Верзуб, первый в СССР мужчина, получивший образование по специальности «педагог дошкольного образования» и работавший воспитателем детского сада.

- Этот фильм показывает, что общество детей может оказать серьезный терапевтический эффект, - говорит психолог. - В свое время даже проводились эксперименты, когда людей с легкой формой деменции вводили в детсадовскую среду, и им становилось легче.

Кроме того, по мнению Хорс, в фильме можно подглядеть и другую мысль: многозадачность, которую сейчас превозносят - дана не всем, а зачастую вообще мешает. Именно у детей можно научиться целеустремленности, сосредоточенности на чем-то одном.

«Джентльмены удачи», 1971, режиссер Александр Серый

Герой фильма, директор детского сада Евгений Иванович Трошкин (роль исполнил Евгений Леонов) – профессиональный педагог, представитель старой школы, который не трясётся над чувствами своих подопечных, но учитывает их. В нужный момент такой добрый и мягкий Евгений Иванович может даже причинить боль своим подопечным: передать Хмырю письмо от сына или так расписать Косому прелести воровской жизни ("Украл, выпил - в тюрьму"), что тот забьется в истерике.

«Республика ШКИД», 1956 год, режиссер Геннадий Полока.

В этом кино следует обратить внимание на Виктора Николаевича Сорокина, директора "Школы имени Достоевского". Интеллигентный Викниксор действует со своими воспитанниками по методу "кнута и пряника".

Конечно, такие методы не понравятся некоторым современным психологам, провозгласившим, что детей нельзя наказывать, однако Михаил Хорс считает, что Викниксор все делает правильно:

- В фильме показана правильная система воспитания, где есть как «кнут», так и «пряник», - говорит эксперт. По его мнению, фильм особенно полезен современным детям, которым много позволяют и те в ответ обесценивают всё, что имеют.

- Ребенок должен понимать, что в жизни есть не только кайфы, но и ограничения, - объясняет Хорс. - Правильный родитель это понимает и и соединяет два вида любви: любовь дающую и любовь строгую.

Кстати, знаменитый Викниксор, вернее, его прообраз, был не просто знающим воспитателем, но еще и учеником советского психиатра Владимира Бехтерева. В своем воспитательном методе он применял наработки учителя и преуспел. К слову, ровно по такой же Бехтеревской методике воспитывала детей семья Кнорозовых. В итоге пятеро детей стали учеными в разных областях науки, а младший, Юрий Кнорозов сидя у себя на кухне разгадал язык майя