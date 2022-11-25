Последние новости о ситуации вокруг Украины на 25 ноября 2022 года: Зеленский боится призывать в ВСУ западенцев, а СБУ превращается в гестапо

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Зеленский гонит в ВСУ мужчин с востока, не трогая запад

ВСУ проводят поголовную мобилизацию жителей на востоке страны. Представитель российских силовых структур в Херсонской области сообщил: «Всеобщая мобилизация ведется в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области». По распоряжению офиса Зеленского призыв почти не касается запада незалежной. В ноябре в Ивано-Франковске было призвано всего 40 человек, а во Львове — 30. По итогам осенней мобилизации на фронт попадают, в основном, русскоязычные граждане самостийной. Их Киев считает потенциально опасными - и таким образом «пытается решить задачу их уничтожения», сохраняя свой ядерный электорат в «бандеровских» регионах. Вроде бы хитро, но не слишком умно. Прикарпатские антисемиты злопамятны и по крупному, и по мелочам.

СБУ терроризирует тех, кто спасал людей в Херсоне

СБУ заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, переправлявших на левый берег Днепра жителей областного центра. Этот человек помогал переправляться через Днепр тем, кто откликнулся на октябрьский призыв об эвакуации. Он же передал ВС России шесть плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест. Против него заведено уголовное дело, а Служба безопасности Украины радостно отчиталась о том, что нашла нового врага нации. Есть от чего ликовать, проштудировали методички старины Мюллера.

Бывшие пленные из незалежной видят Киев в прицеле

В ДНР сформирован батальон из числа украинских военнопленных, которые содержались на территории Донецкой народной республики. Это подразделение уже готово к отправке на передовую. Ранее стало известно, что украинские военные в плену стараются закрашивать националистические татуировки. Да не закрашивать надо, а искупать кровью.

Диверсанты самостийной едва не взорвали газопровод

Попытку украинских спецслужб совершить диверсию на газопроводе в Волгоградской области, по которому газ поставляется в Европу и Турцию, предотвратили сотрудники ФСБ. Диверсанты собирались подорвать газопровод «Южный поток». У задержанных изъяты 4 кило пластита, четыре магнитные мины, взрыватели замедленного действия, инструкции по установке взрывного устройства, координаты места совершения подрыва в Волгоградской области и средства связи, содержащие переписку с куратором от украинских спецслужб. Ну не попадете вы в рай, ну никак!

Киев требует поставок электрооборудования

Герман Галущенко, глава Минэнерго Украины, потребовал от еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсона и Минэнерго США поставок высоковольтного оборудования для восстановления энергосистемы. Министр указал на настоятельную потребность энергосектора Украины в экстренной поддержке международных партнеров. Галущенко поблагодарил партнеров за уже поставленное оборудование, но заявил, что стране нужно еще, и как можно больше. Нет, не читали они Булгакова: никого ни о чем не проси — сами придут и дадут. Вот только чего…

Макрон осуждает удары по Украине, но не по Донбассу

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, раскритиковал слова главы Франции Макрона о том, что за удары по Украине Москва должна нести суровую ответственность. Песков заявил: «Мы готовы воспринимать такие заявления только в том случае, если аналогичные заявления осуждают удары украинской артиллерии по гражданским объектам и по жилым помещениям в Донбассе, которые проходили с 2014 года». Ну нет, это уж слишком, они же не могут плюнуть в зеркало.

Минск видит, как Украина тонет

Лидер Белоруссии призвал власти незалежной начать мирные переговоры с Россией. Это шанс избежать полного уничтожения Украины. Лукашенко заявил: «Все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, притом в огромном количестве, своих людей, то надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то что будет грозить потерей государственности, это будет уничтожение Украины». Об этом белорусский президент заявил на полях саммита ОДКБ в Ереване. Конечно, до Киева далековато, могут не расслышать...

В Ирландии беженцам из самостийной несладко

Беглецы из самостийной в эфире ирландского RTE Radio 1 пожаловались на выселение из отеля в Дублине, где они проживали с мая. Около двухсот беженцев в пригороде Дублина Клондалкине получили извещение о том, что с 28 ноября их переселят в пока что неизвестное место. Произошедшее вызвало у украинцев «шок». Одна из проживающих в Клондалкине украинок заявила: «Мы были подавлены, растеряны и удручены. Дети будут подавлены». В Ирландии проживают 42 тысячи украинцев и 16 тысяч просителей убежища. Неужели у всех такая расшатанная психика?

В Германии беженцы нападают на русскоговорящих

Немецкое издание Junge Welt сообщает, что пятеро украинцев в столице Германии избили русскоговорящую пару. Инцидент случился 20 ноября в районе Фридрихсхайн. Пара общалась по-русски, ожидая такси на выходе из ресторана. К ним подошли пятеро украинцев с сине-желтыми флагами, услышали русскую речь и начали избивать. Пара утверждает, что не вступали с нападавшими в дискуссию и даже не говорили на тему политики. Подобные нападения на русскоязычных жителей Берлина со стороны украинских националистов, по данным местной полиции, участились за минувшие недели. Ну почему эти «герои» не выплескивают свою патриотическую энергию на фронтах на востоке своей страны?

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