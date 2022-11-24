Выступление сибирской группы OTYKEN на открытии ЧМ-2022 отменили. Кто это такие и почему их слушает Европа и Игги Поп

Фолк-группа OTYKEN. Фото: otyken.ru

Русская земля неисчерпаема на музыкальные таланты. Востребованные в том числе и по всему миру. И речь не только об артисте SHAMAN.

Стартовавший в Катаре чемпионат мира по футболу открыл для многих русскую этногруппу OTYKEN. «Музыкальные чукчи» из Красноярского края прославились, даже не выступив — их номер на церемонии открытии Кубка мира попросту отменили. Почему? Потому что из России. Сработав на руку мировой повестке, организаторы ЧМ-2022 явили нередкий в последнее время случай избирательной толерантности и шизофрении. Ведь весь мир вообще-то фанатеет от этой команды. И это не преувеличение.

Горловое пение, стихийный вокал, взрывной саксофон голосами зверей, игра на гигантских барабанах из кожи маралов. Современные ритмы сплетаются с древними мелодиями. Дивные танцы в шкурах зверей поглощают в первобытный перформанс. Удары бубна уводят таежными тропами. Сила и магия этой музыки может погрузить в транс и, как уверяют артисты, «исцеляет душу и тело».

Что может быть аутентичнее и прекраснее?

Именно такую музыку и создает сибирский коллектив OTYKEN (производное от тюркского слова, которое можно перевести как «священное место, где воины складывали оружие и вели переговоры») — музыканты из сибирской глуши, натуральные выходцы из деревень. В Красноярском крае их объединил, что характерно, директор местного музея этнографии Андрей Медонос. В 2019 году он по сути стал музыкальным продюсером и собрал группу из представителей коренных народов Сибири, выросших в местах, не тронутых цивилизацией — кетов, чулымцев и селькупов. Они буквально возле печки (на ноутбуке, конечно) сочиняют хиты, которыми восторгается весь мир. Песни слушают десятки миллионов человек, а реакции на клипы записывают люди со всей планеты.

Фото: otyken.ru

— Мы исполняем жанр world music, но не привязываемся к традициям, культуре, одежде, музыкальным инструментам конкретно одного народа, — подчеркивают они. — Мы представляем некий собирательный образ группы коренных народов Центральной Сибири. Нам важно, чтобы все это понимали. Поэтому за рубежом нас прозвали «Сибирские аборигены», изначально у нас такой идеи не было, мы просто подхватили то, что всем проще понять и принять, да и нам эта концепция понравилась. Иногда нас называют «чукчами», что для нас тоже кажется веселым и приятным, потому что отражает заложенную тенденцию.

Именно на колорите родных мест и строится концепция творчества. Они одеваются в настоящие костюмы жителей Севера и снимают клипы на фоне местной природы и живописных пейзажей. Инструменты тоже народные — бубны, варганы, флейты и барабаны.

Поют, что самое ценное, на родных языках (исчезающих в том числе) — хакасском, чулымском и русском. В отличие от многих российских коллег, которые пытаются нелепо подражать западным артистам и петь по-английски, копируя фишки иностранных музыкантов, OTYKEN на базе родной музыки построили искусный микс из всех возможных жанров: от техно и рэпа до джаза и r'n'b.

И это возымело результат!

Национальный балет «Dance Alive» из США купил права на песни группы для постановки современного балета, запланированной на 18 февраля 2023 года.

Их слушает даже великий Игги Поп! На радио BBC он рассказал, что включил бы их в список любимых групп и отдельно отметил композицию Legend.

Хоть старик и ошибся, приписав коллектив к Северной Европе, но это не столь важно — 75-летней легенде альтернативного рока вполне простительно.

После отмены на ЧМ-2022 сообщения поддержки группе прислал Крис Браун — популярнейший современный американский певец.

А самое популярное на настоящий момент видео группы опубликовано в журнале UNILAD Sound (британская медиакомпания): ролик «Сибирская фолк-группа» с фрагментом выступления OTYKEN в лесу, собрало более 23 миллионов просмотров и несколько тысяч восторженных комментариев.

Их трек Genesis в ноябре текущего года номинировали на «Грэмми».

Что тут добавить? Запрещая выступать талантливым сибирским музыкантам, мир сам лишает себя удовольствия наслаждаться редкой красотой их музыки. Хорошо, что мы в России можем слушать группу хоть каждый день. Совсем скоро у них выйдет новый альбом.