Школьник из Санкт-Петербурга получил Гран-при премии «Экология – дело каждого» за разработку по очистке воздуха

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Фото: пресс-центр Росприроднадзора

Это радостный и одновременно грустный момент. С одной стороны, конкурс завершен и мы, наконец, узнали имена победителей. С другой, для многих, кто следил за этой Премией, хочется, чтобы это чудо никогда не заканчивалось. Ведь это не просто конкурс, огромная эколого-просветительская работа, которая мотивирует детей по всему миру на защиту окружающей среды.

Главным победителем, обладателем Гран-при конкурса стал Борис Глушак из Санкт-Петербурга за экологический проект «Фотобиореактор «Каскад-1». Его лично поздравила председатель жюри, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

- Дорогие ребята! От всей души благодарю вас за участие в международной премии «Экология – дело каждого» , – отметила в приветственном слове к победителям и призёрам Премии заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко. - Экология действительно касается каждого человека и вообще всего живого на планете. Она не имеет границ, пола и возраста. Абсолютно каждый может внести свой вклад в сохранение планеты. Например, можно сортировать отходы, экономить воду, убирать мусор, снижать потребление либо стать эковолонтером. Своими яркими конкурсными работами вы показали, как много неравнодушных людей готовы делать наш мир лучше и экологичнее.

Экологический проект «Фотобиореактор «Каскад-1» 15-летний Борис Глушак представил как инновационную разработку по использованию микроводоросли хлорелла вульгарис, которая позволяет из углекислого газа получать кислород и дезинфицировать воздух.

- Вторая Международная детская премия службы показала большую динамику, сильную конкуренцию и высокое качество работ, – сказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. - Номинации «Экопроект» и «ESG-поколение» открыли настоящих звёзд проекта и, надеюсь, будущих экологов и учёных. Например, восьмилетний победитель Артём Ямалов из Уфы представил проект дождевого сада для экономии воды. Обладатель первого места Игорь Леман из Нижегородской области придумал передвижную станцию «Экоумница» по переработке компоста, и тестовый образец уже установлен в его школе. Полина Павлова из Приморского края, занявшая первое место, предложила уникальную разработку по очистке техногенных вод промышленных предприятий с помощью искусственных геохимических барьеров. Девятилетняя Альбина Коротоножкина из Белгородской области, которая стала активной участницей и прислала много полезных обучающих роликов, придумала коллекцию цифровой одежды. Победитель Владимир Матюшкин из Армавира представил на Премию Всероссийский проект экологического герба.

Но не только разработки и проекты были в числе работ конкурса. Творческие номинации тоже оказались очень востребованными у ребят. Дети придумывали рэп, пели песни, сочиняли собственные стихотворения и создавали танцы, причём многие работы были сделаны на высоком уровне.

- Например, десятилетняя Милана Тимошенко из Московской области, которая участвует в Премии второй год, просто показывает своим примером, что такое экология души, – рассказала глава Росприроднадзора. - Девочка постоянно тренируется, закаливается и покоряет новые вершины в прямом смысле этого слова. В прошлом году вместе со своим другом Амиром Закраиловым и папами они совершили экологический заплыв «За чистый Байкал». В этом году семьи покорили Эльбрус и провели некий плоггинг на пути к цели.

ПОБЕДИТЕЛИ

Диплом первой степени от председателя жюри получила 13-летняя София Милютина из Москвы за работу «Глаза есть везде» – пронзительный танец, призывающий сохранить окружающую среду,

Диплом второй степени получила школа имени генерала Джорджа Смита Паттона из Эквадора (Гуаякиль) – ребята рассказали в своей работе о правилах, которые необходимо знать при землетрясениях.

Диплом третьей степени - 10-летний Семён Кудерко из Республики Хакасия за работу «Чистый воздух нашего города». Школьник представил простые шаги по улучшению экологической обстановки в городе Черногорске и собственным примером доказал, что любой шаг нужно начинать с себя, и посадил деревья, тем самым показав взрослым, что каждый человек может повлиять на сохранение окружающей среды.

Победителями второго сезона Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» также стали дети и подростки из Армении, Перу, Китая, Эквадора, Москвы и Санкт-Петербурга, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Томской, Челябинской и Ярославской областей, Камчатского, Краснодарского, Красноярского, Пермского и Приморского краев, Алтая, Башкортостана, Бурятии, Крыма, Татарстана, Хакасии, Чечни, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Лидерами по числу победителей в этом году стали Подмосковье, Москва и северная столица России.

СОСТАВ ЖЮРИ

Председателем жюри премии «Экология – дело каждого» является вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. В число судейской коллеги входят:

- глава Росприроднадзора Светлана Радионова,

- телеведущий и учёный Николай Дроздов,

- знаменитый российский путешественник Федор Конюхов,

- народный художник РФ Никас Сафронов,

- тележурналист Елена Летучая,

- двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов,

- директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев,

- основатель и управляющий известных российских медиа («ФедералПресс», «Ведомости») Иван Ерёмин,

- легендарный российский футболист Алексей Смертин,

- заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

45,5 тысячи работ из 89 регионов Российской Федерации и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья поступило на Премию второго сезона.

ТОП 10 ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Китай (больше всего работ),

Узбекистан,

Турция,

Абхазия,

Южная Корея,

Венесуэла,

Белоруссия,

Казахстан,

Таджикистан, Греция.

А также - Великобритания, Индонезия, Германия, Киргизия, Франция, Перу, Ливан, ОАЭ, Эквадор, Армения, Мексика, Панама, Монголия, Боливия, Камерун, Молдавия, Эстония, Катар, Алжир, Индия, Австрия и Бельгия.

СПРАВКА «КП»

Генеральным партнёром премии Росприроднадзора стало АНО «Центр «Арктические инициативы». Федеральные партнёры: АО «РНГ», АО «ОХК «Уралхим», ООО «Хартия», ВДЦ «Орлёнок», Московский зоопарк.

Генеральный информационный партнёр – РИА Новости, Международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik. Генеральный радиопартнёр – Business FM. Проект поддержали: Российское общество «Знание», Российский футбольный союз, гранд отель «Жемчужина», киностудия «Союзмультфильм», «Российское движение школьников», Фонд им. В.И. Вернадского, ФГБОУ ДО ФЦДО, «Ведомости», МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», медиахолдинг «ФедералПресс», телеканал «МИР», «Детское радио», «Российская газета», ИД «Аргументы и факты» и другие.