Сергей Степашин назвал книги, о которых не знает Билл Гейтс

Сергей Степашин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«А вас чья биография вдохновляет? И - почему?» - так звучал наш традиционный «Вопрос дня» - ответы мы публикуем в ежедневном выпуске «Комсомольской правды» за пятницу, 25 ноября (выходит на столичный регион) и на сайте KP.RU.

А спросили мы об этом в связи с тем, что Билл Гейтс назвал 5 книг, которые, по его мнению, нужно обязательно прочитать в этом году, в их числе - биография Дмитрия Менделеева.

В числе наших экспертов был и председатель Императорского Православного Палестинского общества, глава Общественного Совета при Минстрое России Сергей Степашин.

… - Если брать биографии поэтов, наверное, вызывает интерес жизнь Маяковского и Есенина, - считает Сергей Вадимович. - Сложные, трагические фигуры, прекрасные поэты.

Кстати, «Молодая гвардия» - а мы в 2022-м отметили 100-летие этого знаменитого издательства - в серии ЖЗЛ (Жизнь замечательных людей) выпустило уже, если мне память не изменяет, более 200 книг-биографий

Там все писатели. И отечественные, и зарубежные.

Назовите мне еще одну страну мира, где выходило бы столько биографических изданий? Не назовете. Даже Билл Гейтс об этом, наверное, не знает, надо ему напомнить. Пускай ЖЗЛ читает.

- А я в серии ЖЗЛ и про Степашина читал.

- Ну, Саша, спасибо.

- Очень интересно. Скажите, пожалуйста, а вот если говорить вообще - как Россия сейчас читает? Я помню, что вы называли даже какие-то цифры, что мы меньше стали заглядывать в книгу, отстаем…

- Нет, нет, я бы не сказал, что мы меньше стали читать. У нас провал был в 90-е годы, сейчас, конечно, ситуация намного лучше.

Скажем, если говорить о детишках до 12 лет - как они читают - мы здесь занимаем одно из первых мест мира.

У нас провал после 15 лет, к сожалению, наступает. Здесь мы уже - во второй тридцатке. Вот это меня больше и беспокоит.

И, самое главное, - улучшилось количество детей, читающих в семьях, дома.

- Интересно…

- Если в 90-е годы этот показатель составлял 5-7%, то сейчас - уже больше 50.

То есть, родители стали больше и охотнее читать своим детям, да и сами стали читать, естественно.

Сейчас одна проблема у нас большая, на самом деле – это стоимость книги, если уж так откровенно говорить.

Уровень жизни невысок, книги замечательные у нас издаются, красивые… И, вы знаете, Российский книжный Союз!постоянно борется за то, чтобы все-таки налог на добавленную стоимость на книгу был снят. Он, кстати, был введен только в 2001 году, на всякий случай. Даже в так называемые лихие 90-е хватало ума нам не вводить налог на книги.

- А вот то, что провал после 15 лет – это связано с гаджетами, компьютерами?

- Совершенно верно, абсолютно.

Все сидят в айпадах, компьютерах, телефонах. Вы обратили внимание? Везде, повально. Это, конечно, большая проблема на самом деле.

- Но дети, видимо, берут пример со старших – с родителей. Да? Или - как?

- Кто с кого пример берет – трудно сказать, но, конечно, со старших, естественно. Это мировая практика, к сожалению.

Хотя, я думаю, что - в любом случае - живая книга, что называется, она никуда не денется.

Сейчас неплохие электронные книги, аудиокниги...

Но живая книга, конечно, не заменит. Совершенно по-другому, благодаря книге, у человека формируется сознание, да и язык у читающих людей совершенно другой.

И как пишет читающий человек - особенно заметно..

- А вот ваша внучка, - она пример берет с деда Сергея?

- Да, она книги читает. Но и пользуется, естественное, айпадом. Ну, потому что это современно. Новости посмотреть, особенно уроки когда делает, некоторые фильмы.

- То есть, она и с папы Володи, и с бабушки Тамары берет пример, да?

- Да, да. В основном с дедушки, конечно.

- И ещё такой вопрос не могу не задать.

Когда вот вы, как председатель Общественного совета при Минстрое и глава Попечительского совета Фонда ЖКХ, который превращается в Фонд развития территорий, проводите заседания детского Общественного совета, вы там эти темы тоже обсуждали?

- Да, он работает у нас.

У нас есть замечательная игра «ЖЭКА», которую Фонд придумал. Это - как надо ухаживать за своим домом, экономить электроэнергию и так далее.

Причем, дети в этой игре подчас побеждают чаще, чем взрослые. Вот удивительно просто.

- А в чем смысл этой игры?

- Ну, как содержать квартиру, как платить за электричество, как экономить.

Целая история про дом, где ты живешь. Это, на самом деле, большая история.

- Ну, классно. И сколько таких… это что, какие-то приставки игровые или как?

- Да, это приставки, это игра, это соревнования. Мы - ещё о книгах - даже выпустили небольшую книжечку по этому поводу.

А игру найти просто - «ЖЭКА» называется.

- Спасибо за беседу. И - за подсказки.

КСТАТИ

Ссылку на игру «ЖЭКА» вы найдете на любой странице сайта Фонда ЖКХ - слева внизу.